¿Qué puede hacer si es víctima de acoso laboral ?

Si usted como trabajador es víctima de una situación de acoso laboral, el primer paso a seguir es acudir al comité de convivencia laboral de la misma empresa donde trabaja.

El comité de convivencia debe darle un tratamiento confidencial a su queja, y proceder a citar y escuchar a las partes involucradas, recoge LegalApp -herramienta del gobierno sobre trámites legales-.



En esta instancia, de ser posible, se buscarán acuerdos y se formulará un plan de mejoramiento para reconstruir la convivencia laboral.

Pero si el comité de convivencia no dio solución al problema, usted puede acudir ante el Inspector de Trabajo, a quien se le presentará copia de la solicitud o queja enviada al comité de convivencia de la empresa.



Si en su municipio no hay inspector del trabajo, puede ir a la inspección de policía o Defensoría del Pueblo. A falta de las anteriores autoridades, podrá acudir al personero municipal.



Estos trámites no tienen costo y no necesita un abogado para realizarlos.

Si desea obtener una reparación

Si quiere obtener la reparación de los daños causados por los actos de acoso laboral y la imposición de sanciones o multas al responsable, debe presentar una demanda ante el Juez Laboral del último lugar donde se trabajó, o del domicilio del demandado.



Su demanda debe especificar: el Juez a quien se dirige, datos completos de las partes (demandante y demandado), un relato de los hechos, una manifestación de lo que se solicita, por ejemplo, si pide que se impongan sanciones u ordenen indemnizaciones. También debe indicar el valor de lo que se reclama en la demanda, las pruebas que se anexan o se solicitan, y las normas que sustentan la demanda.



En caso de una demanda, necesitará un abogado si el valor de lo que se reclama en la supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

