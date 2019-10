Evite líos con los accidentes laborales de empleadas domésticas

Según un reciente informe de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en 2018 se presentaron 645.119 accidentes laborales en el país. El sector económico que ocupó la tasa más alta de accidentalidad fue el de servicio doméstico. De acuerdo con este estudio, el año pasado ocurrieron 19 accidentes por cada 100 trabajadores del hogar, aumentando estos incidentes en un 90% frente al 2017.



Este acelerado crecimiento de los accidentes domésticos en el territorio nacional ha despertado la preocupación de empleadores, quienes desde 2014 son obligados por la ley colombiana a afiliar al sistema de seguridad social a sus trabajadores del hogar como cualquier otro tipo de asalariado del país.



“Es importante que los contratantes tengan en cuenta que los empleados domésticos tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, es decir no solo al estar afiliados sino también al recibir los beneficios que trae consigo la seguridad social”, explica Salua García, cofundadora de Symplifica, una plataforma digital que facilita todos los trámites de gestión de empleados domésticos en Colombia.



De acuerdo con García, si un trabajador no está afiliado a su seguridad social y tiene un accidente producto de una actividad laboral como planchar, cocinar, o hacer las compras (incluso si no se está dentro del hogar), los empleadores correrían el riesgo de tener que acarrear los gastos médicos, medicamentos y de rehabilitación tanto del incidente como de la incapacidad general.



“En casos como estos, el empleado podría estar en derecho de tomar acciones legales ya que se le están negando sus derechos fundamentales. Ellos podrían instaurar demandas, sosteniendo recibir lo que le corresponde a sus pagos de seguridad social. Además, las entidades podrían imponer multas o cobros moratorios al empleador por estar evadiendo su responsabilidad”, manifiesta García.



Asimismo, la situación sería más crítica si el trabajador que sufre el accidente laboral no puede volver trabajar, puesto que el empleador podría ser obligado por la justicia a pagar una pensión de por vida o un sueldo mensual que cubra un salario y aportes a seguridad social.



"En estas situaciones es necesario que los jefes de hogar afilien a los trabajadores domésticos a su seguridad social, porque de ser así la EPS o ARL asume los gastos del periodo de incapacidad después del día tres del accidente, librando a los empleadores de escenarios engorrosos", expone García.



Symplifica ha ayudado a formalizar a más de 10 mil empleadas del hogar a nivel nacional, facilitando su afiliación al sistema de seguridad social, el pago de sus respectivos aportes y otros asuntos de la gestión contractual y laboral.