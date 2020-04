La tarea de evitar accidentes con minas durante crisis de coronavirus

En el marco del día internacional para la sensibilización sobre el peligro de las Minas Antipersonal, que se conmemora el 4 de abril, la Fundación Antonio Restrepo Barco hace un llamado para que los tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus sirvan para aprender comportamientos seguros frente al riesgo de las minas.



Desde hace 12 años esta fundación trabaja en educación sobre el riesgo de minas en seis departamentos priorizados por ser de alta afectación fe minas Arauca, Meta, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Norte de Santander.



Su director, Alfonso Otoya, recordó que según las estadísticas oficiales, en 2020 ya van 24 víctimas de minas, lo que ratifica la urgencia de sensibilizar sobre el riesgo y tomar acciones urgentes que protejan a la población más vulnerable.

Además, Otoya señaló que del total de víctimas de municiones sin explotar -artefactos que quedan sin explotar en los territorios luego de enfrentamientos, el 62 % son niños, por lo que es muy importante explicarles a ellos cómo actuar frente a riesgos.

Durante esta cuarentena, ¿cuál es el llamado que están haciendo sobre protegerse de las minas?



Queremos recordarles a las comunidades que el territorio colombiano, en algunas de sus zonas, presenta afectación por minas, y dado que tenemos el tiempo para compartir con nuestras familias en distintos momentos, podemos aprovechar los espacios para informarnos sobre comportamientos seguros, cómo actuar en zonas donde existen minas antipersonales o material sin explosionar, y adoptar estos comportamientos para que cuando tengamos que hacer los desplazamientos en estas zonas, sean lo más seguros posibles.



¿Cuáles son esos comportamientos seguros?



Lo primero es conocer nuestro territorio, si estamos en un territorio que no es totalmente familiar, preguntarle a quienes son oriundos si existen zonas contaminadas con minas, o si se han presentado combates que puedan haber dejado material explosivo en cercanías de ese territorio.

Si estamos en un territorio que no es totalmente familiar, preguntarle a quienes son oriundos si existen zonas con minas, o si se han presentado combates que puedan haber dejado material explosivo

Si estamos familiarizados con el territorio, siempre recorrer caminos que sean transitados por otras personas, no tratar de innovar, tener mucho cuidado con intentar buscar señal celular por fuera de los caminos indicados, y si sale de día, regrese de día.



Igualmente, no recoger objetos que yo no haya titaro, porque, por ejemplo, dentro de botellas plásticas, balones, radios viejos se pueden encontrar trampas explosivas.

En los trabajos que ustedes han llevado a cabo, ¿han visto cambios en la tendencia de las víctimas de minas, hay algún aumento o disminución?



Lastimosamente sí hay aumento. El año con menor incidencia de víctimas con minas fue 2017, en ese año se presentó también un cambio en el perfil de la víctima. Antes del 2017 aunque el número de víctimas venía disminuyendo, el perfil eran hombres entre 18 y 25 años, de uniforme, pertenecientes a las Fuerzas Militares en su mayoría. A partir del 2017 el perfil cambió y comenzó a ser hombres y mujeres, en igualdad de proporción, mayores de 25 años, sin ningún uniforme, es decir población civil.



Ese cambio de perfil nos obliga a tener que volver a las comunidades a concientizar que si bien en 2016 se llevó a cabo la firma de acuerdos de paz, eso no descontaminó de manera inmediata el territorio y el territorio que tenía minas o munición sin explotar, los sigue teniendo. Hay que adoptar en la rutina diaria los comportamientos seguros, para evitar estos incidentes.



En lo que han observado, ¿el peligro es solo que no se han terminado de limpiar los territorios, o se están reinstalando minas antipersona?



Desafortunadamente también hemos visto cómo hay nueva contaminación en algunos municipios de nuestro país, actores armados están utilizando esta herramienta nefasta para hacer control del territorio, y por ello tenemos nuevas contaminaciones en algunos de los territorios.

Desafortunadamente actores armados están utilizando esta herramienta nefasta para hacer control del territorio, y por ello tenemos nuevas contaminaciones en algunos de los territorios

¿Cuánto puede disminuir el riesgo de tener un evento con minas el saber cómo actuar?



Una medida exacta, no, pero tenemos claro que una población consciente de los riesgos y de los comportamientos seguros sí minimiza los riesgos de accidentalidad. Eso lo hemos vistos a lo largo de los 12 años que llevamos capacitando comunidades, ha sido evidente. Y ha habido casos en los cuales haber capacitado a una comunidad de niños, en una institución educativa en la parte rural de Tumaco, hace unos 8 años, produjo la identificación de un artefacto explosivo que en su momento había puesto un grupo armado, se logró evacuar la institución educativa y gracias a que estos niños identificaron el peligro, no hubo víctimas.

¿Cuál debe ser el cuidado o comportamiento con los niños, desde los hogares y las escuelas, para que disminuya el riesgo de que ellos tenga un evento con minas?



Por su curiosidad, que es natural de su edad, los niños son el mayor número de víctimas de municiones sin explosionar, 62 % de las víctimas de munición sin explotar son niños, esto son casquillos que no han estallado, granadas… estos accidentes en parte responden a la curiosidad que el niño tiene al encontrar un objeto de estos.



En nuestro canal de Youtube y redes sociales, Pasos Seguros, hay videos que son diseñados para niños que permiten explicarles a los niños cuáles son los comportamientos seguros en un lenguaje claro para ellos, para que lo adopten y no sientan curiosidad por estos artefactos y no se vaya a ver en un accidente de estos.



Pero también es importante que los niños solo jueguen en lugares seguros identificados por la comunidad, y avisarles a sus padres dónde van a estar jugando. Las comunidades ya tienen identificadas algunas zonas seguras, lo que se recomienda es que los niños no se salgan de esta zona demarcada



