“El acceso a la justicia en Colombia aún es inefectivo y desigual, lo cual se explica por los obstáculos tanto en la demanda como en la oferta”.



Esa es una de las conclusiones del informe ‘Acceso efectivo a la justicia para todas las personas’, que fue elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuyo resultado fue presentado a través de un documento de 100 páginas.



Sara Ferrer Olivella, representante residente del PNUD Colombia, aseguró a EL TIEMPO que el estudio ofrece una mirada del acceso a la justicia desde las personas, es decir, “desde sus experiencias y percepciones y no desde la oferta del sistema de justicia”.



De acuerdo con Ferrer, el informe tiene como principal fuente la encuesta de Necesidades Jurídicas (ENJ) que es realizada por el DNP, el DANE (2020) y el Ministerio de Justicia y del Derecho.



“En particular, tratamos de analizar la relación entre desigualdades y la capacidad de las personas de resolver sus problemas a través de justicia formal e informal”, puntualizó.



De hecho, señaló que con este análisis tienen una hipótesis que buscarán comprobar en el próximo Informe de Desarrollo Humano y “es que el acceso a la justicia es esencial para cerrar brechas de desarrollo y para aumentar la productividad en el país”.

Los hallazgos

Sara Ferrer Olivella, representante residente del PNUD Colombia Foto: Cortesía

El documento indica que el 17 por ciento de las personas encuestadas reporta haber experimentado al menos un problema justiciable entre 2018 y 2019, una cifra que se considera baja, lo que se puede traducir como el resultado del “bajo empoderamiento legal, la normalización de los problemas justiciables y la metodología de la recolección de información”.



A esto se suma que el 80 por ciento de los problemas declarados corresponden a necesidades jurídicas, es decir, que “las personas realmente necesitan del sistema de justicia o un tercero para solucionarlos”.



En esa línea, María Angélica Arbeláez, directora del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano para Colombia, afirmó que factores económicos y de educación son prioritarios para acceder a la justicia.



“Las personas desconocen sus derechos y por ende no se reconocen como víctimas, muchas veces por el bajo nivel de educación a lo que se suma la falta de recursos para contratar un abogado o asesorarse”, dijo Arbeláez, quien añadió que la encuesta fue realizada en ciudades capitales, “así que se desconocen resultados en la ruralidad donde el acceso a la justicia debe ser aún menor”.

María Angélica Arbeláez, directora del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano para Colombia Foto: Cortesía

El cuanto al nivel de afectación, de cada 10 situaciones reportadas, 7,2 “traen consecuencias importantes en la vida de los ciudadanos”, destaca el informe, y aunque no son problemas comunes se discrimina que los relacionados con el conflicto armado representan un nivel de afectación del 9,1, seguidos los que se relacionan con el medio ambiente, 8,3; los servicios de salud o pensión con 8,1 y el trabajo con igual número.



Sobre las rutas de acción, Arbeláez señaló que hay falencias “como el alto porcentaje de inacción de acuerdo a la encuesta, ya que el 44 por ciento de las personas reportan que no realizan ningún tipo de acción ante los problemas justiciables declarados”.



A lo que se suma, de acuerdo a la directora del informe, la “baja solución de los problemas”, que se evidencia en que las personas estiman que “los procesos duran mucho tiempo”, por lo que desconfían del sistema. Por ejemplo, en una encuesta del 2022 el 57 por ciento “respondieron no tener nada de confianza en la justicia”, el 38 por ciento dijeron “confiar solo algo” y el 6 por ciento “mucha confianza” en la justicia.

Las conclusiones

Ferrer sintetiza que las barreras para acceder a la justicia “son el desconocimiento de las rutas de atención, la poca confianza en las instituciones de justicia, la expectativa de larga duración de los procesos judiciales y los altos costos en tiempo y en dinero que deben asumir las personas”.



La experta presenta como conclusión que, “dadas las importantes brechas que existen de acceso a la justicia en el país, se deben fortalecer los enfoques diferenciales de acceso y atender de manera diferenciada a poblaciones vulnerables, a sujetos colectivos de derechos y a poblaciones en la ruralidad, donde es fundamental desarrollar modelos de justicia local pertinentes”.



La representante de PNUD Colombia señala, además, en esas conclusiones que es necesario “el reconocimiento y fortalecimiento de la justicia propia (étnica) y acceso a la justicia de sujetos colectivos como una de las acciones que contribuirían a cerrar brechas”.

Además, destacó que los métodos alternativos de resolución de conflictos, que tienen una larga tradición en el país, son fundamentales para solución de problemas justiciables sin congestionar el sistema formal.



Para Ferrer, la expansión de la oferta del sistema de justicia es necesaria, pero no suficiente. “Es clave incorporar medidas que faciliten la superación de barreras que viven las personas para acceder a la misma”.



Y plantea que algunas de las estrategias que podrían tener mayor impacto son el robustecimiento de métodos alternativos de solución de conflictos, el fortalecimiento de las capacidades de actores locales como las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Personerías, “la aceleración de procesos a través de soluciones digitales que incluyan medidas para evitar nuevas desigualdades, y el expansión de la oferta de asistencia legal gratuita para cerrar las brechas de acceso de las personas más desfavorecidas”.

