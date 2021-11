Servicio militar: así puede participar en la última convocatoria del año

Hasta el próximo miércoles 17 de noviembre estará abierta la última convocatoria del Ejército Nacional para prestar servicio militar este año.



La institución castrense busca incorporar más de 15.000 nuevos hombres a sus filas, para lo cual el Comando de Reclutamiento y Control Reservas está desplegado en sus 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos militares en todo el país, a donde pueden acudir los interesados.

Pueden presentarse hombres en edades comprendidas entre 18 años y hasta faltando un día para cumplir los 24.

Los requisitos

-Ser colombiano.



-No haber definido su situación militar.



-Tener entre 18 y 23 años cumplidos el día de la incorporación.

-No registrar antecedentes penales.



-No estar acogido por ninguna de las exenciones contempladas.



Los beneficios

Las personas que se incorporen tienen acceso a:



-Servicios de salud básica, prioritaria y general, así como la atención en las necesidades con personal médico especialista.



- Suministro de vestuario o dotación necesaria para el uso durante su servicio y al momento de licenciarse, una dotación de vestido civil equivalente a 1 SMLMV ($908.526).



- Estadía y alimentación durante el tiempo de permanencia.

Quienes estén interesados en prestar el servicio militar pueden acudir a las 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos militares del país. Foto: Jonh Jairo Bonilla

- Pasajes y viáticos para su traslado al lugar de incorporación, su sostenimiento durante el viaje y el regreso a su domicilio una vez licenciado o desacuartelado.



- Bonificación mensual equivalente a $272.560 para este año-



-Bonificación de navidad equivalente a $272.560,

para aquellos soldados que presten su servicio militar durante 18 meses.

-Reconocimiento adicional mensual de $51.000, para quienes se destaquen en la prestación de su servicio como dragoneantes.



- Capacitación para la adaptación a su regreso a casa en el último mes de su servicio militar.



- Orientación opcional y voluntaria en algunos programas de formación laboral productiva del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



- Acceso gratuito a espectáculos públicos, eventos deportivos y asistencia a parques de recreación, museos y centros culturales y artísticos que pertenezcan a la Nación, presentando su tarjeta de identidad militar o policial vigente.



- Permisos y devolución proporcional de la partida de alimentación, y permisos extraordinarios en caso de requerirse.



- Descuentos en tarifas en los sistemas de servicio público de transporte masivo urbano o transporte intermunicipal, así como acceso gratuito al sistema de transporte masivo Transmilenio.



-Descuentos en el servicio aéreo de pasajeros en tarifa económica de destinos o rutas nacionales.



- Descuento del 30 % sobre la matrícula financiera en la carrera militar en las diferentes categorías (Oficial, Suboficial y Soldado Profesional).



- El tiempo que el ciudadano permaneció en la prestación de servicio militar es computable, es decir, se tendrá en cuenta para la sumatoria de semanas de cotización en los Fondos de

Pensión públicos y privados. En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía y prima de antigüedad en los términos de la ley.

- Obtención de tarjeta de reservista de primera clase física y constancia electrónica, acreditación que le permitirá ser priorizado en programas o políticas de generación de empleo

y promoción de enganche laboral.



- Prelación para acceder a cursos de capacitación en el marco del Servicio Público de Empleo.



