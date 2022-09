Este miércoles, 28 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, en varias ciudades habrá eventos con los que se busca promover el acceso a información veraz y oportuna sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), así como pedir la implementación integral del fallo de la Corte Constitucional que, en febrero, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.



Estos eventos son convocados por el movimiento Causa Justa, que reúne a más de 20 organizaciones y que fue el que interpuso la demanda en la Corte que terminó llevando a la ampliacón del derecho al aborto.

La marcha de este miércoles junto con otros eventos culturales y educativos hacen parte de la tercera edición del Festival Causa Justa, que comenzó el 25 de septiembre con actividades en 15 departamentos.



“Este año conmemoramos el #28S con una decisión histórica de la Corte Constitucional, de la que pedimos su plena implementación y esperamos que contribuya a la despenalización social del aborto. Este logro de las organizaciones de mujeres y feministas respalda la discusión de que todas las maternidades deben ser deseadas y, por tanto, respalda la toma de decisiones libres e informadas”, comentó Laura Castro González, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones que integran Causa Justa.



Castro añadió que el festival, además de celebrar el fallo de la Corte, busca "hacer un llamado a su plena implementación, para eso hay actividaes artísticas, culturales, pedagócicas y de comunicaciones para contirbuir al derecho a la informació veraz, oportuna y sergura sobre la IVE y seguir generando un debate público sobre el tema", comentó.



Entre las actividdes del festival ya se realizó en Bogotá una 'pedaleada' en bicicleta, y se han hecho exposiciones artísticas y conversatorios.

¡Lo logramos! Llegamos al Parque Nacional, te esperamos con tu parche para celebrar que el aborto es un derecho en Colombia gracias a la Sentencia C-055 de 2022. @causajustaco#FestivalCausaJusta #PedaleadaporelAborto #SomosHistóricas pic.twitter.com/FkhKJN7qKZ — MESA POR LA VIDA (@mesaporlavida) September 25, 2022

Sobre la marcha, Castro explicó que será una "gran marcha por el aborto libre, feminista y antirracista" y en Bogotá comenzará desde las 2 de la tarde desde la sede del Ministerio de Salud, de allí se dirigirán a la Plaza de Bolívar, a donde planean estar llegando sobre las 5 o 6 de la tarde.



Adicionalmente, el festival continúa con diversas actividades, que pueden consultrse en las redes sociales de Causa Justa, hasta la primera semana de octubre.

Así va la implementación del fallo

Mujeres protestando afuera de la Corte Constitucional pidiendo la despenalización del aborto. Imagen de archivo. Foto: César Melgarejo/ CEET

En cuanto a qué ha pasado en estos 7 meses desde que la Corte Constitucional permitió el aborto sin condiciones hasta la semana 24 de gestación, y a partir de allí en tres causales, Castro explicó que hay algunos avances pero también retos.



Destacó en primer lugar que persisten distintas barreras para que las mujeres puedan acceder al procedimiento, entre ellas, el desconocimiento de la ley, fallas en la prestación del servicio o exigencias adicionales, incluso dijo que algunas personas creen que la sentencia de la Corte no es obligatoria.



Pero en el lado positivo, también se ha visto que se están generando mayores rutas y procesos internos dentro de la EPS para garantizar el derecho al aborto, lo cual no queire decir que se haya eliminado el uso inconstitucional de la objeción de conciencia para no practicarlo. En este punto hay que recordar que la Corte ha dicho, entre otras cosas, que la objeción de conciencia no puede ser institucional, sino individual, y que debe redirigirse a la paciente a un médico que sí le haga el procedimiento.



Al mismo tiempo, ha aumentado el número de solicitudes de información sobre el derecho a la IVE frente al año anterior, "subió el número de mujeres que acuden a la mesa buscando información sobre el derecho, esto lo consideramos positivo pues refleja una sociedad que se quiere informar", explicó Castro.

🗓 AGÉNDATE con las actividades presenciales y virtuales que se realizarán en el marco del Festival Causa Justa y el #28S durante septiembre, a lo largo del país! #FestivalCausaJusta 💚👇🏽 pic.twitter.com/HpIFchFrmR — Causa Justa por el Aborto (@causajustaco) September 21, 2022

En cuanto a los retos, la Coordinadora de la Mesa por la Vida señaló tres principales. El primero, dejar atrás las barreras para que todas las personas que deciden una IVE puedan acceder a ella de manera oportuna, segura y sin barreras.



El segundo, "un trabajo en materia de despenalización social del aborto, que es eliminar los estigmas sobre la práctica y que las mujeres sean reconocidas como sujetas morales capaces para decidir sobre sus cuerpos. Es un trabajo de largo aliento en el que nos estaos enfocando", contó.



Finalmente hay retos frente a la protección del fallo de la Corte pues "con base en experiencias de retroceso en materia de derechos sexuales, es importante generar una protección legal y política del fallo con un trabajo permanente para, por ejemplo, lograr impedir el avance de iniciativas legislativas contrarias a los derechos de las mujeres", concluyó.

