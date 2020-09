Aborto en pandemia: aún más barreras a las causales legales

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aún en situaciones ya despenalizadas en el país desde hace 14 años, es un servicio estigmatizado. Hoy en día, se siguen presentando barreras para que las mujeres puedan acceder a ella y la pandemia originada por el nuevo coronavirus las agudizó.

En Colombia, se reconoció el derecho de las mujeres a acceder a la IVE bajo la Sentencia C-355 de 2006, en las tres circunstancias reconocidas por la Corte Constitucional: cuando el embarazo comprende un peligro para la vida de la mujer, cuando existe una malformación del feto y cuando el embarazo es producto de violación.



Oriéntame es una de las instituciones que, en medio de la crisis sanitaria, ha seguido prestando el servicio de IVE a las mujeres.

“El Ministerio de Salud y Protección Social, desde el principio del confinamiento, estableció que la interrupción voluntaria del embarazo es un servicio esencial y que por ende debía ser prestado bajo las mismas condiciones que se había venido prestado desde siempre, es decir, bajo las tres causales establecidas. Por tal razón instituciones como Oriéntame tienen la obligación de seguir prestando el servicio”, manifestó María Vivas, directora de dicha organización.

Barreras en el acceso

Una de las barreras más evidentes que han tenido las mujeres del país a la hora de querer interrumpir su embarazo durante estos meses es la dificultad para desplazarse desde su casa hacia los centros de atención debido al confinamiento y a las normas de la nueva realidad.



La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es otra organización social que trabaja con mujeres que quieren acceder a la IVE. Su misión principal es brindar acompañamiento legal para que el servicio se entregue a través del sistema de salud.



Ángela Mateus, coordinadora de dicha organización, explicó que durante la pandemia “se han presentado fallas en el traslado de las mujeres, particularmente, porque no se está garantizando el transporte a través de ambulancias o el servicio de transporte de las EPS, lo que hace que deban buscar el medio de transporte por ellas mismas. Esto se convierte en un gasto adicional para varias mujeres que a veces no tienen como solventarlo y, además, varios municipios no estaban prestando el servicio de transporte por las medidas impuestas por el Gobierno a raíz de la pandemia”.



Un vocero del Ministerio de Salud le dijo a EL TIEMPO que, de acuerdo con las indicaciones dadas a los prestadores de salud, los servicios relacionados con la IVE se deben seguir garantizando.



“Tratándose de un servicio de salud cubierto por el plan de beneficios en salud, cuando el prestador no esté disponible en el lugar de residencia de la usuaria, la EPS debe asegurar su traslado y el de un acompañante en caso de que sea menor de edad.

De esta manera, no existe ninguna disposición que prevea la suspensión de los servicios, especialmente los relacionados con IVE", explicaron desde la cartera.

"La virtualidad en los trámites implica que las mujeres que no tienen acceso a internet no puedan hacer sus solicitudes". Foto: iStock

Por su parte, Oriéntame encontró que otra de las barreras más grandes a las que se enfrentan las mujeres en la pandemia es la falta de información sobre las rutas y canales de atención en las EPS, debido a la falta de intimidad en el hogar.



“Hemos identificado que para las mujeres es mucho más difícil hacer una llamada o buscar información en internet por lo que están todo el tiempo en familia por la pandemia. Además, la virtualidad en los trámites implica que las mujeres que no tienen acceso a internet no puedan hacer sus solicitudes”, explicó Vivas, coordinadora de Oriéntame.



Otra de las barreras que se encontró es que las mujeres no tienen con quien dejar a los niños “por ser cuidadoras principales del hogar, situación que les impide salir de sus casas”, pues en la mayoría de los casos deben cuidar a sus hijos y no tienen con quién dejarlos.



El coronavirus también ha afectado a las mujeres migrantes que no tienen redes de apoyo en el país, lo que hace que aplacen el proceso IVE o incluso terminen accediendo a métodos que no son seguros, según cuenta Mateus, coordinadora de La Mesa.



Otra de las barreras identificadas por La Mesa por la Vida es que a las mujeres que acudieron a su EPS y solicitaron una cita médica para la IVE les respondían que no había agenda, pues tenían prioridad para los servicios relacionados con la pandemia.

Ante esto, el Ministerio de Salud reiteró que el IVE no puede ser suspendido y emitió unos lineamientos en los que explica que este es un servicio prioritario para las mujeres.



"El eventual incumplimiento a estas disposiciones debe ser investigado por las secretarías de Salud que tienen funciones de inspección, vigilancia y control, así como por la Superintedencia Nacional de Salud en el marco de sus competencias", sostiene el vocero de la institución.



“Estas situaciones han hecho que el escenario para las personas que quieran interrumpir un embarazo en tiempos coronavirus sea muy difícil, teniendo en cuenta que antes ya era difícil. Es más, en general, todos los servicios de salud sexual y reproductiva se han visto terriblemente impactados”, sostuvo Vivas.

Además, explicó que hay un nexo muy claro entre las situaciones de violencia doméstica y los embarazos no deseados, ya que las mujeres están en la mayoría de los casos con sus agresores, lo que hace que para ellas sea mucho más difícil salir de la casa.



La experta resaltó la importancia, para quienes quieren interrumpir su embarazo bajo las tres causales permitidas, de tener información verás a la mano. No obstante, “hay mucha desinformación y esto es otra barrera para acceder a la IVE”.



“El hecho de que haya tantas barreras para un servicio específico de mujeres da como resultado embarazos no deseados, picos de violencia altos, dificultad al acceso anticonceptivo, entre otras. El panorama venía complejo y se hizo aún más complejo con la pandemia", añadió Vivas.



La mayoría de mujeres acuden a La Mesa cuando se encuentran en el segundo o tercer trimestre y han recibido ‘peros’ por parte del sistema de salud. Foto: istock

Casos puntuales

Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2020, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres acompañó a un total de 65 mujeres, niñas y adolescentes, que enfrentaron barreras de acceso a la IVE. De ellas, 22 casos corresponden a mujeres migrantes venezolanas y cinco a mujeres pertenecientes a comunidades indígenas.



En cuanto al lugar de procedencia, solo el 23% de los casos corresponde a mujeres que residen en la ciudad de Bogotá. El 77% restante se encuentra en: Norte de Santander (18%), Atlántico (14%), Antioquia (8%), Valle del Cauca (8%), Cauca (8%), Cesar (4%), Magdalena (4%), Nariño (4%), Boyacá (6%), Caldas (4%), Córdoba (2%), Meta (2%) y Vichada (2%).



La mayoría de mujeres acuden a La Mesa cuando se encuentran en el segundo o tercer trimestre y han recibido ‘peros’ por parte del sistema de salud.



Según el informe de la entidad, del total de casos atendidos, el 31,2% se encontraba dentro del primer trimestre del embarazo; el 48,4%, dentro del segundo trimestre; y el 20%, en el tercer trimestre.



Por otro lado, las mujeres que han solicitado IVE a través del servicio de telemedicina que proporciona Oriéntame son alrededor de 180. La organización le dijo a EL TIEMPO que, al principio de la pandemia en el país, en marzo pasado, se mantuvieron las solicitudes presenciales, pero en abril empezaron a bajar en un 20%.



De acuerdo con el último informe de La Mesa publicado en el mes de agosto “el 67% de las mujeres accedieron al procedimiento de IVE; el 11% desistieron de la IVE debido a la interposición de barreras; el 6,3% de los casos se encuentran en curso; el 12,6% de mujeres no se volvió a contactarse; el 1,5% no accedió al procedimiento y otro 1,5% tuvo un aborto espontáneo durante la ruta de atención”.



Los requisitos para poder acceder a la IVE dependen de cada una de las tres causales.



Para la causal del riesgo a la vida y la salud integral de las mujeres, se necesita un certificado del riesgo emitido por un médico o un psicólogo. Para la causal de malformación del feto es necesario que la mujer tenga un certificado expedido por un profesional de la salud, y cuando el embarazo es producto de violencia sexual es necesario una copia de denuncia penal excepto si es una niña menor de 14 años o si es una víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, según explica un documento del Ministerio de Salud radicado en junio de 2016.



Cabe aclarar que no se les pueden exigir requisitos adicionales a las mujeres que quieran acceder la IVE. "Los requisitos siguen siendo los mismos con o sin pandemia", según un informe de La Mesa.

El rol de la telemedicina

La telemedicina es un método que, si bien ya existía en Colombia antes de la pandemia, ha cobrado todo el valor en estos meses de pandemia.



"El primer día de confinamiento, en Oriéntame ya habíamos hecho la primera interrupción voluntaria del embarazo legal por telemedicina, que es el medio, en este momento, para garantizar la prestación del servicio esencial y poder superar muchas de esas barreras", aseguró la directora Vivas.



A pesar de que muchas instituciones se han negado a prestar el servicio porque sus prioridades se volcaron hacia el coronavirus, Oriéntame ha podido atender a muchas mujeres con los requerimientos de bioseguridad que exigen las autoridades sanitarias y con la telemedicina.



"Lanzar el servicio de telemedicina en tiempos de pandemia logró superar muchas de esas barreras a las que se tienen que enfrentar las mujeres. Tenemos las sedes abiertas de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Dos Quebradas. El aporte más grande ha sido mantener servicios abiertos y prestar servicios por telemedicina, que es la que pueden acceder desde sus casas, con el acompañamiento de personal médico especializado, y hacer la IVE de manera segura", complementó Vivas.



Por su parte, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres señaló que la telemedicina aporta una gran transformación a la forma de practicar la IVE.



“Creemos que es necesario que el Ministerio y las entidades prestadoras de salud también brinden estas rutas para que las mujeres puedan tener acceso al servicio”, afirmó Mateus.

¿Qué debe hacer una mujer que considera que está entre las tres causales?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, “la interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales descritas en la sentencia C-355 de 2006, es un derecho fundamental de las mujeres que debe ser garantizado por el Sistema de Seguridad Social en Salud”.



De igual forma, las mujeres que se encuentren dentro de estas tres causales deberán buscar asesoría profesional para determinar cuál es su situación, que, además, “pertenece a la esfera íntima o privada lo cual obliga a proteger la confidencialidad de las mujeres que la soliciten y a no ser sometida a una revictimización, discriminación, culpa o estigma”.



Según el Minsalud, una mujer que se encuentre dentro de las tres causales podría acudir a todas las EPS e IPS, ya que “independientemente de si son públicas o privadas, laicas o confesionales deben prestar el servicio de IVE, si reciben recursos del Estado y tienen contratos relacionados con la salud de las mujeres gestantes. Por lo tanto, deben tener suficientes profesionales de la medicina y demás personal idóneo dispuesto a atender las solicitudes de IVE”.



De igual forma, las mujeres también pueden apoyarse en instituciones como La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Oriéntame para recibir atención médica y asesoría respecto a este tema.



Para comunicarse con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres puede escribir a la línea de WhatsApp 320 273 3179 o contactarlos a través de las redes sociales en Instagram: @mesaporlavida y Facebook: @mesaporlavida. La Institución solo tiene sede física en Bogotá, pero brinda asesoría legal en todo el territorio nacional.



Para comunicarse con Oriéntame, en Bogotá, llame al (1) 744 76 33 y a nivel nacional al 01 8000 182 182. Esta institución tiene sedes físicas en Bogotá y otras ciudades del país como Cúcuta, Medellín, Barranquilla y Dosquebradas. Sin embargo, brindan el servicio de telemedicina en todo el país.



Sin embargo, “el Ministerio de Salud y Protección Social, como ente regulador del Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, debe ejercer acciones para asegurar que todas las mujeres en el territorio nacional tengan un libre y efectivo ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales establecidas”, según explica un documento emitido por la misma entidad.

MARIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ

​TENDENCIAS EL TIEMPO

EN TWITTER: @marianagomezg_