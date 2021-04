Abogados ofrecen apoyo a personas afectadas por salir a marchar

En medio del segundo día de Paro Nacional, este jueves 29 de abril de 2021, varios abogados ofrecieron sus servicios de forma gratuita a las personas que puedan llegar a tener problemas judiciales por participar en las marchas. Esta labor igualmente la realizaron múltiples organizaciones sociales. ¿Qué hacer?



El abogado Santiago Trespalacios hizo el anuncio en Twitter: “Si alguien llega a ser perseguido judicial o administrativamente por participar de las marchas de hoy ofrezco mis servicios gratuitos de defensor ante cualquier instancia”. A este anuncio se sumó el abogado Rubén Darío Acosta.

Si alguien llega a ser perseguido judicial o administrativamente por participar de las marchas de hoy ofrezco mis servicios gratuitos de defensor ante cualquier instancia.



Este es mi modo de marchar. Es desde mi escritorio pero con todo el poco poder que tengo. — 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑻𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 (@SoyDefensor_) April 28, 2021

Este tipo de acompañamiento jurídico también lo hacen varias organizaciones de derechos humanos desde la Campaña Defender la Libertad, con quiénes se puede hacer contacto desde las redes sociales.

#Atención 🚨 Si eres víctima de cualquier tipo de abuso por parte de la fuerza pública, en el marco del #ParoNacional28A, comunícate con la Campaña @DefenderLiberta al número 3133921916 📳 y/o por medio de nuestras redes sociales.#ProtestarEsUnDerecho ⬇️ pic.twitter.com/29Fc1ppjff — Comité de Solidaridad (@CSPP_) April 28, 2021

Una persona solo puede ser retenida en el marco de una movilización si se encuentra en estado de alta excitación y puede ser detenida si tiene una orden de captura vigente o en flagrancia si está cometiendo un delito. Si no es ninguno de estos casos, la detención es arbitraria.



En el primer caso, contemplado en el artículo 155 del Código de Policía, la persona detenida solo puede ser llevada a un Centro de Traslado de Protección, pero no a una estación de policía o a un CAI. Y la persona no puede permanecer más de 12 horas detenida.



Según Dejusticia, si una persona es retenida por el primer escenario, lo primordial es preguntar primero al Policía a dónde lo van a llevar, activar en el celular la ubicación y enviarla por WhatsApp a una persona de confianza junto con su número de cédula.



Es importante saber que la Policía debe leerle sus derechos, debe dejarlo hacer una llamada a una persona cercana, informarle la ubicación y pedirle que lo recoja. Si esto no sucede, usted debe intentar comunicarse con alguien que esté en el lugar y pertenezca a la Procuraduría, Defensoría o Personería.



Ya en caso de judicialización, la Policía debe llevar a una persona ante un juez de control de garantías para definir la legalidad de la captura en un plazo máximo de 36 horas, en un procedimiento en el que el detenido debe tener asesoría legal.



