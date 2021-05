Esto es lo que debe saber sobre sus derechos en un retén de tránsito

De acuerdo con la ley 769 que expide el Código Nacional de Tránsito, los colombianos están sujetos a la intervención y reglamentación de las autoridades. Sin embargo, como ciudadano usted puede hacer uso de sus derechos en un retén de tránsito.

Si un agente de tránsito lo para en un retén para verificar sus documentos y los requisitos para circular por las vías, usted puede grabar el procedimiento. Esto le permitirá probar que un comparendo es injustificado, en caso de que lo sea. El policía no puede quitarle su celular o prohibirle registrar la situación.



En caso de que le pregunten información personal como: para dónde se dirige, con quién va, qué va a hacer, usted puede negarse a responder porque tiene derecho a guardar silencio. El agente de tránsito no puede interrogarle.



Respecto a su intimidad, ninguna autoridad o fuerza pública puede revisar su celular. Para esto, deben tener una orden judicial. Pueden solicitarle datos, pero no revisar el contenido de su dispositivo móvil.



Por otro lado, el agente de tránsito no puede retener sus documentos. Salvo en caso de que se trate de una infracción por alcoholemia.



Si en el retén quieren multarle por llevar vidrio polarizado, el policía debe tener una herramienta que permita comprobar que esto es así. No puede hacerlo solo con su percepción. Así que debe usar el polarímetro para determinar la opacidad de las ventanas.



En caso de que usted no lleve su licencia, el policía de tránsito debe esperarlo 60 minutos, pues, ese es el tiempo que el ciudadano tiene para hacer llegar este documento. Esta regla no está sujeta a la determinación del agente. Debe cumplirse en todos lo casos.



Finalmente, si le quieren inmovilizar su vehículo, deben realizar un inventario de todos los objetos que hay en el carro. De este modo, usted puede reclamar si le hace falta un objeto en el momento de pagar el comparendo.



