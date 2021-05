Así puede evitar caer en falsos retenes

Para evitar caer en retenes ilegales debe conocer cuáles son las características que identifican los puestos de control diseñados por la Policía. Aquí le damos unas pautas que le serán útiles.



Lo primero que debe saber es que un reten legal está compuesto por alrededor de 8 policías de tránsito, con su uniforme e identificación pertinente. Tenga en cuenta que estos agentes no deben llevar armas de fuego.



El puesto de control debe estar integrado por: un paletero uniformado, que obliga a la detención de los vehículos; cuatro agentes que revisen los registros; un conductor de patrulla; uno de moto; un comandante y dos suboficiales.



Asimismo, el reten debe estar debidamente señalizado con conos, reductores de velocidad y, en ocasiones, presencia de grúas, en caso de que el procedimiento sea de control de antecedentes de automotores o de conductores embriagados.



Además, debe ocupar entre 100 y 150 metros de largo y uno o dos carriles de ancho, dependiendo de la vía y estar ubicado en línea recta, no en una curva.



