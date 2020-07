El primer desfile virtual del 20 de julio en la historia de Colombia

Este lunes se conmemoran 210 años de la independencia de Colombia, en un 20 de Julio atípico que quedará marcado en la historia del país. Los uniformados no desfilaron por las calles de las principales ciudades y estuvieron acuartelados o apoyando las medidas para enfrentar la pandemia.



Por las normas del aislamiento, esta vez no se sintió el redoblar de las cajas (tambores), que marcan el paso de los uniformados que van detrás de las bandas de guerra, que año tras año, en la historia reciente han engalanado el imponente desfile militar del día patrio.

10:00 am Homenaje El acto oficial comenzó con un minuto de silencio en homenaje a los miembros de la Fuerza Pública caídos en cumplimiento de su deber. Acto seguido, se inició la ceremonia de condecoraciones con la 'Orden de Boyacá' a altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Un #20DeJulio muy atípico 🇨🇴 La foto de arriba muestra la calle 68 con carrera 68 en Bogotá llena personas observando el tradicional desfile militar. Este año, ese mismo sitio se ve desolado debido a la pandemia. 📷: EFE/@CesmelA -> https://t.co/hfFJJGg96j pic.twitter.com/VXwrwPa0w6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 20, 2020

Antecedentes de un evento histórico

Mientras que el año pasado, solo en Bogotá, desfilaron 10.800 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que mostraron el potencial armado de los aviones de combate, tanques de guerra y la tecnología que los rodea, este 2020, la conmemoración de la independencia se hará de manera virtual desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.



Por primera vez en más de 50 años, no se celebrará en la catedral Primada el tedeum, que cuenta con la bendición del cardenal primado, y en cambio, sobre las 10 de la mañana, el presidente Iván Duque, la cúpula de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional encabezarán desde Palacio la ceremonia, que podrá ser observada por el Canal Institucional y las redes sociales.



Guardando la tradición, el comandante de la Quinta División del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, le pedirá autorización al Presidente para dar inicio a los actos protocolarios, en los que se rendirá un homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública que han ofrendado su vida en cumplimiento del deber y a los ciudadanos que han fallecido por el covid-19.



En su intervención, el presidente Duque resaltará que los uniformados, sin dejar de cumplir con la defensa y el cuidado de la soberanía, están volcados en la atención de la población afectada por la pandemia.



En tal sentido, se escogieron cinco servidores públicos que en medio de su labor se convirtieron en un ejemplo de servicio, por lo que serán condecorados.



La doctora Lilian Muñoz Marrugo es intensivista de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Militar, además es madre cabeza de familia. En el ejercicio de su trabajo, ella resultó contagiada y sostuvo una batalla por salvar su vida en la UCI. Recuperada, regresó al hospital a luchar por la vida de sus pacientes.



Otro condecorado será el intendente de la Policía Luis Leonardo López Colmenares, quien lideró junto con la comunidad un programa de recolección de alimentos y ayudas para la población más necesitada de Pacho, Cundinamarca, en medio de la pandemia.



Además de la coronel del Ejército Clara Patricia Méndez, quien logró el permiso de las autoridades médicas para desarrollar pruebas de covid -19 en los laboratorios de la institución; la capitán de navío Giovanna Bresciani Otero, quien estableció los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del virus en la fuerza, y el mayor de la Fuerza Aérea Andrés Correa González, quien ha llegado en un avión C-295 llevando ayudas humanitarias y médicas a las zonas más apartadas del país.



La ceremonia concluirá con una revista aérea a cargo de la Fuerza Aérea, que sobrevolará Bogotá, Ibagué, Neiva, Medellín y Valle del Cauca, para rendir un sentido homenaje al pueblo colombiano.



El coronel Juan Fernando Rodríguez, jefe de la Dirección de Memoria Histórica del Ejército, le dijo a EL TIEMPO que este 20 de Julio se conmemoran, además, los 200 años de haberse realizado la primera fiesta en homenaje a la independencia. “El 20 de julio de 1820, el vicepresidente Francisco de Paula Santander asistió al primer tedeum por la independencia de Colombia y en horas de la noche hubo un gran baile. Pero el pueblo celebró la independencia con mucha comida y chicha en Fusagasugá”.



El historiador señaló que el primer desfile militar del 20 de julio se desarrolló en la plaza de Bolívar de Bogotá en 1907, y que no hay anotaciones exactas de su continuidad, pero que seguramente en 1933, cuando Colombia libró la guerra contra Perú, y en 1951, cuando participó en la de Corea, “por falta de personal no hubo desfile militar”.

