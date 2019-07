Video: Siga en vivo el desfile militar del Día de la Independencia

Con el lema: ‘Más Colombiano que nunca’ las Fuerzas Militares y la Policía Nacional inician el tradicional desfile del 20 de Julio, acto conmemorativo del proceso de independencia en 1810.

Este año tiene un valor agregado, y es que se conmemoran los 200 años de la Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, con la que se selló la independencia de España. Todas las actividades referentes a las fiestas patrias se han denominado ‘El Bicentenario de Colombia’.



El desfile, como es costumbre lo encabeza el Ejército Nacional, seguido del personal de la Armada, la Fuerza Aérea y cerrando estará la Policía Nacional. En total son 10.800 hombres y mujeres integrantes de la Fuerza Pública los que harán su recorrido por la carrera 68 en Bogotá.



Minuto a minuto

10:38 p.m.

El papel de la mujer en las Fuerzas Militares ha sido muy importante. Son determinantes en sus habilidades en el área de combate.



10:33 a.m.

Soldados peruanos participan en el desfile del Día de la Independencia. Su presencia se debe a la hermandad entre Perú y Colombia.



10:30 a.m.

Pasa el Bloque de Mujeres Suboficiales Administrativas. En 1983, ingresaron las primeras mujeres al Cuerpo Administrativo de Suboficiales.

Miembros de la Fuerza Pública compartiendo con civiles durante el desfile del 20 de julio. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

10:30 a.m.

Se vio una revista aérea que estuvo encabezada por un helicóptero que ayudó a liberar a 5 personas secuestradas.



10:22 a.m.

El desfile inicia en la carrera 68 con calle 53. Irá por toda la Avenida 68 hasta la calle 80, por la que subirán hasta la Escuela Militar de Cadetes ‘José María Córdova’.



10:15 a.m.

El desfile, como es costumbre, lo encabeza el Ejército Nacional, seguido del personal de la Armada, la Fuerza Aérea y cerrando estará la Policía Nacional. En total son 10.800 hombres y mujeres integrantes de la Fuerza Pública los que harán su recorrido por la carrera 68, en Bogotá.

Soldados, durante el desfile del 20 de julio. Foto:

10:10 a.m.

“Nosotros venimos desde Soacha. Nos madrugamos y con la esposa y los dos hijos. Siempre habíamos visto el desfile por la televisión y dijimos: eso tan bonito tenemos que verlo en vivo y en directo”, señaló Carlos Gaviria, de 37 años y quien es vendedor de seguros.



10:00 a.m.

Empezó el desfile militar en honor al Día de la Independencia en Colombia, el 20 de julio.

Los miembros de la Fuerza Pública se preparan para el desfile. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

