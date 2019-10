Carrera de la Policía rinde homenaje a los cadetes muertos en Escuela

La Carrera por la Policía - 10 K - se realizará este año en honor a los 22 cadetes de la institución que perdieron la vida en medio de una acción terrorista perpetrada por el Eln al interior de la Escuela 'General Santander', ubicada al sur de Bogotá.



"Este 17 de noviembre, día en que se correrá la 10 K, se conmemoran 10 meses de la muerte de nuestros héroes y por eso quisimos aprovechar el evento, que es de gran trascendencia para la Policía para rendirles un sentido homenaje", dijo a EL TIEMPO el general Fernando Murillo, director del Gaula y gerente de la Carrera este año.

La camiseta de la carrera 10 -K cuenta con 22 estrellas que representan a cada uno de los cadetes que murieron el pasado 17 de enero, "es una forma de decirles a sus padres y familias que la Policía y Colombia no los olvida", puntualizó el general Murillo.



El presidente Iván Duque presentó la carrera junto al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, el director de la Policía, general Óscar Atehortúa y su esposa, Adriana Correa, quien es la presidente de Obras Sociales de la institución.



La Policía Nacional viene realizando la carrera hace cinco años - esta es su quinta versión - con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a los hijos de los uniformados que han fallecido o que han quedado lesionados (con algún grado de discapacidad) en medio de actividades propias del servicio. "Una de las prioridades de Obras Sociales es que los niños de nuestros policías no queden desamparados y puedan culminar sus estudios", puntualizó el oficial.



De igual forma, se busca apoyar a los policías que por una u otra circunstancia están atravesando una situación calamitosa "y no les alcanza el sueldo o están muy endeudados. O que tienen un hijo con alguna enfermedad especial. Entonces se les brinda un apoyo económico extra que va enfocado a cubrirles el año de educación de sus hijos, la compra de uniformes, libros y el pago de la alimentación o transporte escolar, depende del caso. Son cerca de dos mi niños que se están apoyando en este programa", explicó el gerente de la carrera.

De igual forma, con el dinero recaudado se apoya la educación de los niños con coeficiente alto o con síndrome de down, que requieren una atención especial.



"A nuestros policías, adultos mayores que ya están pensionados, o que requieran de un apoyo como la compra de pañales o elementos ortopédicos, Obras Sociales les ayudan. Por eso, es tan importante el apoyo que nos de la ciudadanía en este evento", puntualizó Murillo.



Obras Sociales apoya a la institución, en las zonas más alejadas del país, en las estaciones con la adquisición de estufas, catres y otro tipo de elementos.

La carrera se realizará el próximo domingo 17 de noviembre. Foto: Gaula Policía

La carrera se realizará el domingo 17 de noviembre en dos distancias: 10 y 5 kilómetros, esta última es más familiar, de caminar.



El punto de encuentro será el Monumento a los Héroes, sobre la 26 a las 7 de la mañana. De allí se desplazarán a la Carrera 50 y la Avenida la Esperanza, por la Fiscalía, Avenida Rojas, Jardín Botánico, parque de Los Novios y regreso al Monumento.



Participar en la 10 K tiene un valor de $ 70.000 - si es para un grupo empresarial - y $65.000 si es individual. Las boletas las pueden adquirir en TúBoleta.



Hace cinco años, en la primera versión fueron 5.000 los participantes, el año pasado 13.000 y este año se aspira contar con 15.000 personas.



La carrera se realizará en 10 ciudades de forma paralela, por primera vez, en Bogotá, Cúcuta, Ibagué, Tunja, Villavicencio, Mitú, Puerto Inírida, Puerto Carreño, San José del Guaviare y Yopal.



