Mancuso asegura que Duque le teme a la verdad e impide su construcción

Luego de los duros mensajes en los que el presidente Iván Duque ha solicitado que miembros de las autodefensas extraditados no se sometan a la JEP, y que respondan en prisiones colombianas por sus delitos, se conoció una respuesta de uno de ellos: Salvatore Mancuso.



En una conversación revelada este lunes por la W Radio, Mancuso dijo que el jefe de Estado: “Le teme a la verdad, se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la misma y por ello su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia”.



Esta afirmación se habría dado en el marco de un encuentro de víctimas, liderado por la Comisión de la Verdad.



Además, Mancuso aseguró: "Si queremos la paz, la reconciliación, la no repetición, es fundamental que Colombia conozca lo que ha ocurrido en más de 30 años de guerra. El estado y sus gobiernos, son responsables en el origen, consolidación y repetición del conflicto armado".



Y agregó: "Por miedo, no quieren que todos los actores del conflicto lleguemos a la JEP, para evitar que se reconstruya entre todos esta verdad, ya que revelería inequívocamente esa responsabilidad del estado y sus gobiernos. Y eso, justamente, es lo que no quiere el presidente Duque".

Mancuso también dijo que el jefe de Estado instrumentaliza la justicia “a modo de protección ilegal de sus intereses, y de los de su mentor y jefe político”.



Vale la pena recordar que el pasado 12 de noviembre, Duque se fue lanza en ristre contra la posibilidad de que los antiguos paramilitares lleguen a la JEP. Esto, de entrada, no podría ocurrir, dado que los 'paras' se desmovilizaron bajo el sistema transicional de Justicia y Paz, por lo cual la JEP no tiene competencia sobre ellos.



“Quienes fueron extraditados no deben pretender llegar al territorio nacional a buscar, con artilugios, vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente. Lo cierto es que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad necesitan sanciones que les brinden a las víctimas la tranquilidad de que no serán revictimizadas”, aseguró el mandatario nacional.





