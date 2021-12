Así sería el regreso de la aspersión de cultivos de coca

Horas después del que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunciara en Barranquilla, durante el ‘World Law Congress Colombia 2021’, que en febrero del 2022 podría reactivarse la fumigación aérea con glifosato contra los cultivos de coca –previo concepto positivo del Consejo Nacional de Estupefacientes- se conoció el estudio científico de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que da vía libre al uso de esa herramienta contra el narcotráfico.



Según reveló el noticiero CM&, el concepto también establece “las Zonas de Intervención (bases de operación y áreas donde se desarrollará la actividad de aspersión), se encuentran localizadas en 14 departamentos y 104 municipios”.



La autoridad de licencias ambientales también viabilizó la utilización de 12 bases de la Policía Nacional para almacenar el glifosato y demás insumos con los que se reanudará la fumigación de cultivos ilícitos.



El paquete de requisitos también contempla otras condiciones para la aspersión aérea con glifosato:



-Solo se podrá emplear avión Air Tractor AT 802.



-Descarga Máxima de diez (10) litros por hectárea del Producto Formulado.



-No se podrá adelantar la actividad durante precipitaciones de lluvias en el área de intervención.



-La altura máxima permitida de aplicación sobre el bosque de treinta (30) metros.



-La velocidad máxima de aplicación 242 kilómetros por hora.



-No se podrá adelantar la actividad en más de una ocasión sobre un mismo lote y no se podrá adelantar la actividad de aspersión entre las 6 p. m. y 6 a. m.



