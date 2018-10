Reforma a la tutela sin ambiente en el Congreso

Aunque aún no tiene ponencia y no se han iniciado en forma los debates en el Congreso sobre la reforma a la justicia radicada por el Gobierno Nacional, uno de sus puntos, la reforma a la tutela pareciera no tener ambiente en el legislativo.

Ayer durante una audiencia pública se escucharon amplias voces sobre la inconveniencia de modificar esa figura que es considerada una de las conquistas de la reforma constitucional del 91.



La senadora Aida Avella señaló que su bancada tiene como prioridad “defender a toda costa” la tutela “como mecanismo de acceso a derechos humanos, de las perversas intenciones del gobierno de desnaturalizarla”.



El proyecto del gobierno fija límite de tiempo a la presentación de esos recursos. El juez del caso debe ser de la especialidad del asunto objeto de amparo y además se regulan las tutelas contra providencias judiciales.



Ana María Ramos de la Corporación Excelencia en la Justicia señaló por ejemplo su desacuerdo con la especialización de la tutela al advertir que “es un mecanismo que se debe resolver en 10 días y especializarlo puede generar conflictos de competencia que prolongarían su tiempo de resolución”.



El congresista del partido Farc Carlos Antonia Lozada dijo “La tutela no se debe tocar. Nos oponemos a la transformación del único mecanismo democratizador de la Constitución del 91”.



El senador Armando Benedetti, ponente de la iniciativa, señaló su desacuerdo con el ese punto de la reforma: “Como ponente de la reforma a la Justicia defenderé la tutela a muerte. Es la única vía por la que cualquier ciudadano puede hacer respetar y acceder sus derechos”.



La senadora Angélica Lozano, rechazó la reforma al considerar que es "un retroceso inadmisible".



Y añadió: “El estado debe corregir las fallas estructurales en el tema de salud, acceso a medicamentos, a servicio, acceso a pensión, reconocimiento de derechos adquiridos y violación del derecho de petición, no acabar la tutela que es el medio para reclamar las fallas”.



Igualmente consideró que es improbable que el gobierno y Cambio Radical “logren sacar adelante las medidas que limitan y restringen la acción de tutela”.



La ministra del interior, Nancy Patricia Gutierrez, sostuvo “Queremos que la administración de justicia en Colombia sea más transparente y eficiente”.



Hasta ahora no se ha presentado una posición oficial de los ponentes para sacar de la reforma el articulado que tocaba a la tutela.



