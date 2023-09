Una de las situaciones que es cada vez más frecuente en Colombia es el proceso de divorcio. Este no es un proceso fácil de recorrer, pues la expareja debe llegar a un acuerdo referente a los bienes que poseen, los hijos que tienen, el dinero que obtuvieron juntos, entre otros.



Ante esta situación surgen bastantes dudas, ya sea respecto al dinero que suplirá a los hijos (si los tienen) desde la separación en adelante, el tiempo que cada uno tiene para compartir con ellos o los viajes que harán.



(Le recomendamos: ¿Qué documentos necesita para divociarse en Colombia?).

Debe tener en cuenta que la dirección del sitio en el que vivirá el menor debe estar contemplada en la sentencia de divorcio, según la firma de abogados 'Marín y Mateo Abogados'.

¿Qué hacer si quiere llevarse a uno de sus hijos fuera del país?

De acuerdo con el sitio especializado 'Gerencie.com', ninguno de los padres puede llevar consigo a uno de sus hijos fuera del país sin el permiso del otro progenitor, lo cual está regulado por el artículo 110 de la ley 1098 de 2006 o código de la infancia y adolescencia.



"Cuando un niño, una niña o un adolescente que tiene residencia en Colombia vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al país", cita el artículo.



Además, para que la salida del menor de edad sea válida se debe diligenciar un formulario de Migración Colombia, en el que exigen datos como: número de documento del menor, fecha de salida y de regreso, propósito del viaje, lugar de destino, entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

Se requiere de un permiso especial si desea llevarse a uno de sus hijos fuera del país. Foto: iStock

¿Y si su expareja no le da el permiso?

Si terminó en malos términos con su excónyuge, usted deberá gestionar el permiso ante un juez. Y, si no consigue respuesta alguna, puede pedir que lo haga un defensor de familia, según 'Gerencie.com'.



En conformidad con el artículo 110 de la ley 1098: "Cuando un niño, niña o adolescente con residencia en Colombia, carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, el permiso para la salida del país lo otorgará el defensor de Familia".



Aunque dicho artículo se somete a las siguientes reglas, que debe tener en cuenta:



- Legitimación: solo quien tenga el cuidado de sus hijos a cargo puede pedir el permiso.



- Requisitos de la solicitud: deberá adjuntar los documentos del menor y los del viaje que planea hacer, como el tiempo de permanencia.



- Trámite: el defensor de familia será el que le comunique a Migración Colombia si existe o no un impedimento para que el menor salga del país.



- El funcionario realizará las pruebas que estime necesarias, en su caso, y será quien decida sobre el permiso solicitado. Esto si ninguna de las partes se opone dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o citación.



- El defensor debe remitir el permiso al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el cual tendrá una validez de 60 días hábiles.

Facebook Twitter Linkedin

Si su pareja no le da el permiso, puede pedir que el trámite lo haga un defensor de familia. Foto: iStock

Si tiene la custodia de su hijo, ¿puede sacarlo del país sin el permiso?

Solo cuando uno de los padres haya perdido la 'patria potestad' (los derechos respecto a su hijo), podrá sacarlo del país sin tener que tramitar el permiso que se solicita en situaciones normales.



Aunque, se requiere de la autorización si lo que perdió uno de los padres fue la custodia: "La norma suprime la autorización del padre que ha perdido la patria potestad, no la custodia, y la pérdida de la patria potestad es muy distinto a la pérdida de la custodia, última en la cual el cuidado del niño pasa a uno de los padres, sin que el padre privado de la custodia pierda derechos distintos a ese cuidado de su hijo", se explica en la web especializada 'Gerencie.com'.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO: