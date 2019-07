Procuraduría solicitó aplicar la silla vacía a la curul de Santrich

La Procuraduría General de la Nación le solicitó este jueves al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, aplicar la silla vacía a la curul de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’.

La información se dio a conocer después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Hernández Solarte, quien no llegó a una indagatoria citada para el pasado martes 9 de julio.

⚠️ @PGN_COL solicitó al presidente de @CamaraColombia, @ChaconCongreso, aplicar la #sillavacía a la curul de Seuxis Paucias Hernández -‘Jesús Santrich’-, ante la orden de captura de la @CorteSupremaJ en una investigación por delitos relacionados con actividades de narcotráfico pic.twitter.com/oPYPqrzlAN — Procuraduría Colombia (@PGN_COL) July 11, 2019

'Santrich' abandonó su esquema de seguridad el pasado 30 julio. Desde ese día no se sabe nada de su paradero. De hecho, su partido, Farc, ha dicho que no tiene idea de dónde está. Su defensa aseguró lo mismo.



La no comparecencia de Hernández Solarte a la Corte Suprema de Justicia ha hecho que defensores del proceso de paz le den la espalda. Ese es el caso del senador Iván Cepeda, quien afirma que 'Santrich' incumplió su palabra y les está fallando al país y a las víctimas.



