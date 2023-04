Cenen Valencia Montenegro, patrullero de la Policía Nacional, fue judicializado en Buenaventura, Valle del Cauca, por la presunta responsabilidad en un procedimiento en el que murió un adolescente de 15 años y un transeúnte resulto herido.



Valencia fue capturado y judicializado en la mañana del 31 de marzo, según informó la Fiscalía por medio de un comunicado.



“El 23 de noviembre de 2021, se presentó un choque entre un taxi y una motocicleta, el cual había sido solucionado rápidamente entre las partes. Sin embargo, el patrullero Cenen Valencia llegó al lugar, intervino y le dijo al motociclista que le inmovilizaría el vehículo”, dijo la Fiscalía.



En el lugar, presuntamente, se dio un forcejeo y el patrullero accionó el arma contra el mototaxista, con la cual hirió a un transeúnte que quedó gravemente herido y a un menor de edad que murió por el impacto, aseguró la Fiscalía.



La entidad informó que luego el mototaxista fue trasladado a una estación de Policía y cuatro horas después fue capturado por portar un arma de fuego y unos cartuchos para la misma, elementos que nunca tuvo en su poder.

Es así como la Fiscalía reconoció que una fiscal fue inducida a error por el patrullero al haber judicializado al mototaxista. Así mismo, la investigación encontró que la motocicleta en cuestión no fue devuelta a su propietario y no se conoce su ubicación.



Al patrullero Valencia le imputaron “los delitos de homicidio con dolo eventual, tentativa de homicidio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”, anunció la Fiscalía en su comunicado.



Valencia no aceptó los cargos y deberá ser recluido.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS