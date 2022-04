La orden del jefe paramilitar, contarían sus subalternos ante la justicia, era asesinar a mil personas en menos de 15 días para inundar de miedo al norte del país, en retaliación por un ataque guerrillero.



Ese segundo sábado de 1999, la mayoría de los pobladores del corregimiento de Playón de Orozco, en El Piñón, Magdalena, estaba en la iglesia, en una ceremonia colectiva de bautizos que fue interrumpida por la incursión de al menos 80 ‘paras’ del Bloque Norte de las Autodefensas.



Solo necesitaron una hora para matar a tiros a 27 hombres y una mujer que estaba embarazada, incinerar una veintena de casas y, con eso, ocasionar el desplazamiento forzado del pueblo entero.

Eucaris Salas tenía apenas 18 años cuando el desfile de paisanos huyendo pasó por San Basilio, el corregimiento donde ella vivía. El temor fue tanto que los habitantes se sumaron al grupo: más de 100 familias en un desplazamiento colectivo para tratar de salvar sus vidas.



Historias como esta abundan en Colombia, un país que lleva a cuestas una herida de la guerra que parece pasar inadvertida en los centros urbanos, pero cuya magnitud habla por sí sola. Si todas las víctimas fueran ubicadas en una ciudad, tendría que sumar el tamaño de Bogotá y Cali para poder albergarlas: de los 50 millones de colombianos, 9’250.453 son reconocidos como víctimas. Esto significa que casi uno de cada cinco nacionales ha sufrido una afectación por el conflicto armado.



Y en 2011, reconociendo esa realidad y la deuda de décadas que ha tenido el Estado con las víctimas, se expidió la Ley 1448, que pretende garantizar su reparación y la restitución de las tierras que les fueron despojadas o de las que tuvieron que desplazarse. La norma también fijó al 9 de abril –fecha del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán– como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una conmemoración que varias organizaciones aprovecharon para prender las alertas sobre las demoras en la implementación de la Ley 1448.



“Reconocemos que hay avances en algunas de las medidas, pero debemos decir que no hay una sola víctima que haya sido reparada integralmente, como la ley lo establece, y a eso hay que sumarle que las garantías de no repetición tampoco se están cumpliendo en muchas regiones del país”, cuenta Eucaris. En los 23 años que han pasado desde la masacre de El Piñón, ella se afianzó como lideresa de víctimas en el Magdalena Medio y el país, hasta ser elegida como la primera mujer en coordinar la Mesa Nacional de Víctimas.

Luego de que intentó volver a su territorio, la violentaron por su orientación sexual diversa: “Uno de los comandantes me dijo que el mundo no era para parejas del mismo sexo, que me iba a ‘enseñar a ser mujer’. Por eso me tuve que desplazar de nuevo”.



Olga Vásquez, profesora de la Universidad Nacional, explica que el proyecto de vida de miles de campesinos y comunidades étnicas colombianas fue tocado abruptamente por los hechos de violencia que vivieron.



“La reparación busca que estas personas puedan no solamente sanar y entender lo ocurrido, sino recibir la dignificación y protección que fueron ausentes en su momento, y que hoy la sociedad y el Estado entienden como un deber de resarcimiento. Esto les permite reelaborar el pasado y sanar y, también, definir el presente y el futuro con nuevos elementos”, dice la profesora.



No exagera al mencionar ese impacto abrupto. Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), la violencia desatada por guerrillas,paramilitares y la reacción de las Fuerzas Militares dejó desde 1985 más de un millón de víctimas de homicidio, 188.637 de desaparición forzada, 546.937 de amenazas, 37.518 de secuestro, 34.769 de delitos sexuales, 8.972 niños reclutados y más de 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado, que ponen a Colombia como uno de los países con más refugiados internos en el planeta.



El conflicto, que se desarrolló sobre todo en los campos, tocó los 32 departamentos del país, pero se concentró en algunas regiones. De hecho, cinco de estos concentran el 45 por ciento del total de víctimas: Antioquia (1’866.522), Bolívar (693.345), Nariño (563.851), Valle del Cauca (557.288) y Magdalena (528.483).



Toda esa información se ha logrado consolidar gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), que conllevó la creación de la Unidad para las Víctimas, entidad que se ha encargado de tomar las declaraciones de los afectados por la guerra y analizar, caso a caso, sin son sujetos de una indemnización.

Reparación, un camino largo

Aunque la norma tenía vigencia hasta 2021, una década no fue suficiente para reparar a las víctimas, por lo que fue prorrogada durante 10 años más. Hasta ahora, el Estado ha logrado indemnizar apenas al 16 por ciento de las víctimas y, según han alertado los organismos de control, al paso actual tomaría más de 70 años terminar el proceso.



“Hemos avanzado, con un esfuerzo grande en recursos —aun más en el marco de la pandemia—, pero que es insuficiente teniendo en cuenta que de esos 9’250.000 victimas, 7’350.000 son sujetos de la medida del pago de indemnización, de las cuales hemos avanzado en el pago a más de 1’198.000 víctimas, pero queda un remanente de más de 6 millones de personas, para los cuales necesitamos, primero, hacer un esfuerzo presupuestal grande. Y más allá de eso, articularnos para que los recursos de los victimarios lleguen a las víctimas, y pensar en que las transformaciones y temas de inclusión social les permitan a las víctimas avanzar en su ruta de reparación”, dice Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas.



En la indemnización de ese 16 por ciento de las víctimas se han invertido más de 8,2 billones de pesos, lo que muestra la dimensión del esfuerzo presupuestal que aún falta para saldar la deuda con quienes sufrieron el conflicto.

De hecho, el informe más reciente de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 1448, producido por la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Víctimas, señaló que para cumplir con lo ordenado se requerirán 328,3 billones adicionales de 2021 a 2031, año hasta el que fue prorrogada la ley.



“La Ley de Víctimas en 2011 hablaba de 3,5 millones de víctimas, pero hoy tenemos 9 millones en el RUV. Por eso, aunque los Conpes en ese momento hablaban de billones para la atención, y aunque tenemos la certeza de que los gobiernos han hecho esfuerzos, como no son 3,5 millones de víctimas sino 9, no alcanza lo que se había presupuestado”, explica el contralor delegado para el Posconflicto Juan Carlos Gualdrón.



El funcionario cuenta que mientras el Gobierno destina 16 billones anuales para la atención de víctimas, el estimado del órgano de control indica que se deberían destinar 32 billones al año para cumplir la meta, lo que representa casi que el 10 por ciento del presupuesto nacional.

Así va la restitución de tierras

Además de la atención y reparación de víctimas, el otro gran eje de la Ley 1448 busca devolverles los predios que fueron despojados o que tuvieron que abandonar por culpa del conflicto.



La Unidad de Restitución de Tierras (URT) reporta que desde 2011 ha recibido 136.741 solicitudes, de la cuales han sido aceptadas 119.524. En los últimos 11 años, la entidad ha presentado 17.234 demandas ante jueces, y los togados han proferido 6.908 sentencias en estos casos.



El resultado de todo este proceso, en plata blanca, es que a 78.300 campesinos, indígenas y afrodescendientes ya les fueron restituidos sus predios: 538.212 hectáreas, que representan poco más del 10 por ciento de la meta de cinco millones de hectáreas que la URT proyecta entregar para 2031. De esas 538.212 hectáreas restituidas, el 33 por ciento fueron entregadas a campesinos y el 67 por ciento restante (358.414) a comunidades étnicas.

“En lo que respecta al actual Gobierno, prácticamente en tres años y medio se han restituido 206.507 hectáreas, equivalentes a 38,3 por ciento de lo ejecutado en más de 10 años de haber entrado a regir la ley”, dice Andrés Castro, director de la URT.



Para la profesora Rocío Peña Huertas, del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, la Javeriana y la Nacional, “si se tiene en cuenta que las estimaciones más conservadoras hablaban que se debían restituir 1’200.000 hectáreas hasta 2021, se podría decir que el balance no es positivo, porque se ha logrado entregar menos de la mitad”. Para ella, el diseño del proceso, que supone que cada solicitud entre en fila, ha hecho que “la fila se vuelva interminable”.



De hecho, en el informe de seguimiento a la ley se indica que hasta 2021, en promedio, resolver una solicitud de restitución se tomaba 26 meses, aunque la norma fija un plazo de 90 días.



“Hay una desarticulación entre lo que ven las altas cortes y los juzgados de tierras que hay en cada departamento. La URT ha venido avanzando en tener un banco de tierras, y saber qué terrenos sirven y cuáles no, pero no hay una articulación con las decisiones de los jueces. El juez puede decir que le den una tierra a alguien, pero puede que en el proceso de legalización se vea que no esté disponible la tierra”, señala el contralor Gualdrón.

¿Y la no repetición?

Para el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, una de las personas que ha trabajado más de cerca con las víctimas y las organizaciones sociales en el país, la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en 2016, generó “un momento de esperanza” en las regiones golpeadas por el conflicto, que “se ha ido diluyendo”, lo que pone en riesgo las garantías de no repetición que son un derecho de las víctimas.



Las cifras del RUV lo demuestran: el país pasó de 323.870 víctimas en 2014 a 145.022 en 2016 y alcanzó su punto más bajo en décadas en 2017: 136.002. Sin embargo, en los últimos cuatro años los hechos de violencia se siguieron presentando, alargando la estela de sufrimiento por causa de la guerra.



“En muchas regiones se están presentando situaciones complejas de orden público. Se han expandido grupos ilegales y se han conformado nuevos, ha habido nuevos desplazamientos, amenazas, panfletos, asesinatos, masacres. Como víctimas, necesitamos que haya un andamiaje institucional que garantice que no se repitan los hechos que nos marcaron, que haya la paz que hemos anhelado. Eso hace parte de la deuda que tiene el Estado de repararnos integralmente”, sentencia la lideresa Eucaris Salas.

JULIÁN RÍOS MONROY

Redacción Justicia

En Twitter: @julianrios_m