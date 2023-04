Este jueves, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) participó en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sobre la reparación a las víctimas del conflicto, y reiteró la necesidad de recursos para atender a las más de 9 millones de víctimas registradas en Colombia.



“Hemos presentado el escenario de lo que se requiere para poder indemnizar a las víctimas, el Presidente (Gustavo Petro) ha presentado unas cifras que ha retomado de los órganos de control: se requerirían 301 billones para reparar a las víctimas que están en el registro, sin embargo esta cifra crece”, sostuvo Sonia Londoño, subdirectora general de la Unidad.

Sonia Londoño, subdirectora de la Unidad de Víctimas, en audiencia del Congreso sobre la reparación a las víctimas del conflicto. Foto: Unidad de Víctimas

“La unidad ha presentado las cifras de reparación en relación a 9 millones de víctimas, que son el 18 por ciento de la población del país”, señaló Londoño, añadiendo que los esfuerzos que se requieren no competen solo a la Unidad, y que este es un debate que debe darse como sociedad.



Además, Londoño aclaró que se requieren 4,1 billones de pesos para cumplir la meta de reparación de víctimas del cuatrienio de este Gobierno, que es avanzar en la reparación de 600.000 víctimas individuales, en la formulación de 642 planes de reparación colectiva, y en la implementación de la ruta de reparación de 300 sujetos colectivos.



“Esta es una necesidad que tenemos no solo como entidad, implica una articulación interinstitucional, implica que podamos avanzar con las demás entidades para la garantía de los derechos de las víctimas, la reparación transformada, la superación de la vulnerabilidad de las víctimas y avanzar en los componentes rezagados de vivienda y generación de ingresos en perspectiva de soluciones duraderas”, sostuvo.



Para ello manifestó que es indispensable la participación de las víctimas y también “poner estos temas en la agenda pública del país y avanzar como instituciones del Estado en la garantía de los derechos de las víctimas”.

