En medio de la investigación extrajudicial que tenía desplegada en la región de Catatumbo, y tras las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la JEP, en donde habló de desapariciones en la zona de frontera con Venezuela y de hornos crematorios que usaban los paramilitares para esos fines, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) recuperó restos que serían de personas desaparecidas en el conflicto armado.



(Lea también: Recuperan 21 cuerpos que serían de desaparecidos de la Operación Berlín).



Así mismo, la UBPD encontró un horno, que dataría de finales del siglo XIX o comienzos del XX, alrededor del cual estaban dispersados los restos óseos.

Según explicó Nelson Téllez Rodríguez, subdirector de la Unidad, este hallazgo se hizo en el área conocida como Juan Frío, en Norte de Santander, la cual ya tenía la UBPD en la mira y que fue también mencioada por Mancuso. Allí inicialmente hicieron una prospección no intrusiva para determinar si había alteraciones en el terreno.

“Hicimos una prospección no intrusiva para descartar alteraciones en los sitios. Allí, en el área general, encontramos evidencia de que otros equipos forenses habían explorado esto tiempo atrás, pero en donde hicimos el hallazgo principal no había evidencia de esa intervención”, explicó.



Como parte del equipo de la UBPD desplegado en la zona está un antropólogo arqueólogo, quien fue el que pudo estimar el tiempo que tendría el horno hallado, en el cual no se pudieron hacer verificaciones en su interior porque “es una construcción que amenaza ruina, es decir que es un riesgo para las personas ingresar”, contó Téllez.



(Le puede interesar: UBPD recuperó los primeros restos de desaparecidos en zona de canal del Dique).



Si bien tendrían que hacer más estudios para determinar en qué se usaba este horno, el contexto del que estaba rodeado apuntaría a indicar que, por ejemplo, no era un horno de uso industrial, pues de hecho, el acceso hasta allí no es sencillo.



Además, fue alrededor de este que se encontraron los restos humanos, lo que se suma al contexto que ha podido construir la UBPD por medio de varias fuentes y contrastaciones sobre la actividad de desapariciones forzadas en esta zona de la frontera con Venezuela.

Facebook Twitter Linkedin

Aún no se ha podido verificar el interior del horno por riesgo de colapso pero a su alrededor fue que se encontraron los huesos humanos. Foto: UBPD

“Es un horno de construcción antigua, en algún momento incluso se preguntaron si era de origen indígena, por ahora se determinó que dataría de entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, pero no descarta ni lo uno ni lo otro, que fuera para uso industrial, artesanal, para alimentos… eso no lo puedo afirmar, pero tampoco puedo descartar nada en el momento”, contestó Téllez.

¿Cuántos cuerpos fueron encontrados?

De otra parte, el subdirector de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas expuso que la aproximación inicial de la entidad no permite determinar a cuántas personas pertenecerían los fragmentos óseos hallados, por ahora solo pueden afirmar que es un número plural de restos, pero será un análisis técnico y científico de Medicina Legal el que determine si pertenecen todos a una o varias personas.



“En este momento tenemos claridad de que hay unos restos dispersos, eso podría indicar varias cosas, de un lado, que sean de múltiples cuerpos, aunque eso no necesariamente es la única explicación, otra explicación es una dispersión producida por fauna, como sería algo normal”, detalló.



(Lo invitamos a leer: Las obras con las que exintegrantes de las Farc en la JEP buscan reparar a sus víctimas).



El funcionario añadió que se necesita del análisis en laboratorio en donde se haga un estudio antropológico completo para determinar si un fragmento se asocia con otro, “eso implica eventualmente usar herramientas más avanzadas para mirar el contenido del ADN, se requiere de herramientas e instituciones diferentes”, explicó.



También señaló que el equipo territorial de la UBPD seguirá en esta zona adelantando trabajos unos días más, y reiteró que la búsqueda en este terreno es un proceso lento, de hecho, frente a las evidencias que encontraron de que en algún momento de intentó hacer una prospección allí mismo sin éxito, Téllez explicó:



“Es como buscar una aguja en un campo de fútbol, es un área grande y el paneo general no señalaba evidencias de alteración reciente, pero luego encontramos que sí hubo una prospección inicial hace mucho tiempo que no dio resultados. Por eso tenemos que hacer un trabajo cuidadoso, eso significa el eventual uso de herramientas de tecnología avanzada, de radares de georreferenciación, de GPS precisos, entre otros”.

Gestiones para buscar del otro lado de la frontera

Facebook Twitter Linkedin

La Unidad de Búsqueda sigue avanzando en la investigación del lado colombiano de la frontera, pero se hacen coordinaciones para lograr una búsqueda transfronteriza. Foto: UBPD

Por mandato legal, los funcionarios de la UBPD pueden seguir adelantando su investigación en el lado colombiano de la frontera, pero no pueden poner un solo pie en el lado venezolano en donde, según las declaraciones de Mancuso y otras fuentes, también fueron desaparecidas personas.



Ante esa situación, la Unidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya adelantan gestiones para contar con el apoyo de homólogos en Venezuela para que se pueda hacer una búsqueda transfronteriza.

Ningún funcionario del Estado colombiano puede pasar la línea fronteriza y a la inversa, por eso se tienen que definir los aspectos diplomáticos; en eso se está trabajando con mucha diligencia FACEBOOK

TWITTER

“La situación es que ningún funcionario del Estado colombiano puede pasar la línea fronteriza y a la inversa, se tienen que definir los aspectos diplomáticos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada uno de los países. En eso se está trabajando con mucha diligencia, y nosotros estamos aportando desde lo técnico para una planeación adecuada”, expuso.



(Más notas: Lo que viene tras fallo de la Corte Constitucional sobre la pensión de las mujeres).



Añadió que lo dicho por Mancuso en la JEP fue importante, porque hizo que la mirada de las personas en general volteara hacia el problema en la frontera con Venezuela, pero indicó que la Unidad ya tenía claro “que había que buscar en las fronteras”.



Precisamente, Téllez enfatizó en que la UBPD no solo está buscando en la zona de frontera con Venezuela a personas desaparecidas, sino que también avanzarán con trabajos en zonas como el Tapón del Darién, que es zona fronteriza con Panamá.



“Tenemos en la mira no solo ese punto (Juan Frío, en Norte de Santander) sino otros puntos fronterizos de gran interés, como el Tapón del Darién por todas las rutas migratorias que se mueven, hay muchísimo interés desde la Unidad en tener respuestas en la búsqueda de desaparecidos, y por ejemplo en el Tapón del Darién nos vamos a encontrar indiscutiblemente con situaciones que van más allá de Colombia”, concluyó.





justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: