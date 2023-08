Jorge* y su papá Efraín* dejaron de verse por dos décadas, él no pudo crecer junto a su progenitor, quien permaneció desaparecido por 20 años e incluso presumió como fallecido hasta que logró ubicarlo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), organismo extrajudicial creado con el acuerdo de paz para buscar a los desaparecidos en el contexto del conflicto.



Según relató el joven a la UBPD, sus padres llevaban dos años de relación sentimental cuando, por la violencia en la región, su madre se vio obligada a salir de Miraflores, Guaviare, en el año 2000. Los años fueron pasando y no se tenía noticia de Efraín, por lo cual presumieron que había fallecido.



En todo ese tiempo, contó luego Efraín, él estuvo huyendo de la violencia con una diminuta esperanza de volver a verlos.



De acuerdo con la Unidad, el caso de Efraín hacía parte de las 1.154 personas que están buscando dentro del Plan Regional de Búsqueda Sur del Guaviare.

Diana Marcela López Sarasa, coordinadora del Grupo Territorial del Guaviare de la UBPD, contó que se adelantaron todas las acciones necesarias para contactar a Efraín, lo cual no fue fácil pues “se encontraba en un territorio que todavía es de difícil acceso, debido a diferentes limitaciones tanto por inexistencia de vías terrestres, como con las dificultades de comunicación”, dijo.

Para poder lograr el reencuentro fueron necesarias búsquedas en bases de datos y varias reuniones. Foto: UBPD

Es por esto que la Unidad señaló que este reencuentro es el resultado de una ardua búsqueda que inició en 2020, cuando Jorge los contactó, con temor y algo de incredulidad, para ver si podían hacer algo para ubicar a su papá. Él tenía esperanza pero también preocupación pues las condiciones de inseguridad que todavía se mantienen en esta zona del país hacían crecer la posibilidad de no encontrarlo con vida.



Tras revisar bases y sistemas de información, con el Sisbén fue posible obtener indicios sobre el posible paradero de Efraín, y luego se confirmó que seguía con vida, pero no fue fácil contactarlo porque en la zona rural de Miraflores, donde se encontraba, solo existe un teléfono comunitario y porque él también tenía prevención por el contexto de violencia que lo rodea.

Desde el primer momento fue muy difícil, porque uno sin saber de dónde venía la llamada… Pero ya en el momento en que me dijeron que era mi hijo el que me buscaba, pues yo muy contento: Efraín FACEBOOK

“Desde el primer momento fue muy difícil, porque uno sin saber de dónde venía la llamada… Pero ya en el momento en que me dijeron que era mi hijo el que me buscaba, pues yo muy contento, alegre, ya sintiéndome papá nuevamente”, contó Efraín después.



Diana Paola Viveros, coordinadora del Grupo Territorial de la UBPD en Villavicencio, contó que fueron muchos meses de investigar, de hacer acercamientos con ambas partes, hasta que en mayo de este año padre e hijo aceptaron un encuentro personal.

“El proceso de búsqueda fue una iniciativa que tomé hace aproximadamente tres años, siempre con la esperanza de encontrar a mi padre. Y el día de hoy se logró eso y pues afortunadamente está con vida y eso me hace muy feliz”, afirmó Jorge.

El momento del reencuentro

Jorge* y Efraín* pudieron conversar sobre lo que fueron las dos décadas que pasaron sin verse. Foto: UBPD

Según contó la UBPD, el día del encuentro Efraín esperó nervioso, sentado en una sala, la aparición de su hijo que hoy es mayor de edad y conformó su propia familia.



Jorge ingresó a la sala y con un buen apretón de manos y un abrazo culminaron con 20 años de ausencia; en este encuentro pudieron conversar y contarse las alegrías y nostalgias de estos años.



“El reencuentro se dio bien, excelente, feliz por el lado de él y por el lado mío muy tranquilo”, relató Jorge; y su padre dijo que estaba contento: “Hoy en día me siento más alegre, sintiéndome un papá que de pronto ante Dios valgo mucho porque por eso me tiene acá con vida”.

Este reencuentro nos dice que sí es posible encontrar a las personas que están desaparecidas; todos y todas tienen derecho a ser buscados: Diana López-coordinadora del Grupo Guaviare de la UBPD FACEBOOK

“Encontrar una persona con vida es una gran alegría, es un estímulo para la entidad, también para las víctimas de desaparición y, sobre todo, en un contexto como en el que nos encontramos actualmente en Guaviare, en el que persisten hechos de conflicto armado, presencia de actores armados que siguen generando desapariciones”, concluyó López, quien invitó a las familias que buscan a seres queridos desaparecidos por el conflicto armado a acercarse a la UBPD para adelantar las búsquedas.



“Este reencuentro nos dice que sí es posible encontrar a las personas que están desaparecidas; todos y todas tienen derecho a ser buscados y aquí estamos como una institución humanitaria con todo el compromiso para acompañar a buscarlos y por supuesto, a encontrarlos”, puntualizó la coordinadora del Grupo Territorial del Guaviare de la UBPD.





*Nombres cambiados por seguridad de las personas.

