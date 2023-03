“Aunque esto es cerrar un ciclo, no es la respuesta que queríamos, pero toca aceptar la situación como es”, comentó Uberney Echeverry, quien llevaba 16 años buscando a su padre, Olícer Echeverry, un campesino desaparecido en una vereda de Samaná, Caldas, en una época en la que el conflicto desplazó a cientos de familias de la región.



La última vez que Uberney vio a su papá tenía 12 años de edad y Olícer, 35. Era el 25 de diciembre de 2007 y de repente su mamá, Donelia López, les dijo a él y sus tres hermanos que tenían que irse y que el papá los alcanzaría después, pero esa fue la última vez que lo vieron. La razón de la intempestiva salida la conocieron los hijos tiempo después: habían recibido la visita de un grupo armado que les notificó que debían abandonar su finca.

“Ese día había preocupación en él, yo nunca imaginé que esa fuera la última vez que lo iba a ver”, contó Uberney con la voz entrecortada, al recordar que aunque él era de los mayores entre sus hermanos, seguían siendo pequeños.



“A nosotros como niños no nos dijeron la verdad, nos dijeron que teníamos que irnos, que el papá venía después, que él se quedó recogiendo unas cosas, que íbamos a donde la abuela mientras todo se calmaba, pero para nosotros la calma nunca llegó”, recuerda.



El 8 de enero de 2008, después de año nuevo, Donelia y sus hijos regresaron a la finca buscando a Olícer, quien se había quedado cuidando la casa, pero los vecinos les contaron que mientras trabajaba en el cultivo de yuca, él había resultado herido en medio de un enfrentamiento entre dos grupos armados, y que mientras intentaba huir, cayó a un río aledaño.



La familia de Olícer lo buscó durante 16 años, la mayor parte del tiempo no pudieron saber nada, pese a que se acercaron a distintas unidades del Ejército, a la Fiscalía, y a otras autoridades. “Mi mamá empieza a hacer la búsqueda, va al Ejército, luego mi mamá llama a mi abuela y le cuenta, fuimos a la Fiscalía en Samaná, en La Dorada, y nunca nos prestaron atención”, contó.

Al momento de su desaparición, Olícer Echeverry tenía 35 años de edad y su hijo Uberney (foto) tenía 12. Foto: UBPD

La ausencia de su padre significó para la familia dificultades económicas, Olícer era el proveedor de la casa y tras su desaparición, tanto su esposa Donelia como los mayores de sus hijos tuvieron que trabajar para terminar de criar a los más pequeños.



Eso también significó para Uberney, que toda su vida había soñado con estudiar, tuviera que buscar ayudas externas para hacerlo. “Mi papá siempre se preocupó por nosotros, nos dio un estudio, todo lo que necesitamos, y luego nos quedamos solos… para mí terminar el bachillerato fue trabajando para comprar lo del colegio, éramos cuatro, teníamos que velar por los más pequeños. Yo sé que si las cosas no hubieran sido así con mi papá, yo hubiera podido acceder a una universidad porque con mi papá siempre hablamos de qué quería estudiar, en dónde, no decía ‘esto es para el estudio’...”, explicó.



Entre tanto, la búsqueda de Olícer Echeverry solo tomó otro rumbo cuando el caso llegó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). La petición de búsqueda llegó a la UBPD en 2019, gracias al apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación y las organizaciones de la sociedad civil EQUITAS, CEDAT y Fundecos, que documentaron el caso junto a otros 186 sucesos de desaparición por causas del conflicto armado ocurridos en la zona.



Luego, la investigación extrajudicial de la Unidad permitió conocer que en realidad, en el intercambio de disparos en el que quedó atrapado Olícer murieron él y otra persona del pueblo y sus cuerpos fueron recogidos del lugar y llevados al cementerio San Agustín, ubicado en Samaná, sin que su familia fuera notificada. Gracias a medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a solicitud del Movice, entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2020 se hizo una intervención en el cementerio San Agustín, en la que fueron recuperados 24 cuerpos, en la bóveda 388 de este camposanto se encontraba el de Olícer Echeverry.



Tiempo después, la UBPD tomó las muestras biológicas de la madre de Olícer y coordinó con el Instituto Nacional de Medicina Legal la toma de muestras de dos de los hijos del hombre, en Bogotá, lo cual sirvió para agilizar la identificación del cuerpo.

Uberney y su familia recibieron la noticia de la identificación de su padre el 12 de enero de este año. “Me dijeron ‘encontramos’ a su padre, pero son sus restos… aunque uno cierra un ciclo, una espera de tanto tiempo, no es la respuesta que uno quería, uno aún guardaba algo de esperanza, pero toca aceptar la situación como es”, dijo.



Añadió que pese a que ya no tienen vivo a su padre, al menos saben en dónde está y qué fue lo que pasó con él. “Ya sabemos qué pasó, podemos darle una sepultura digna, saber qué está ahí, que puedo venir cuando me sienta triste, eso es algo que le agradecemos muchos a la Unidad de Búsqueda, sin ellos esto no sería posible”.

Facebook Twitter Linkedin

Entrega digna de los restos de Olícer Echeverry en Samaná. Foto: 11 de marzo de 2023 Foto: UBPD

Luego de los largos años de ausencia, el sábado 11 de marzo la familia de Olícer por fin recibió sus restos para darle una sepultura digna. La ceremonia se realizó en la zona rural de Samaná.



El cuerpo de Olícer Echeverry es el séptimo que ha sido identificado y entregado a sus familiares entre los 24 que fueron recuperados en el cementerio San Agustín, para los demás continúan las labores de identificación.



Además, así como él, dentro del Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Caldense, la UBPD busca un universo de al menos 1.096 personas desaparecidas en los municipios de La Dorada, Samaná, Norcasia y Victoria.

