A propósito de la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos humanos la cual determina que “el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de veinte años”, ahora Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como alias de Timochenko, se pronunció.



El exguerrillero y ahora jefe del partido Comunes afirmó que consideraría la posibilidad de acudir a la JEP, el mecanismo de justicia transicional a través del cual se investiga y juzga a miembros de las Farc, de la Fuerza Pública y terceros que han participado en el conflicto armado colombiano, para que el grupo al que perteneció sea reconocido como víctima.

En este sentido, aseguró que solicitarán la apertura de un macrocaso. “La UP nació de un acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Farc. Ahora que se conoce la responsabilidad del Estado en dicho genocidio, es necesario que la JEP abra un macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo Londoño.



Lo que explica es que fueron obligados a participar en una guerra porque el Estado no cumplió ciertos acuerdos.



“Los cambios por los que estamos empeñados hoy con el Gobierno de Petro debieron de haberse hecho realidad hace 35 años”, finalizó.



La CIDH ha determinado que el Estado colombiano es el responsable del exterminio de la UP.



Solicitaremos a la JEP la apertura de un macrocaso sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Estado. Consideraremos la posibilidad de ser acreditados como víctimas. pic.twitter.com/me1vL2RNEi — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) January 30, 2023

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS