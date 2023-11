Sisma Mujer, una de las organizaciones que puso la violencia sexual en la Paz

El 11 de septiembre de 1998, cinco mujeres marcaron un precedente en la historia del feminismo en Colombia: nació la organización Sisma Mujer. Claudia Mejía, Beatriz Quintero, Marta Tamayo, Cecilia Barraza y Ana Cristina González tuvieron una visión sobre las mujeres colombianas y sus derechos humanos.

Facebook Twitter Linkedin

Beatriz Quintero en el Gran Foro Nacional del Plan de Acción Nacional 1325. Foto: Gabrielle Gutiérrez Gualteros

“Ellas nos dejaron como mandato poder acompañar a las mujeres víctimas de violencia y discriminación que no pueden acceder a un acompañamiento psicojurídico con enfoque de género, ante las instancias del Estado que reiteradamente niegan sus derechos”, comenta Linda Cabrera, actual directora de la organización.

Facebook Twitter Linkedin

Claudia Mejía, exdirectora de Sisma Mujer. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Desde Sisma Mujer se ha realizado un trabajo histórico en los 25 años, que tuvieron su celebración central el pasado mes de septiembre. El aniversario, "#25Violetas”, fue realizado en la nueva sede, ubicada en el barrio La Soledad, de Bogotá.



Según su página oficial, Sisma Mujer ha impactado a más de 25.474 colombianas de manera directa en territorios de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Indirectamente, a más de 476.340 personas.



El trabajo que hace la organización se realiza con un enfoque interseccional. Siempre están presentes en el mapa de impacto e incidencia las campesinas, afrocolombianas, palenqueras, raizales, indígenas, mestizas, víctimas, sobrevivientes, lideresas, defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, políticas, activistas, refugiadas, exiliadas, migrantes, mujeres en condición de discapacidad y de la población LGTBIQ+.

Inicios de la agenda feminista en Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Asamblea Nacional Constituyente. 9 de febrero de 1991. Miguel Díaz / CEET Foto: Archivo EL TIEMPO

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, las mujeres no lograron estar con representación propia por medio del movimiento feminista, sino a través de partidos políticos con solo cuatro mujeres. Pero las necesidades del movimiento eran específicas, así que se juntaron algunas organizaciones del país para presentar a los constituyentes de la Asamblea una agenda femenina que debía tenerse en cuenta. De este encuentro surgió la Red Nacional de Mujeres, de la cual formaban parte las creadoras de Sisma Mujer, con excepción de Cecilia Barraza.



Algunos puntos presentados en la agenda, como la participación de mujeres en la administración pública, el derecho a la planificación familiar, el derecho al divorcio y la protección para mujeres cabeza de hogar, fueron aceptados pero no se consideraron los que se referían directa e indirectamente a la libre elección de la maternidad y a cuestionar la presencia de las mujeres en entornos privados y del cuidado, como la crianza y el trabajo doméstico.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Gómez Hurtado (izquierda), Antonio Navarro Wolff (centro) y Horacio Serpa (derecha). Al fondo, el presidente César Gaviria y la primera dama, Ana Milena Foto: Archivo EL TIEMPO

En la Constitución Política de 1991, se expidieron los siguientes artículos que allanaron el camino para lograr mejoras en las condiciones de vida de las colombianas:

Artículo 13: establece que el Estado debe velar por la no discriminación y porque haya tratos igualitarios en cualquier instancia. Todas las personas nacen iguales y libres ante la ley. Recalca que el Estado debe adoptar medidas en favor de grupos marginados o discriminados. Artículo 40: garantiza el derecho a la participación política y el deber del Estado de velar por la adecuada y efectiva participación de la mujer. Artículo 43: constituye que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos y oportunidades; además, genera una distinción sobre las mujeres durante y después del embarazo. Artículos 48 y 49: postulan que la salud es un servicio público al que pueden acceder todos los habitantes de Colombia, y no solamente los trabajadores y sus familiares

Facebook Twitter Linkedin

Marcha feminista en Colombia. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Con ese contexto constitucional, se aprobaron varias leyes y decretos. Estas fueron algunas:

Ley 25 de 1992: establece el divorcio para el matrimonio civil y hace más claridad en la igualdad entre cónyuges.

Ley Estatutaria 158 de 1998: determina la creación de mecanismos para cumplir con el principio de igualdad estipulado en los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución colombiana.

Ley 581 del 2000: reglamenta la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.

Decreto 4444 de 2006: coordina la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.

Ley 294 de 1996: dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

Después de siete años nació Sisma Mujer en un contexto álgido del conflicto armado colombiano, influenciado particularmente por las violencias ejercidas por el paramilitarismo. La agenda de la organización se enfocó en las mujeres, particularmente en las que vivían la guerra. Esto les permitió tener una participación indispensable en los diálogos de paz de La Habana.



"Seguimos comprometidos en abrir y sostener estos espacios políticos para que Sisma Mujer pueda hacer su valiosísimo trabajo con seguridad y protección", manifestó Ingvill Breivik, representante de país de la organización sueca SweFOR (Movimiento Sueco por la Reconciliación), en Colombia.

Ley 1257 del 2008: hacia una vida libre de violencias contra las mujeres

Facebook Twitter Linkedin

La Ley 1257 de 2008 es considerada a nivel internacional como una de las leyes más completas e integrales para eliminar la violencia hacia la mujer. Foto: 123rf

Sisma fue una de las principales promotoras de esta ley. La Constitución encargó al Estado de aplicar medidas para que la igualdad sea real y efectiva y la Ley 1257 de 2008 corresponde a los artículos 13 y 43 de la carta magna, al tener como objetivo erradicar las violencias contra las mujeres en el país.



Uno de los debates previos a su aprobación giraba en torno a la pregunta “¿por qué las mujeres deben tener un trato diferenciado si la ley debe ser impersonal?”.



Si bien esto es cierto, deja de serlo cuando se trata de legislar para un grupo en condiciones de vulnerabilidad, por lo que el Estado debe prever medidas especiales que estén en la capacidad de generar cambios estructurales.



Sisma Mujer reguló, estableció y promovió esta ley en el congreso. Luego, la organización acompañó todo el proceso de reglamentación. Según Linda Cabrera, “este fue un trabajo técnico y jurídico bastante exigente pero muy importante”.



La ley contiene disposiciones que buscan mejorar la atención estatal frente las violencias contra las mujeres, por lo que impactó en los derechos de las colombianas y en las obligaciones del Estado. Esto repercutió en la protección a las víctimas de la violencia intrafamiliar, en la atención a las que fueron violentadas y en las sanciones a los victimarios.



Además, buscó transformar paradigmas en la cultura, como que “los hombres no pueden controlar sus instintos sexuales”, que “el violador es un enfermo mental”, que “la violencia solo ocurre entre gente pobre y sin educación”, y que “entre esposos, compañeros o novios no se da el abuso sexual porque se tiene la obligación de satisfacer sexualmente a la pareja”, entre otros.

Cinco claves

Facebook Twitter Linkedin

Las 5 Claves se presentaron en los diálogos de paz de La Habana. Foto: Gabrielle Gutiérrez Gualteros

Para los diálogos en La Habana, las organizaciones Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, Humanas y la campaña No Es Hora De Callar, hicieron una alianza estratégica que denominaron 5 claves: 5 claves para un tratamiento diferenciado de la violencia sexual en los acuerdos sobre los derechos de las víctimas en el proceso de paz.



Las 5 Claves son el resultado de la unión de organizaciones feministas que promueven los derechos de las mujeres y víctimas sobrevivientes a la violencia. Estas han trabajado en la lucha contra la violencia sexual y reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima en el marco del conflicto armado.



La primera clave es ‘Cese al fuego’. Esta expresa que el Gobierno y las Farc-ep deben contraer el compromiso manifiesto e inmediato de erradicar la violencia sexual mediante un comunicado conjunto.



La segunda clave se refiere al ‘Derecho a la verdad’, mediante la cual se acordó un tratamiento diferenciado en la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, conocida como Comisión de la Verdad.



La tercera clave se formula en materia del ‘Derecho a la justicia’, mediante la cual se establece que la violencia sexual no es ni puede entenderse como una conducta que pueda aplicar a amnistías ni indultos, ya que no se trata de delitos políticos.



La cuarta clave se presenta en materia de reparación. A través de esta se debe implementar un programa especial para las mujeres y las niñas víctimas sobrevivientes de violencia sexual, que garantice medidas reparadoras del daño causado en términos de la reconstrucción de su proyecto de vida.



La quinta clave, en materia de la no repetición, propone la formulación de un plan que integre medidas concretas y estructurales que contribuyan a asegurar una sociedad incluyente e igualitaria con las mujeres y las niñas.

Aquí puede leer el documento completo de las ‘5 claves para un tratamiento diferenciado de la violencia sexual en los acuerdos sobre los derechos de las víctimas en el proceso de paz’.



"Estos 25 años de trabajo dejan el mensaje de que sí se pueden cambiar las estructuras injustas y que la impunidad y la injusticia en las violaciones hacia los derechos de las mujeres pueden cambiar", dijo César Grajales, director del programa de Diakonia en Colombia.



La incidencia que la organización alcanzó fue posible gracias a las mujeres que confiaron en Sisma Mujer y a quienes forman parte de las alianzas estratégicas.

Resolución 1325 de las Naciones Unidas: Mujeres, Paz y Seguridad

Facebook Twitter Linkedin

Foro Nacional Resolución 1325 de la Onu. Foto: Cancillería

Además, las organizaciones feministas de Colombia, entre esas Sisma Mujer, trabajaron con las colombianas y las firmantes del Acuerdo de Paz en el Plan de Acción Nacional 1325. Este se fundamenta en la Resolución 1325: Mujeres, Paz y Seguridad, entregada por la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas el 30 de octubre del 2000.



Mediante la resolución, se legitima el impacto del conflicto armado en las mujeres y las niñas, y la importancia de su protección y participación en el proceso de paz.

Los cuatro pilares de la Resolución 1325

Participación: se basa en que las mujeres deben tener voz y voto en las decisiones que afectan su seguridad y bienestar.

Prevención: implica reconocer las causas subyacentes de la violencia de género para trabajar en eliminarlas.

Protección: se establece para que los cuerpos de las mujeres y las niñas dejen de ser un botín de guerra en medio del conflicto.

Recuperación: se garantizan los derechos para las mujeres en el conflicto armado, como oportunidades económicas y servicios de salud integral.

Facebook Twitter Linkedin

Algunas de las mujeres que asistieron al Gran Foro del PAN1325 Foto: Gabrielle Gutiérrez Gualteros

El Plan se ha construido desde un enfoque colectivo, territorial y diverso con las mujeres en foros macro regionales realizados a lo largo del territorio colombiano. Estos foros se fundamentan en las experiencias de las mujeres en la guerra y lo que para ellas es la seguridad y la paz. Se realizaron en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Oriente y el Eje Cafetero.

Facebook Twitter Linkedin

Gran Foro Nacional del PAN1325. Francia Márquez en frente de un ritual ancestral. Foto: Gabrielle Gutiérrez Gualteros

"No tendríamos esta celebración de plata, si las mujeres por quienes existe y a quienes se debe Sisma Mujer, no reconocieran, como permanentemente lo dicen, que con la organización han podido transformar sus vidas", señala Claudia Mejía, directora desde 1998 hasta 2019.



Las propuestas de las mujeres colombianas recogidas en los macroforos se presentaron en el Gran Foro, donde estuvo la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad Francia Márquez, representantes de organizaciones feministas (entre, esas Sisma Mujer) y colombianas diversas. Esto ocurrió en Bogotá el 28 y 29 de septiembre del 2023.



La organización enfrenta para los años venideros bastantes retos. La construcción de paz en un país que sigue en guerra es tal vez uno de los más grandes.



"Gracias, porque Sisma ha enseñado que la justicia no existe sino hay justicia para las mujeres", dijo Paula Penacoba, oficial de la ONU Derechos Humanos en Colombia, en el marco del aniversario de las “25 violetas” de Sisma Mujer.