'Fui testigo de los castigos': dura respuesta de Ingrid Betancourt a Granda

Sigue dando de qué hablar la polémica frase del exjefe de las Farc Rodrigo Granda, quien en un evento sobre los cinco años del acuerdo de paz aseguró que rechazaba la imputación a la extinta guerrilla por el crimen de esclavitud debido a los trabajos forzados que les impusieron a los secuestrados e insinuó que eran las propias víctimas quienes pedían participar en esas actividades cuando se "sentían aburridas".



En una entrevista con EL TIEMPO, cuyo contenido completo se conocerá este miércoles 24 de noviembre, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo seis años en cautiverio, reiteró que las Farc obligaron a las personas retenidas a hacer trabajos como forma de castigo y le envió un duro mensaje a los ex-Farc sobre su actitud frente a las víctimas.



"Fui testigo y víctima de castigos en los cuales había que abrir chontos o hacer trincheras. Fui testigo del chantaje con la comida y los medicamentos a cambio de los cuales se ponía a los secuestrados a confeccionar pavas, gorras o cinturones para la guerrilla. No nos trataron bien, no dormíamos en buenas camas y los campos de concentración no eran campos de vacaciones", dijo Betancourt.



Como contó este diario, varias víctimas se pronunciaron tras las declaraciones de Granda, que calificaron de revictimizantes, e incluso algunas plantean interponer recursos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por esas palabras.



"Entiendo que para Rodrigo Granda sea chocante hablar de esclavitud. Sin embargo, qué diferencia hay entre los esclavos que desembarcaban en Cartagena, encadenados por el cuello, que exponían en la Plaza de mercado para subastarlos, y nosotros, también viviendo encadenados por el cuello y expuestos con nuestro drama en la escena mediática para mejorar la negociación por nuestra libertad", expresó la excandidata presidencial.

De hecho, Granda recibió críticas de sus propios compañeros. El hoy senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, aseguró que la frase implica "vulnerar más los derechos de las víctimas" y llamó a los miembros del partido Comunes a "que sean más prudentes en esas declaraciones”.



En ese mismo sentido, Ingrid Betancourt señaló: "Al cumplirse cinco años del acuerdo de paz quisiera pensar que los excomandantes puedan acercarse al profundo dolor de las víctimas, desde su propia humanidad, abandonando las justificaciones que sólo reabren nuestras heridas. Este debería ser el tiempo de las víctimas, el del respeto y el del arrepentimiento".



