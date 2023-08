El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió este miércoles a la figura de gestor de paz que le otorgó el presidente Gustavo Petro, e indicó que vaya a donde vaya, él buscará la forma de volver a Colombia.



"No importa dónde me envíen, voy a volver a Colombia. Por supuesto que se requiere seguridad y unos protocolos. Yo le sirvo al país, al interés de las víctimas vivo, y no muerto y silenciado. Una cárcel en Colombia lleva implícita una muerte para mi caso", resaltó Mancuso durante una rueda de prensa de este miércoles, realizada virtualmente, pues se encuentra en un centro de detención migratoria de Estados Unidos.



Frente al beneficio de libertad que le traería el ser gestor de paz, el exparamilitar y su abogado dijeron que, en efecto, serán los jueces los que tomen la última palabra. Aunque Mancuso dejó claro que la resolución de gestor de paz entregada por el Gobierno habla de la suspensión de órdenes de captura para poder ejercer dicha labor.



Gustavo Petro - Salvatore Mancuso Foto: Presidencia - EFE

Por su parte, el abogado de Mancuso, Jaime Paeres, resaltó que son los jueces de Justicia y Paz los que tienen la palabra para resolver la situación de su cliente, e insistió en que Mancuso tiene medidas de aseguramiento de hasta nueve años, cuando la regla es que no excedan los dos años.



En Colombia, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tiene un proceso penal abierto en la Fiscalía por el delito de lavado de activos, pero su abogado resaltó que por este no tiene una orden de captura vigente. A la par, está buscando pista para entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual le pidió una verdad consistente y novedosa respecto a lo que ya ha dado a conocer años atrás.



En sus declaraciones, Mancuso también habló del compromiso que dice tener con las víctimas, y que por eso quiere que ahora tomen en cuenta su papel como gestor: "Júzguenme por lo que consiga a través de mi gestoría de paz. Si en el pasado los gobiernos de turno y muchas instituciones confiaron en mí para enfrentar la guerra contra la guerrilla, les pido que crean en mi palabra".



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó el martes que "la designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, no a él, a cualquiera que sea designado como gestor de paz, pero no lo libera de los compromisos judiciales".



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

