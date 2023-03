Luego de un proceso más o menos expedito, este jueves se conoció que la médica Luz Janeth Forero Martínez fue elegida como nueva directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para el periodo 2023-2028, luego de que la anterior directora, Luz Marina Monzón, cumplió su periodo de 5 años el pasado 19 de febrero.



Forero, como persona al mando de la entidad encargada de buscar a más de 104.000 personas desaparecidas en el conflicto armado, tendrá que enfrentar, en primer lugar, una presión por más resultados pues si bien en los primeros 5 años se avanzó mucho en la estructuración de la UBPD, en su alcance regional y en el diseño de planes regionales para la búsqueda de personas en zonas priorizadas, desde varios sectores se ha criticado el poco avance en la recuperación e identificación de cuerpos.



De acuerdo con la exdirectora de la entidad, en entrevista con EL TIEMPO, en los primeros cinco años la UBPD logró recuperar 746 cuerpos y se pudieron entregar dignamente a sus familiares 10, tras un proceso de identificación con Medicina Legal.

Encuentro entre trabajadores de la UBPD y víctimas del conflicto armado. Foto: UBPD

En esa segunda parte está otro de los retos: agilizar la identificación que debe hacer Medicina Legal de los cuerpos recuperados para poder entregarlos a sus familias. Esa identificación depende no solo de Medicina Legal, con las técnicas científicas, sino también de tener datos genéticos de familiares de personas desaparecidas en las bases de datos que permitan hacer la comparación, también de que se recopile suficiente contexto sobre un cuerpo -por ejemplo, cómo murió, en dónde fue inhumado, entre otros- para acotar el proceso para determinar su identidad.



Además, esto tiene el reto de que el instituto no solo tiene que atender solicitudes de identificación de personas que desaparecieron hace décadas, sino que también tiene que atender labores médico-forenses de las muertes, accidentes, lesiones y casos de abuso sexual, por citar algunos, del día a día.



Un tercer reto de la UBPD tiene que ver con la continuidad del conflicto en varias zonas, que ha dificultado el acceso de equipos de búsqueda a determinados territorios. En este punto serán claves los procesos de diálogos de paz que se están adelantando con diversos grupos armados. De hecho, antes de la salida de Monzón se alcanzó a hablar con el comisionado de paz Danilo Rueda buscando su apoyo para tener unos corredores humanitarios que permitan a los equipos entrar a territorios de alta conflictividad con condiciones de seguridad para desarrollar la búsqueda de desaparecidos.



En cuarto lugar, hace falta una mejor articulación con otras entidades que tienen que ver con la búsqueda de desaparecidos, y no solo Medicina Legal, sino la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, alcaldías, gobernaciones, el gobierno nacional, entre otras, ya que la búsqueda de los desaparecidos no depende solo de una entidad sino que es una responsabilidad de Estado en la que hay competencias concurrentes.



Por último, un reto final será poder contar qué pasó con las personas desaparecidas, aún si no se logra -y es lo más probable- encontrarlas a todas. Es decir, además de avanzar en la búsqueda y recuperación de cuerpos de personas desaparecidas, o de encontrar a personas con vida, la UBPD tendrá la responsabilidad de decir qué pasó con las personas a las que no se logre encontrar por diversos motivos como las prácticas usadas para su desaparición, el paso del tiempo y las condiciones ambientales de cincuenta años de desapariciones.



Es decir, si bien la Unidad tendrá que agotar todos los esfuerzos de búsqueda para ubicar a las personas, aún si no logra hacerlo tiene la responsabilidad, al cabo de los 20 años de su periodo, de responder qué pasó con los desaparecidos en Colombia.

