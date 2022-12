Veinte cuerpos, que podrían corresponder a combatientes que murieron en medio de la estrategia militar denominada Plan Patriota, fueron recuperados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, tras su intervención del cementerio Jardines de la Resurrección con Cristo, ubicado en Cartagena del Chairá, Caquetá.



La acción humanitaria contó con el apoyo de la Embajada de Suecia y la Organización Internacional para las Migraciones -OIM.



De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, entre el 2002 y el 2007, como parte de la política de seguridad democrática, el Ejército desarrolló el Plan Patriota, uno de los componentes militares del Plan Colombia.



"Según la investigación extrajudicial realizada por la Unidad de Búsqueda, al menos 500 combatientes de grupos guerrilleros desaparecieron en el desarrollo de las operaciones militares contrainsurgentes. Varios de ellos reportados por sus familiares como desaparecidos en los departamentos del Meta y Caquetá", afirma el organismo en un comunicado de prensa.



La metodología utilizada por la Unidad de Búsqueda se concentró en contrarestar la información entregada por excombatientes de las extintas Farc con las versiones de familiares de antiguos integrantes del grupo guerrillero y de la comunidad que habita la zona.



"A partir de esta investigación extrajudicial fue posible establecer que algunos integrantes de los Frentes 14, 15 y Amazónico dados por desaparecidos durante estas hostilidades fueron dejados en las puertas de este camposanto por miembros de la fuerza pública y posteriormente inhumados en su interior como personas no identificadas".



Los cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina en Neiva.

Buscan establecer identidades

Las familias podrán dar un cierre. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas

“Ahora las familias que tuvieron hijos o familiares en la guerrilla pueden decir públicamente y buscar a su ser querido sin ningún temor. Muchas familias quizá vieron cuando su hijo llegó a este cementerio, pero no podían decir: ‘Ese es mi hijo’ porque también llegarían a ese mismo destino", aseguró una persona que estuvo en el proceso de exhumación, quien añadió que"es un gran paso para ir cerrando ese capítulo de dolor”.



Por su parte, la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes señaló que Caquetá es el cuarto territorio en donde se registran mayores reportes de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado con 4.905 casos.



Monzon dijo que la Unidad de Búsqueda desarrolla tres planes gegionales de búsqueda: el Plan Regional de Caquetá Centro, el Plan Regional de Caquetá Sur y el Plan de Caquetá Norte.



“En este territorio hemos contado con la contribución y la disposición de quienes pertenecieron a las Farc, que tuvieron presencia en este territorio y que a partir de ese conocimiento y de la articulación que nos han permitido hacer con quienes hicieron parte de cada una de sus estructuras, hemos podido aproximarnos a cementerios, a recuperaciones de cuerpos, a fosas comunes, a relacionamiento con familiares y algo que creo que es muy importante también y es a desarrollar y a visualizar", aseguró la Directora de la entidad.

Tras muchos años familias encuentran una respuesta

Destaca la entidad que los aportes de información entregados por los firmantes del Acuerdo de Paz han permitido la entrega digna de tres cuerpos de excombatientes a sus seres queridos, quienes por años no tenían información acerca de su paradero.



Uno de ellos hace referencia al cuerpo de Miguel*, cuya solicitud de búsqueda junto al posible lugar de ubicación de su cuerpo, fue entregada a la Unidad de Búsqueda el 19 de enero de 2019 por parte de firmantes del Acuerdo de Paz que pertenecieron al Bloque Sur de las extintas Farc-Ep. Se trató del primer aporte de información hecho a la Unidad de Búsqueda por parte de excombatientes de la exguerrilla de las Farc-Ep.



"La información inicial hacía referencia a un combatiente que habría sido enterrado por sus compañeros en junio de 2013, después de ser alcanzado por un proyectil durante un enfrentamiento con la fuerza pública en esta zona del país.

Las acciones de la Unidad se concentran en Caquetá y Huila. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas

Luego de la investigación extrajudicial de la Unidad de Búsqueda, fue posible contactar a quienes podrían ser los familiares de la persona desaparecida. Miguel era un campesino menor de edad que fue reclutado por un grupo guerrillero en 1994 en el Bajo Caguán. A pesar de ello, él siguió en contacto con sus familiares a quienes les enviaba notas escritas en pedazos de papel. En 2013 los mensajes dejaron de llegar.



“Cuando uno pierde el contacto con un familiar que está allá es muy difícil salir a buscarlo. Como familia siempre hemos tenido miedo de que nos juzguen por ser familiares de combatientes. Mi mamá siempre decía que de ese tema no se podía hablar, así que no podíamos buscar ni preguntar nada”, explicó Karen*, sobrina de Miguel que participó de la entrega digna.



En diciembre de 2020, a pesar de las restricciones a causa de la pandemia del covid-19, un equipo forense de la Unidad de Búsqueda se dirigió a zona rural de Caquetá en compañía de algunos aportantes de información y excompañeros del grupo armado para recuperar el cuerpo que podría corresponder al de Miguel.



Un año y medio más tarde, tras la confirmación de su identidad por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la familia de Miguel recibe dignamente el cuerpo de su ser querido y con ello reunirse con la familia social que había construido Miguel durante su vida en el grupo armado.



“Mi tío estuvo mucho tiempo allá y para nosotros fue muy duro que ellos no se acercaran a informarnos que él había muerto. Aunque fue difícil, me sirvió mucho que sus excompañeros vinieran hasta acá a contarnos de la otra vida que él tuvo con ellos”, agregó Karen".



* Testimonio entregado por la Unidad de Búsqueda.



Las acciones humanitarias desarrolladas hacen parte de los Planes Regionales de Caquetá Norte, Caquetá centro y Caquetá Sur que comprenden los universos iniciales de 1.579, 17.83 y 1.029 personas dadas por desaparecidas respectivamente.



Adicionalmente, en este territorio también confluyen el Planes Regional de Sur del Huila que considera el universo inicial de 514 personas dadas por desaparecidas.

