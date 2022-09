Una de las banderas de Gustavo Petro en campaña fue la promesa de lograr la paz total en Colombia. Y desde que inició su gobierno ha hecho varios anuncios en torno a esa meta, uno de ellos, desde Nueva York, donde asistió a la Asamblea anual de las Naciones Unidas.



Petro señaló que “en cuestión de días” se va a plantear la posibilidad de “un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia”. El Presidente planteó que un “cese multilateral significa que los diversos actores, que son múltiples, cesan de disparar, cesan los disparos”.



(Le recomendamos: 'Iván Mordisco' estaría vivo, según las disidencias: Alto Comisionado de Paz)

El primero en referirse al tema ese mismo día fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, evidenciando las primeras dudas y dificultades para poner en marcha ese propuesta.



“Sería además absurdo que se pudiera hablar de un cese multilateral cuando en este momento no hay ni siquiera una negociación que se haya empezado, es decir, sería absurdo pensar que se está planteando para ya el cese multilateral. Es una intención. ¿Qué determina que esa intención se concrete?, pues los avances que haya con cada una de las organizaciones”, aseguró Velásquez.

Sería absurdo pensar que se está planteando para ya el cese multilateral. Es una intención. FACEBOOK

TWITTER

Pasaron apenas unas horas y se conoció el pronunciamiento de la primera organización que se refería el tema. Fue la disidencia de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, a quien se había dado por muerto en medio de una operación de bombardeo en julio de este año, donde cayeron nueve personas de su núcleo cercano.



‘Mordisco’ apareció en un video con el alias de Iván Losada y dejó abierta la posibilidad no de un cese del fuego inmediato, sino para empezar acercamientos para un cese del fuego bilateral.



(Puede leer: Él es 'Calarca', el narco disidente que se reunió con gobierno Petro)



“Se ha ordenado a todas las unidades evitar al máximo los enfrentamientos con la Fuerza Pública, siempre y cuando no seamos atacados, como mecanismo para crear un clima propicio e iniciar con el Gobierno los acuerdos de mecanismos para un cese del fuego bilateral (...) esperamos reciprocidad de parte del Gobierno”, aseguró el disidente.



‘Losada’, cuya zona de injerencia se ubica en el oriente del país, en el Bloque ‘Jorge Briceño’ (con unos 400 hombres en armas), es el jefe de las disidencias más grandes ya que logró agrupar a 24 frentes, incluido el Comando Coordinador de Occidente (que se ubica en Cauca y Nariño), que tiene cerca de 750 hombres en armas, para un total de 1.150, sin contar los que integran las redes de apoyo.



“Si ‘Iván Mordisco’ se compromete a un cese del fuego, se podrían disminuir los niveles de violencia en varias zonas, pero no se puede perder de vista que esas disidencias se financian de la producción y comercialización de cocaína”, dijo a EL TIEMPO una fuente de la Fuerza Pública que advirtió que esa coyuntura puede ser aprovechada por esta y otras redes criminales para traficar droga.



Sin embargo, reconoció que con un cese del fuego otras actividades ligadas a las acciones ilegales de estas redes, como la extorsión, podrían tener reducciones, generando un mejor clima de seguridad ciudadana.



(También puede ver: Inteligencia develó unión de disidencias al mando de un nuevo secretariado)



La fuente oficial señaló que la orden del Gobierno en este momento es mantener las operaciones contra las redes criminales, y cuando los procesos se materialicen “se esperaría la instrucción del Presidente de un cese del fuego por parte de la Fuerza Pública”, puntualizó.

¿Y la Fuerza Pública?

Para monseñor Héctor Fabio Henao, encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado –y quien ha participado en los primeros acercamientos entre el gobierno Petro y el Eln–, “hay una situación humanitaria muy compleja en los territorios y se clama por medidas que produzcan alivio al sufrimiento de las comunidades, un cese del fuego puede ser una de esas salidas”, aseguró.



Según Henao, el anuncio de un cese multilateral del fuego “es motivo de esperanza (…) porque las confrontaciones entre los ilegales han generado violencia, desplazamientos y muerte”, y planteó la necesidad de que ese cese del fuego sea “verificado” a través de unas reglas claras y de instancias e instituciones neutrales como la misma Iglesia católica y las Naciones Unidas, como ha pasado en otras ocasiones. “Verificar que se cumpla es una tarea importante que les da credibilidad al proceso y confianza a las comunidades que se ven agobiadas por estos actores”.

Facebook Twitter Linkedin

El exministro de Defensa, Diego Molano. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno

Por su parte, Diego Molano, exministro de Defensa, dijo que cada gobierno tiene una forma de buscar la paz, y que hablar de un cese del fuego multilateral “parte de que todos estos grupos tienen un objetivo político y que su causa va más allá del crimen”.



Y en esa línea se cuestionó sobre cuál sería el papel de la Fuerza Pública, que se convierte en parte de ese cese del fuego multilateral porque es una de las partes en confrontación, a lo que añadió que “si la Fuerza Pública entra en ese cese del fuego, al país se lo van a tomar estos grupos”.



Molano también señaló que es clave que se especifique qué grupos harían parte de esa propuesta. “¿Van a entrar el Eln, el ‘clan del Golfo’, ‘los Caparros’, la banda de ‘la Local’ de Buenaventura, el ‘Tren de Aragua’?”, se preguntó al indicar que unos son guerrilla, otros están catalogados como grupos armados organizados y hasta de delincuencia común.



De acuerdo con el exministro, lo primero que hay que hacer es delimitar la propuesta y dar a conocer reglas claras, es decir, los requisitos previos para establecer los parámetros de sometimiento y qué se les va a ofrecer en el proceso.



(Puede leer: En salchichones encontraron 28 kilos de marihuana que iban para San Andrés)



Para el presidente del Instituto de Estudios para el Derecho y la Paz (Indepaz), Camilo González, el cese del fuego multilateral tiene un valor agregado, y es que “obliga a los grupos armados a suspender las confrontaciones entre ellos y las hostilidades contra la población civil”.



González dijo que este tipo de cese del fuego “es complicado porque no se puede creer que todos van a aceptar la propuesta. En este momento hay 29 estructuras (de diferentes tamaños) de toda índole que han expuesto su interés en la propuesta del Gobierno”, afirmó. Por eso, considera que la propuesta debe realizarse en etapas, por núcleos, mientras se acuerda con cada ala los parámetros para que se hable de cómo va a operar la justicia dependiendo de si son guerrilla, grupos armados organizados o delincuencia común.



A las dudas que siguen creciendo se suman las mencionadas por otros analistas consultados que consideran que no es claro, por ejemplo, si antes del cese se tendrían que dar muestras de voluntad de paz.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras noticias de Justicia: