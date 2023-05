En medio de las votaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que realiza esta semana el Congreso de la República se han dado debates, entre otras cosas, sobre un artículo que el Senado hundió en la sesión del martes y que se refería a la Comisión de la Verdad.



Se trata del artículo 8, titulado ‘Implementación de recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad’ y que generó debate en el Senado, que terminó por hundirlo con una proposición de la senadora María Fernanda Cabal.



¿Por qué generó tanta discusión este artículo? Le explicamos.

Lo primero que hay que aclarar es que el periodo de la Comisión de la Verdad terminó el 27 de junio de 2022, por lo cual esta entidad, que fue fruto del acuerdo de paz con las Farc, ya no existe. Lo que se discutía en el PND eran las recomendaciones del informe final de la Comisión, que es un documento de 12 tomos uno de los cuales es el que contiene los hallazgos y recomendaciones.



El artículo 8 del PND que hundió el Senado consignaba: “Las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades. El Departamento Administrativo para la Presidencia de la República definirá los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes. El Departamento Nacional de Planeación brindará apoyo técnico para la definición de los lineamientos y adecuará el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto - SIIPO-, como herramienta para el seguimiento de recomendaciones”.



🔔#ATENCIÓN‼️Derrotamos el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, donde pretendían incorporar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. No habría extradición para narcos que contaran la “verdad”, iban a sacar a la Policía del MinDefensa, cambiaban la forma de elegir… pic.twitter.com/2hRkHb6fNL — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 3, 2023

La crítica que hacían varios sectores es que ese apartado volvía obligatorias las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, la senadora Cabal sostenía que habría un peligro de que fuera obligatorio sacar la Policía del Ministerio de Defensa, cambiar el modo de elección del Fiscal General, y otras disposiciones que, para ella, rompían la estructura del Estado.



Frente a esto, es de señalar que es cierto que las recomendaciones incluyen, entre otras cosas, la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación, eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar, reformar el proceso de elección del Fiscal General, separar la Policía del Ministerio de Defensa, y se le recomendó también al Presidente “priorizar la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia al momento de decidir sobre solicitudes de extradición de personas procesadas que puedan contribuir a esclarecer fenómenos criminales, violaciones a los DDHH, infracciones al DIH y corrupción a gran escala”.



No obstante, estas recomendaciones de la Comisión, contenidas en un tomo de 257 páginas, nunca han sido obligatorias, sino que fueron presentadas como un legado de la Comisión como apuesta a lo que esa entidad llamó una paz grande para el país.

Presentación, en 2022, del informe final de la Comisión de la Verdad. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

De otro lado, el artículo eliminado del Plan Nacional de Desarrollo también decía que las entidades nacionales sobre las que recayeran esas recomendaciones las acogerían “según su viabilidad, competencias y capacidades”, es decir, dejaba abierta la posibilidad de implementación a que fueran viables.



Ese ha sido el argumento que en el otro lado de la discusión han sostenido congresistas como el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, quien dijo: "Este artículo no obliga a nada, es simplemente la voluntad de un Gobierno que le apuesta a la paz de adoptar algunas de las medidas que están en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad".

Todo lo que tenga que ver con la paz al uribismo y a la senadora @MariaFdaCabal les irrita y le parece “ideología mamerta”



Enredaron la discusión en el Senado con mentiras. La verdad es el derecho que tienen las víctimas y debe ser defendida. pic.twitter.com/DNG2miA7X4 — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) May 3, 2023

En todo caso, en el Senado, pese a los esfuerzo del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, porque se volviera a votar el artículo para intentar salvarlo, la iniciativa se hundió.



No obstante, el apartado sí logró este miércoles salvarse en la votación que paralelamente viene haciendo la Cámara de Representantes del PND.



Así las cosas, el futuro del artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se definirá en la conciliación de los textos, en donde los grupos conciliadores tendrá que definir si adopta el texto del Senado -que hundió la iniciativa- o el de la Cámara -que la salvó-.

'Las recomendaciones no son vinculantes': excomisionada Marta Ruiz

La excomisionada de la verdad Marta Ruiz. (Foto de 2022) Foto: Mauricio Moreno

Frente al debate nacional que surgió alrededor del artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo y la supuesta obligatoriedad que creaba de seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la excomisionada Marta Ruiz, en diálogo con EL TIEMPO, hizo varias claridades al respecto.



¿Podía la Comisión hacer estas recomendaciones?

​

El decreto que creó la Comisión dice que debemos hacer un informe y unas recomendaciones para la no repetición. O sea que cuando Humberto de la Calle dijo que la Comisión no podía hacer recomendaciones, eso no es cierto.



¿Esas recomendaciones son obligatorias?

​

Las recomendaciones no son vinculantes, son, como su nombre lo indica, unas recomendaciones. Lo que pasa es que el presidente Petro desde su posesión dijo que iba a cumplir a rajatabla las recomendaciones de la Comisión y él mismo le pidió al director de Planeación Nacional que las recomendaciones quedaran en el Plan de Desarrollo.



También hay que decir que las recomendaciones están hechas en un proceso de diálogo con el país, fueron construidas de manera muy participativa y están orientadas a consolidar la paz, a la no repetición y a las víctimas.



¿Cómo están diseñadas?

​

Las recomendaciones están hechas en el corto, mediano y largo plazo. Muchas recomendaciones, por supuesto, requieren un debate serio, nacional, muchas están encaminadas a cambios estructurales en ciertas materias; y son recomendaciones que no solo van dirigidas solo al Gobierno, hay al Congreso, a la sociedad civil, a la justicia…



¿Cómo ve los argumentos de que estas recomendaciones lesionaban el ordenamiento jurídico del Estado?



El artículo 8 del PND decía que aquellas recomendaciones del resorte del Gobierno se implementarían de manera progresiva y evaluando su viabilidad o no, era un artículo muy flexible. Yo no comparto los argumentos del Centro Democrático de que eso rompe el ordenamiento jurídico, eso es mentiras.



Por supuesto, hay unas recomendaciones que son muy estructurales, que requieren otro tipo de debate y que seguramente no podrán ser aplicadas por el Gobierno… si hay unas recomendaciones que requieren cambios constitucionales se está recomendando al Congreso que considere eso y no es que haya que hacerlo porque lo dijo la Comisión.



La mayoría de recomendaciones son muy prácticas, de mejorar muchas cosas en hábitos de la paz, la justicia, mecanismos para combatir la impunidad que sigue habiendo en Colombia, unas en materia agraria, de territorios, otras en materia de narcotráfico, del modelo de seguridad y de defensa, son muchas.

