Una polémica nacional se armó luego que Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, fuera a la cárcel La Picota con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para hablar con varios reclusos del país, a petición de ellos, como el exsenador Iván Moreno Rojas, condenado por el millonario desfalco a Bogotá conocido como el ‘carrusel de la contratación’.



Mientras el candidato Petro asegura que no envió a su hermano y que no contempla en sus propuestas de campaña ninguna amnistía o indultos o rebajas de penas, como se habría dicho desde la cárcel, la Comisión Intereclesial insistió en que se trató de una acción más, dentro de un proceso que vienen adelantando años atrás para buscar el diálogo con distintos actores, para la construcción de garantías de no repetición.



Incluso, reconocieron como una imprudencia haber hecho la visita con el hermano del candidato Petro en medio de una “contienda electoral tan polarizada”. Pero, ¿qué hace la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz? Se trata de una renombrada organización que trabaja en la defensa de los derechos económicos y sociales y que actualmente a acompaña a 160 comunidades étnicas, afros e indígenas, en procesos organizativos.



Igualmente, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña desde el 2002 a víctimas del paramilitarismo en el país y ha sido reconocida por el acompañamiento a las comunidades que viven alrededor del Curvaradó y Jiguamiandó, en materia de reclamaciones de tierras.



Entre sus miembros está el padre Alberto Franco, quien se ha caracterizado por su trabajo en las regiones vulnerables del país, así como el defensor de derechos humanos Danilo Rueda. Ambos han sido objeto en el pasado de amenazas y hostigamientos.



En 2011, ladrones ingresaron por la fuerza a la residencia se rueda y robaron información sensible y, en febrero de 20214, el vehículo en el que se movilizaba el padre Franco fue impactado por tres balines de pistola justo cuando se iba a hacer una audiencia por el caso de la operación ‘Genesis’, realizada de manera conjunta entre militares y paramilitares.



Según el balance de gestión de 2021 que publicó la ONG, entre sus fuentes de financiación está Aministía Internacional, el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, La Obra Episcopal de la Iglesia Católica alemana y la Federación Luterana Mundial, entre otras organizaciones civiles y religiosas.

En dicho informe de gestión, la ONG puso de presente hechos como que procesos “organizativos de poblaciones afectadas por el conflicto han logrado con nuestro apoyo desarrollar iniciativas que han posibilitado esclarecimiento extrajudiciales, y una interacción entre víctimas y victimarios con el propósito de superar las secuelas dolorosas, traumáticas del conflicto armado, restaurar los derechos de las víctimas y la dignificación del violentador y el violentado, garantizando la no repetición de los hechos violentos”.



También se hace una reseña sobre el desarrollo del paro nacional de 2021 y el uso arbitrario de la fuerza que se vivió, así como la situación de pobreza y desigualdad en algunas zonas del país.



“(La Comisión) a lo largo de sus de 34 años de acompañamiento a las comunidades y procesos organizativos de afectados por el conflicto armado, ha desarrollado diversos esfuerzos en la superación del conflicto armado y la no repetición de la violencia”, señala en esa publicación.



Así, hablan de la formulación de “propuestas que resuelvan de fondo el despojo perpetrado y prevenir estrategias futuras del mismo; desmantelar la estrategia ilegal de control social y económico mediante grupos armados en connivencia o asocio con la Fuerza Pública y los sectores económicos, y la superación de las diversas formas de violencia socio política, incluyendo la urbana”.



Y de “obtener justicia, reconocimiento de verdad por parte de los responsables del conflicto armado, sanciones restaurativas y reconciliación; y lograr la reparación de las comunidades y la presencia estatal para la instauración de un Estado Socio-Ambiental de Derecho”, entre otros.



“Nuestra organización a través de la presencia en los territorios, desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, en donde se supone están priorizados la implementación de los mismos, ha logrado la protección de la vida con mecanismos no violentos de autoprotección, el regreso de los desplazados, la restitución de tierras, la documentación audiovisual de testimonios y pruebas de diversas comunidades afectadas, han generado condiciones para afrontar y superar la violencia con iniciativas de paz, y afrontar la continuidad de las violencias generando escenarios hacia la paz”, precisó la Comisión.

La relación con el hermano de Petro

Según la Comisión, con Juan Fernando Petro han trabajado desde años atrás “en temas comunes sobre derechos de los niños y jóvenes”.



Eso, junto a su organización Gea Transpersonal y Tinmarindebru, “enfocado en memorias transgeneracionales e iniciativas de paz con transformaciones basadas en el reconocimiento de las verdades personales, familiares, comunitarias, sociales e institucionales”.



Petro se presenta a sí mismo como biólogo y filósofo. Tiene 59 años y, como contó EL TIEMPO, en 2019, intentó incursionar en la política, postulándose como candidato a la alcaldía de Cajicá, (Cundinamarca), donde vive.



En declaraciones a Semana, Juan Fernando Petro dijo que con su organización ha venido trabajando hace unos tres años con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a nivel comunitario.



“Empezamos a hacer encuentros de derechos humanos en territorios en donde la violencia ha dejado sus peores quehaceres y empezamos a vincularnos con víctimas y victimarios, en una dinámica de perdón y reconociliación y de economías solidarias”, dijo.



Petro no hace parte de la campaña de su hermano, pero sí ha invitado a votar por él en redes sociales.



