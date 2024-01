El llamado de la Unidad de Búsqueda a los nuevos alcaldes y gobernadores

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), hizo un reciente llamado a los nuevos alcaldes y gobernadores en Colombia, para que se puedan aunar esfuerzos por el objetivo en común en la búsqueda de desaparecidos.



A través de un comunicado, la directora de la entidad, Luz Janeth Forero Martínez, señaló que los alcaldes y gobernadores “deben reconocer la magnitud que tuvo la desaparición de personas por cuenta del conflicto armado”, de ahí la importancia de que la búsqueda se incluya en los distintos planes de desarrollo territoriales y planes de inversión.

📍 #Meta | La @UBPDcolombia inició acciones de articulación con los nuevos mandatarios de Barranca de Upía y Cabuyaro, con el fin de fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento y aportar en la construcción de Planes de Desarrollo. pic.twitter.com/clZMKXaGA2 — Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (@UBPDcolombia) January 17, 2024

“Son más de 104 mil personas dadas por desaparecidas que arrojó el conflicto armado colombiano, esta búsqueda no la podemos hacer solos, no hay un solo municipio en nuestro país que haya sido ajeno a la dinámica perversa de la desaparición, por eso los invitamos a trabajar conjunta y armónicamente”, indicó Martínez.



La directora de la UBPD resaltó que son distintas las estrategias que se pueden adelantar en los territorios de manera conjunta con los alcaldes y gobernadores para fortalecer la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y dar alivio a las personas buscadoras, familiares, organizaciones y colectivos que esperan respuestas sobre lo ocurrido con sus seres queridos desaparecidos.

Piden que la búsqueda sea incluida en los planes de desarrollo territoriales. Foto: UBPD

“Por ejemplo en pedagogía para la búsqueda, con lo cual pretendemos crear una gran conciencia social sobre lo que significó la desaparición en Colombia. En segundo lugar instalando capacidad territorial para la búsqueda, para recoger solicitudes, para recoger las muestras biológicas que tanto necesitamos para los procesos de identificación y en tercer lugar, se encuentra la ubicación de los sitios de interés forense que están dispersos en los territorios colombianos, protegiendo nuestros cementerios y haciendo las labores conjuntas de incidencia con las comunidades” aseguró la funcionaria.



Con el llamado, la entidad, primicia escenarios para fortalecer el apoyo interinstitucional necesario para que la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas sea visibilizado en todo el país.

