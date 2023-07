Seis años han pasado desde que comenzó la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), una apuesta del acuerdo de paz para mejorar las condiciones de los territorios más afectados por la violencia, los más pobres, con mayor presencia de economías ilegales y más débiles en institucionalidad administrativa y capacidad de gestión.



(Lea: 'Los esfuerzos para atender a víctimas han sido insuficientes’: Patricia Tobón)



Sin embargo, el balance a la fecha deja mucho que desear, según una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).



(Lea: Excombatientes de Farc viajan a Italia a representar a Colombia en mundial de rafting)

Según la FIP, aunque estos programas han avanzado en su implementación en 170 municipios, agrupados en 16 subregiones, a lo largo de tres gobiernos (el de Juan Manuel Santos, el de Iván Duque y ahora el de Gustavo Petro), se ha dejado de lado el énfasis de participación ciudadana y, hoy en día, si bien no han desaparecido, cada vez tienen menos protagonismo en medio de la agenda de nuevas negociaciones de paz en la que se ha concentrado el gobierno Petro.



Así pues, el reto ahora es seguirles dando impulso a estos programas, que concentran más de 33.000 iniciativas que las comunidades priorizaron para resolver problemas de tierras, de acceso a servicios públicos, de educación y salud, entre otros, y que se acompasan con la gran propuesta de reforma rural a la que, en el discurso, le ha apuntado el Presidente.



(Lea: UBPD recuperó los primeros restos de desaparecidos en zona de canal del Dique)



Paulo Tovar, coordinador de la línea de Participación y Diálogo de la FIP, explicó que la investigación encontró un innegable cambio en la relevancia y lugar que tenían los Pdet en el Gobierno en términos de propuesta de paz: “El riesgo es que al ir perdiendo prioridad, se desvanezca esto y termine siendo abandonado. Sería muy desafortunado que se perdiera un programa que lleva 6 años andando y que está orientado a la participación y a transformar el campo”.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

En cuanto a los retos actuales está lograr una mejor coordinación en la implementación con las alcaldías y gobernaciones para que los Pdet se articulen mejor con los planes de desarrollo territorial, y también para lograr que la implementación no se convierta en una carga más, sin los recursos adecuados, para las administraciones locales.



(Lea: 'Fue un abuso de poder': Mindefensa ofreció disculpas a familia de 'falso positivo')



Así mismo, la FIP encontró un gran reto en la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), que son los que ponen en funcionamiento los Pdet en las 16 subregiones y que, por ley, deben actualizarse cada cinco años.



Según Tovar, esa actualización más que convertirse en una rendición de cuentas o abrir la puerta a un nuevo proceso de priorización y participación ciudadana —que en la construcción de los Pdet ya tomó varios años—, “que el Gobierno aclare posturas, y que se genere un nuevo acuerdo de cómo seguir la implementación, pensamos que hay una oportunidad para que parte del acuerdo sea el programa de implementación participativa”.

Frente a cómo retomar esa participación de las comunidades, el investigador destacó que es necesario volver a una lógica de ejecución participativa, es decir, no volver a preguntarles qué quieren —lo cual ya se hizo—, sino que tengan un papel en el cumplimiento de esas propuestas.



(Lea: Los reclamos de víctimas frente a propuesta de sanción a exjefes de Farc por secuestro)



"Sería importante darle más visibilidad a los proyectos en los que podemos incluir a la comunidad, por ejemplo, si se trata de la construcción de un acueducto veredal, eso se podría licitar de un modo en que las Juntas de Acción Comunal, por poner un ejemplo, tengan un papel no en toda la obra, pero sí en temas de socialización de la misma, o en obras de mitigación", sostuvo Tovar.

Las cifras

De otra parte, la investigación llamó la atención sobre la necesidad de comprender que la implementación de los PDET va más allá del cumplimiento de las 33.000 iniciativas priorizadas en los mismos.



De hecho, es incluso probable que cuando se cumpla el plazo de 10 años que fijó el Decreto 893 de 2017 para la implementación de esos programas, no estén listas todas las iniciativas, si se tiene en cuenta que las cifras de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de la implementación de los PDET, muestran que a la fecha menos fe la mitad de las 33.000 iniciativas ya tienen una ruta de implementación activa.



(Lea: JEP les cerró la puerta a exembajador y a despojadora de tierras de los Castaño)



Estas cifras, con corte al 31 de mayo, muestran que de 33.007 iniciativas PDET, solo 13.677 tienen una ruta de implementación activa, esto es el 41,43 por ciento.



Para Tovar, en todo caso, los 4 años que le restan a los PDET no son suficientes para culminar la implementación de esas iniciativas, pero invitó a que, a partir de esa comprensión, se entienda que es posible "ver qué se ha hecho, qué hemos aprendido y a partir de allí definir las metas y horizontes de tiempo posibles y reales".



"Hay un conjunto de proyectos que se pueden implementar en 4 años de forma participativa, y eso va de la mano de lo que ha dicho el Gobierno de trabajar con las comunidades y no con contratistas. Si abandonamos el camino de los PDET sería una gran pérdida para promover el desarrollo y la construcción de legitimidad del Estado", concluyó.

justicia@eltiempo.com

@MIOF_

Lea más noticias de Justicia