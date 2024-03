'Paz total' e implementación del acuerdo de La Habana no son incompatibles: Urrejola

La experta internacional Antonia Urrejola, a quien la ONU encomendó realizar un informe sobre los obstáculos para la implementación de la paz en Colombia, destacó los avances del país, pero también puso la lupa frente a temas como la continuidad del conflicto armado que impiden la plena implementación del acuerdo.

En diálogo con EL TIEMPO también se refirió a cómo influye la política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro en todo esto, y habló de la denuncia de un ‘entrampamiento’ por el caso de alias Jesús Santrich.

¿Cuáles son las recomendaciones de más inmediata aplicación o más urgentes que hizo al Estado?



Es bastante urgente, y no solo lo he señalado yo, sino el propio Consejo de Seguridad cuando estuvo en Colombia, la creación de una instancia del más alto nivel para la implementación del acuerdo de paz. Colombia tiene una institucionalidad muy rica, pero como observadora externa me parece que es muy difícil comprender tanta institucionalidad e ir entendiendo el rol de cada una de las entidades, muchas de ellas están muy relacionadas, yo sé que hay una coordinación, pero creo que es necesario una alta instancia que permita reforzar esa coordinación y también implementar los recursos de manera tal que se eviten eventuales duplicidades, creo que eso puede tener un impacto muy importante en la implementación.

Por otro lado obviamente teniendo mi mandato un origen en la denuncia a la JEP y además considerando que existe una nueva fiscal que probablemente va a traer nuevos aires a la Fiscalía, las recomendaciones que hace el informe a la Fiscalía en el caso ‘Santrich’ de darle prioridad a la investigación me parece esencial, como también entre las recomendaciones que hacemos a la Fiscalía es respecto de la unidad de especial de investigación que fue creada bajo el acuerdo de paz, creo que esa unidad puede hacer mucho más de lo que ha estado haciendo ahora.

Además, un tema que si bien no es fácil, sí creo que es muy importante es el tema de la continuidad de la violencia. Así mismo, más allá de las investigaciones sobre este tema y el despliegue territorial del Estado, me parece que hay que darle más fuerza a las recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad, que es un documento inédito, ese informe hace un esfuerzo muy importante y sería una lástima que la institucionalidad colombiana el Estado colombiano deje ese informe en un papel sino que ojalá ahí también se avance en su difusión y luego en la implementación de estas recomendaciones.

Santrich murió en mayo pasado.

En su informe se habla de la "ausencia de una entidad gubernamental de alto nivel, coordinadora de los esfuerzos estatales de implementación" del acuerdo de paz, pero Colombia tiene una Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz creada en este Gobierno para esto mismo, ¿no es suficiente esa Unidad?

Yo no hago una evaluación de la Unidad ni de la persona a cargo, sino que más bien es una mirada interseccional interinstitucional de la implementación del acuerdo. Yo de todas las reuniones con las distintas agencias y también con la propia Unidad creo que hay un trabajo muy comprometido en la implementación, pero a mí me pareció que hay muchos temas que podrían concentrarse en una sola entidad o que requieren una mayor coordinación, me parece que hay que avanzar en esa coordinación, creo que falta una mirada del más alto nivel que pueda ver dónde están los obstáculos y tenga la capacidad de convocar a las distintas autoridades relacionadas con la implementación. Obviamente, yo no estoy proponiendo un modelo, no existe un modelo único.

Si bien las negociaciones de la ‘paz total’, que hoy día está llevando adelante el actual Gobierno, obviamente están relacionadas con la implementación del acuerdo de 2016, sí creo que las cabezas de ambas cosas deben ser dos distintas porque ambas demandan mucha energía, equilibrio, y esta mirada más holística y, por lo tanto, creo que deben ser distintas cabezas, pueden conversar entre sí, pero sí ser distintas.

La implementación de la paz ha pasado por distintos Gobiernos, ¿se puede decir que en unos hubo más avances que en otros?



Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Durante el primer Gobierno, este fue el que suscribió el acuerdo y gran parte esa energía estaba después en hacer operativo el acuerdo, en que no fallezca después del plebiscito, por lo tanto, de alguna manera la energía del gobierno del presidente Santos estuvo destinado primero en hacer efectivo este acuerdo y segundo a la puesta en práctica en términos de generar todo el aparato institucional que implicó un conjunto de leyes.

Luego, para nadie es una sorpresa que el gobierno de presidente Duque era más crítico al acuerdo, tenía más dudas respecto del acuerdo y eso se nota en los indicadores de cumplimiento del propio Instituto Kroc, en lo que pasó durante esos cuatro años, más allá del tema de la pandemia, y parte de eso también tiene que ver con que se habló de la ‘paz con legalidad’, que denotaba cierta incomodidad respecto del acuerdo como tal. Ahí yo lo que sí reconocería es el avance con los PDET, eso es algo obviamente que los propios indicadores lo reconocen.

Finalmente, el actual Gobierno efectivamente tiene mejores indicadores, lleva recién dos años, habrá que ver cómo termina su mandato, pero ahí sí hay una crítica que yo hago respecto de los indicadores sobre el capítulo étnico y de género, que vienen de antes, pero sigue habiendo ahí un rezago importante que me parece que tiene que ser una prioridad para el actual gobierno.

Algunos centros de pensamiento locales indican que pareciera que el Gobierno se dedicó a negociar con otros grupos armados en la ‘paz total’ en detrimento de implementar el acuerdo de paz firmado en 2016, ¿encontró que fuera así?



Desde el punto de vista de la voluntad política, el compromiso del actual Gobierno respecto a la implementación del acuerdo de paz desde su presidente y los distintos ministros no ha estado nunca en cuestión, pero es lógico que las altas autoridades que están en estas negociaciones no tengan la capacidad de física incluso de poder entregar toda la energía en la implementación del acuerdo de 2016.

Es por esto que entre las recomendaciones lo que digo es que sería necesario tener a alguien más, del mismo nivel, que pueda estar pendiente de los cuellos de botella y obstáculos para la implementación de la paz.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

¿Es incompatible la ‘paz total’, en el sentido de negociar con otros grupos, con implementar la paz que ya tenemos firmada?



No son incompatibles. Uno de los temas que señalamos en el informe que es importante para la implementación del acuerdo de paz es que hay que reforzar el despliegue territorial del Estado en los distintos territorios, ese despliegue territorial también requiere que no existan otros grupos armados ilegales operando y controlando el territorio. Desde esa perspectiva, estas negociaciones y ceses del fuego pueden implicar un avance del Estado en la implementación. Las nuevas negociaciones y la implementación del acuerdo no son incompatibles, pero es necesario que haya dos altas autoridades enfocadas en estas tareas.

Se habla en el informe de corrupción con los recursos de la paz, ¿qué encontró?



Recibí bastantes denuncias, sobre todo en relación con los recursos de Ocad Paz sobre corrupción, pero no logré obtener información fidedigna sobre esas denuncias, aunque la Procuraduría compartió las investigaciones respecto a denuncias de corrupción. El llamado de atención es que es fundamental que esas investigaciones lleguen a término, no puede haber manto de duda sobre cómo se están destinando los recursos para la paz, institucionalidad, no es un tema menor, es fundamental que las investigaciones lleguen a su fin.

¿Qué le dijeron las entidades estatales del informe, expresaron un desacuerdo tajante o pidieron muchos cambios?



Recibí comentarios de distintas instituciones colombianas y eran sobre hechos fácticos, dar más información sobre afirmaciones que yo hacía, eventualmente corregir información que no estuviera actualizada, o cambiar al por ese estilo. También hubo observaciones sobre algunas recomendaciones, algunas cosas específicas, todo se evaluó.

Pero no hubo un choque, si es lo que pregunta. Puedo decirle de cuando estuve como relatora de Colombia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a veces el Estado enviaba cosas más duras a la CIDH que las que recibí ahora en este informe.

Según su investigación, ¿la decisión de ‘Jesús Santrich’, ‘Iván Marquez’ y otros de rearmarse tuvo que ver con el proceso penal que en Colombia se le abrió a ‘Santrich’?



Varios de los exjefes guerrilleros.

Este fue un caso que ocurrió en un contexto político hostil, donde se cuestionaba el compromiso de los exguerrilleros respecto de la paz, se hacía también un cuestionamiento a la JEP.

Lo que encontré es que la manera como se manejó desde el procedimiento, la falta de colaboración de la Fiscalía, pero también el manejo que hubo a través de la prensa, incidió en una falta de confianza de algunos de los firmantes de paz. Creo que eso (el proceso penal a ‘Santrich’) incidió en la decisión de algunos, pero me quedo con lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad que señala que había un conjunto de divisiones anteriores y que lo de ‘Santrich’ pudo haberlas acelerado.

Yo en mis visitas me reuní con personas del partido Comunes, así como de otras expresiones de excombatientes y ellos expresaron que no comparten lo que pasó, lo cual denota el compromiso de quienes han seguido en la firma del Acuerdo.

Según su investigación, ¿hubo un ‘entrampamiento’ contra alias Jesús Santrich para que volviera a delinquir?



Lo primero, no tengo ningún antecedente para determinar si ‘Santrich’ es responsable o no sobre el narcotráfico, y no corresponde que me refiera a eso, yo no hice una investigación penal. Pero de la información que recibí, hablamos en el informe de cómo se realizó la investigación y se señala que se usó un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína, el uso de un agente encubierto y la entrega controlada están permitidos en Colombia. Lo que digo en el informe es que se podría haber recurrido a la figura del “agente provocador”, que no está permitido en la normativa colombiana.

Hoy en día la JEP ha enfrentado críticas por la demora en expedir sus sentencias y en la resolución de amnistías de ex-Farc, ¿son estas situaciones que hoy estén debilitando la credibilidad de la JEP?



Las recomendaciones que le hago a la JEP es poder avanzar con celeridad en los modelos de sanciones propias, con participación de las víctimas. Creo que desde el punto de vista de la credibilidad de la JEP es importante para las víctimas y los comparecientes que se avance, hay un llamado explícito para esto. Sé que la JEP está trabajando en ello, mientras empiecen a dictarse cuanto antes las sentencias, mejor.

María Isabel Ortiz Fonnegra

