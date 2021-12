En 2021 Colombia atravesó varias coyuntura en el tema de derechos humanos, desde el estallido de protesta social en el paro nacional, hasta una crisis migratoria, un aumento en los desplazamientos forzados, y el continuo asesinato de líderes sociales. El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, habló de estos temas y de los retos que vienen para 2022.



Se conoció una relatoría sobre la violencia el 9 de septiembre del 2020 en Bogotá ¿qué opinión tiene?

Creo que resulta desafortunado que la presentación del informe coincida con el lanzamiento de la campaña política al Congreso por parte de su autor. Ahora bien, este trágico episodio no se puede quedar en tensiones o debates políticos.



Es fundamental que la ciudadanía tenga clara la importancia de proteger la institucionalidad y no permitir que se denigre de ella sin pruebas ni argumentos claros con fines electorales. Desde la Defensoría permaneceremos atentos al avance de las investigaciones, porque el país requiere conocer la verdad, que se individualice a los responsables y que se impongan las sanciones del caso.



Este año, con el paro nacional, la Defensoría hizo seguimiento a casos de personas desaparecidas, ¿aún hay reportes abiertos?

La Defensoría hizo presencia activa y permanente durante las jornadas de protesta. En ese sentido, participamos en la “Mesa Interinstitucional de Información en el Marco de la Protesta Social” donde consolidó un reporte con 548 casos de personas no localizadas durante la protesta social, a los pocos días se ubicaron 290 personas. Luego, tras activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente para 129 personas, la Fiscalía certificó haber dado con el paradero de 39.



Ya con el paso de las semanas fueron apareciendo más personas y se fue aclarando el por qué no se localizaban y dónde estaban. De igual manera, es importante tener en cuenta que algunos de los casos de personas no localizadas tienen que ver directamente con la protesta, pero hay otros que son el resultado de situaciones totalmente ajenas. Aún hay un número muchísimo más pequeño de personas sin localizar y seguimos trabajando para que no haya ni una sola persona sin ubicar.



También este año hubo una crisis migratoria, ¿cómo avanza esto, qué pasará el próximo año?



Sin duda alguna esta fue una de las crisis humanitarias más agudas que enfrentó el país este año: llegaron a estar represados en Necoclí unos 22.000 migrantes extranjeros y esto generó múltiples dificultades para estas personas y los habitantes de la región.



En la Defensoría estuvimos presentes desde el comienzo y realizamos acciones y llamados nacionales e internacionales para sumar esfuerzos y atender la crisis. Al día de hoy, alrededor de unos 70 migrantes esperan en las playas de Necoclí para embarcarse rumbo a Centroamérica. Otros migrantes, los cuales llegan a diario, logran conseguir tiquete para viajar a Panamá inmediatamente. Frente al panorama para el otro año, creemos que la migración va a continuar, eso es inexorable. Sin embargo, sea cual sea el escenario, la Defensoría estará acompañando y haciendo seguimiento a este fenómeno para garantizar el respeto de los derechos humanos tanto de los migrantes como de los pobladores de la región.

Carlos Camargo ha estado visitando algunos puntos donde hay migrantes represados. Foto: Defensoría del Pueblo

Otra crisis ha sido la del desplazamiento. Las últimas cifras hablan de que se duplicó versus el 2020, ¿qué ha pasado?



Desafortunadamente, tenemos cifras que nos llenan de preocupación.



En 2021 hemos registrado 145 eventos de desplazamiento forzado en los cuales se han visto afectadas 24 mil familias y cerca de 70 mil personas.



La mayoría de estos hechos son consecuencia de enfrentamientos y amenazas por parte de grupos armados ilegales en Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. Frente a este tema, la Defensoría ha llevado a cabo procesos de reflexión sobre estas dinámicas, y hemos hecho algunas reformulaciones.



Por ejemplo, este año lo vamos a cerrar con la creación y puesta en funcionamiento de tres nuevas defensorías regionales para el Sur de Bolívar, el Sur de Córdoba y el Bajo Cauca, para atender de mejor manera a las comunidades a las que les están vulnerando sus derechos.



De igual manera, este año hemos emitido 26 alertas tempranas, a las cuales les hacemos seguimiento permanente para que los organismos competentes tomen medidas a tiempo y no se presenten más hechos que lamentar. En unos casos son atendidas con prontitud, pero en otros sí se requiere mayor diligencia y acción del Estado.



A hoy, ¿cuáles son las situaciones que más afectan los derechos humanos de los colombianos?



Según los informes de alertas tempranas de la Defensoría, las conductas violatorias que son más advertidas son las amenazas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en delitos, los homicidios y los enfrentamientos con interposición de civiles.



De igual manera, es importante mencionar que en Colombia continúa el riesgo para personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, en particular en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Meta.



De las 225 Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en 205 se identifican riesgos para esta población. A pesar de que este año ha disminuido el número de asesinatos en relación con el 2020, lo anterior solo da cuenta de una mutación de las dinámicas del conflicto y el incremento de otro tipo de conductas violatorias. Este año nuevamente tenemos casos de desplazamiento pero además hemos visto un incremento significativo de los hechos de confinamiento, que resulta especialmente grave para los grupos étnicos de algunas riberas del país.

¿Qué expectativas tiene frente al 2022 en estos temas?



El año 2022 plantea grandes retos para la defensa de los derechos humanos, particularmente por el accionar de los grupos armados en los distintos territorios, que son fuente de restricciones, amenazas y vulneraciones de derechos humanos, especialmente de personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunidades indígenas y afro, y comunidades campesinas.



Será un año desafiante, porque en medio de un proceso de reactivación económica que se hace indispensable para recuperar las condiciones de vida digna de la población nacional, también está el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, lo que tradicionalmente implica ciertas complejidades en las dinámicas sociales.



Es de esperarse también que el derecho a la manifestación pública y pacífica se seguirá ejerciendo, para lo cual, desde la Defensoría estamos preparados y hemos fortalecido nuestro equipo de tal manera que podamos hacer un acompañamiento previo, concomitante y posterior, adecuado a los estándares internacionales en la materia. Así mismo, seguiremos capacitando a la Policía Nacional y haciendo las inspecciones matutinas al Esmad.



La Defensoría seguirá haciendo presencia en todo el territorio, la Defensoría estará con las comunidades más vulnerables. En ese sentido, además de continuar con nuestros proyectos como Defensoría a la Mano y Jóvenes por tus Derechos, queremos fortalecer la regionales y de ser posible llegar a crear las defensorías municipales tal y como quedó previsto en la ley estatutaria de reforma a la justicia. Con todo ello, 2022 es un año de grandes retos y, al mismo tiempo, de muchas expectativas para las cuales sabemos que estamos a la altura de poder cumplir y para eso venimos realizando un trabajo detallado de planificación y capacitación constante de todos nuestros funcionarios.MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

