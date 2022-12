“La violencia de género fue utilizada por la Policía Nacional como herramienta de represión para castigar a quienes se atrevieron a alzar la voz y protestar”.



Esta es una de las principales conclusiones de un informe que la organización Amnistía Internacional publicó, documentando 28 casos de violencia basada en género, que incluye violencia sexual, ejercida en contra mujeres y personas LGBTIQ+ por parte de integrantes de la Policía Nacional durante el Paro Nacional de 2021.



Esos 28 casos ocurrieron entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 en CalI, Popayán, Palmira, Manizales, Soledad y Tunja. Según la entidad, el 85 por ciento se hicieron en contra de mujeres y niñas y hay casos contra hombres gay, una mujer trans defensora de derechos humanos y dos de personas integrantes de Pueblos indígenas.



Y la mayoría de estos corresponden a violencias ejercidas por agentes del Esmad, en el momento de dispersión de manifestaciones con gases lacrimógenos.



“Las mujeres y niñas agredidas fueron separadas de los grupos de manifestantes y, cuando estaban solas, bajo el pretexto de realizar el registro de personas o requisas, los agentes cometieron la violencia sexual en su contra”, dijo la entidad.



Dos casos, de otro lado, habrían sido cometidos en centros de detención de la Policía Nacional o en patrullas o vehículos de la Policía Nacional mientras las personas eran conducidas a estos lugares en contextos de traslados por protección. Las denuncias abarcaron “violencia psicológica, amenazas de violencia sexual, violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+, tocamientos y acoso sexual, desnudez forzada, discriminación de género, tortura y violación sexual”.



“Las violencias basadas en género fueron cometidas contra mujeres afrodescendientes, indígenas, defensoras de los derechos humanos, periodistas, reporteras, brigadistas de salud, madres que acompañaban las marchas y en general, mujeres que decidieron protestar o apoyar a los y las jóvenes que estaban en las calles”, indicó la organización internacional que entrevistó a dos periodistas y 66 defensoras de derechos humanos, entre otros.



Violencia al dispersar manifestaciones

El informe cita el testimonio de Camila* y de Sofía*, dos mujeres que no pasan los 20 años que el 30 de abril de 2021 estaban marchando y sufrieron violencia sexual.



Relataron que cuando estaban protestando escucharon las bombas aturdidoras. Sofía* corrió y quedó aislada contra un muro y allí fue abordada, dice su relato por un agente del Esmad que “metió su mano entre su pantalón, tocando su vulva e introduciendo sus dedos en la vagina”.



Sofía* relató que quedó paralizada y que una mujer de la Institución que estaba allí no hizo nada para evitarlo sino que, al contrario, la habría recriminado diciéndole: “a usted nadie la tocó, si no quiere que le pasen esas cosas por qué está aquí”. La denuncia fue puesta en redes sociales y ante la Fiscalía pero, un año después, apunta el informe, nada ha pasado nada, mientras que ella fue amenazada.



Igualmente, se reseñó el testimonio de Rosario* y su hija Natalia* quienes resultaron heridas con disparos de armas traumáticas.



“Un agente del Esmad coge a mi hija para tratar de ahogarla en un pozo de agua que había en el sector, yo soy arrastrada con golpes por bolillos y patadas hasta el cañal, donde un agente del Esmad me quita el saco, me levanta el top, me abre el pantalón, todo lo anterior con el fin de tocarme las áreas genitales”, relató Rosario*.



Incluso a las mujeres las amedrentaron para enviar un mensaje a otras personas que estuvieran protestando: “te vamos a matar, anda llévales un mensaje a esos hp, que lo mismo le va a pasar a cualquiera”.

Amnistía Internacional dijo que a la violencia que se documentó en el paro, que dejó civiles muertos y gravemente lesionados con traumas oculares, se sumaron casos como estos “con el objetivo de castigar a quienes, al decidir salir a las calles a protestar, rompieron con los estereotipos y los roles de género asignados socialmente”.



“En otras palabras: aquellas mujeres que se atrevieron a desafiar el rol socialmente asignado y salir a protestar fueron castigadas de manera diferenciada debido a ello. Esta violencia también fue dirigida contra personas con identidad y/o expresión de género y/u orientación sexual diversa, o percibida como tal, que encontraron en las manifestaciones una forma de reivindicar y expresar su disidencia”, dice el informe.



Otro testimonio es el de Ana* y Catalina* quienes se escondieron detrás de un vehículo luego que se dispersara la marcha por gases. Catalina* le dijo a Amnistía Internacional que un agente del Esmad la llevó a un caño y le introdujo la mano de forma agresiva sexualmente, mientras ella se resistía. “Nos iban a violar, me metieron la pistola en la boca, nos tocaron por todo lado, nos decían las vamos a matar zorras”.



“Posteriormente fueron llevadas a un peaje cercano mientras les gritaban ‘esperen lo que les va a tocar’, ‘vándalas, hp, ¿por qué no se mueren?’. En el peaje vieron a varios agentes, y recuerdan que uno de ellos incluso orinó cerca y les mostraba sus partes íntimas.



Luego de un momento fueron dejadas en libertad. Ellas decidieron denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y aseguran que lo hicieron con la intención de ‘dar fortaleza a las chicas que tienen miedo a hablar’”, dice el informe.

Tortura sexual

Cientos de mujeres en Cali salieron a marchar en el centro de la ciudad durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En mayo de 2021 fueron detenidos 17 manifestantes en el marco de protestas. Maribel* le dijo a Amnistía Internacional que fue golpeada por agentes de policía hombres que tampoco le permitieron usar el baño. Mauricio*, Sebastián* y Gabriel* también fueron detenidos y aseguraron que cuando llegaron, el patrullero que los recibió empezó a gritar “que nos iban a violar, que nos iban a golpear, que nos iban a enseñar a tirar piedras”.



Sebastián* dijo que fueron dirigidos cerca del baño donde fueron manoseados en varias ocasiones: “uno de los tipos me mete el dedo en el ano y me mete una cachetada después (…) me acuestan en un pasillo, uno de los tipos se desnuda y me pone el pene en la cara”. Y Gabriel* , que es un hombre gay, fue obligado a realizarle sexo oral a dos reclusos, según dice el testimonio recogido en el informe: “lo amenazaron de golpearlo si no le hacía sexo oral a dos de ellos, lo humillaron por su orientación sexual” .



La víctima es representada por la organización Caribe Afirmativo que indicó que tras el ataque, Gabriel* empezó cuestionarse sobre las decisiones de su vida, preguntándose que si por su orientación sexual se convirtió en un blanco fácil de las agresiones. El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el proceso penal no ha avanzado.

Violencia en razón de la raza

Entre los testimonios recopilados por Amnistía Internacional está el de Aida*, una mujer integrante de la Guardia Indígena, que dijo que los policías se dieron cuenta que tenía las pañoletas que la identifican, la agarraron, la manosearon y la abusaron. “Me forzaron y me obligaron, accedieron de mi cuerpo, como animales repartiéndose su presa”, dijo la mujer a la ONG quien fue amenazada luego de denunciar, por lo que se tuvo que desplazar.



Para Amnistía Internacional, la violencia basada en género puede ocurrir también en contextos de discriminación.



“Las personas sobrevivientes de violencia aseguran que fueron abordadas por agentes del Esmad, quienes actuaron guiados por su edad, identidad de género, pertenencia étnica y raza, pues recibieron insultos racistas y discriminatorios durante los hechos de violencia sexual, demostrando así que también fueron atacadas por sus identidades”, dice el informe.



El documento reseña que las manifestantes habrían recibido comentarios como que eso les ocurría por “no estar en casa cocinando”, por “perras, zorras”, o que “ojalá las violaran”. Otro testimonio recibido fue el de Abel*, un adolescente indígena que denunció una agresión sexual por agentes del Esmad que señala que estos le gritaban “¿en dónde está tu resistencia?” y “tras de guerrillero maricón”, mientras lo tomaban de los testículos violentamente.

Violencia contra personas LGBTI defensoras de DD.HH. y periodistas

El documento de Amnistía apunta que a 12 de mayo de 2021, se reportaban más de 90 casos de violencia contra defensoras de los derechos humanos que estaban en ejercicio de acciones de verificación. Una de ellas narró que fue intimidada con amenazas y comentarios lascivos sobre su cuerpo, mientras le tocaban sus senos e intentaban meterla por la fuerza a una estación de Policía.



“Las respuestas dadas por integrantes de la Policía Nacional a defensoras de derechos humanos dejan ver en un plano más profundo que la doctrina militar con la que se forma a la fuerza pública, se sostiene sobre prácticas y discursos patriarcales que son cuestionados por las defensoras en terreno, situación que parece descolocar a los uniformados, quienes se refugian en comentarios y actitudes erráticas y violentas”, dice el informe.



Según Amnistía, las agresiones contra las mujeres, marcadas con comentarios sobre sus cuerpos o con comentarios como “derechos humanos ni que hp...”, buscaría silenciarlas. El 29 de abril de 2021, una periodista radial debidamente identificada como prensa, fue abordada por hombres armados vestidos de civil que la obligaron a montarla en un carro privado.



Según su denuncia, le gritaban “por ahí la violamos y la tiramos en alguna zanja”.



“Todo lo que decían era extremadamente terrorífico, amenazante y yo empecé a llorar con angustia, empecé a golpear la puerta de la camioneta con mi cuerpo y (…) amenazaban con pegarme más, me gritaban ‘quédese quieta que le va peor’, mientras ella suplicaba que, si la iban a matar, que lo hicieran de una vez, porque sentía ‘la muerte muy cerca y empecé a llorar cada vez más, les rogaba, les suplicaba que me mataran ya mismo, que por favor no me torturaran más, ellos se reían y repetían que me violarían antes de matarme’. Luego de este viaje, fue dejada en una estación de policía y recibida por un agente sin ninguna sorpresa o pregunta a los hombres armados”, dice el informe.



Recomendaciones

El Informe recomienda al Presidente de la República que de la “orden inequívoca de detener las violaciones de derechos humanos de las personas manifestantes, incluida la violencia basada en género y la violencia sexual cometida por agentes de la Policía Nacional, en particular del Esmad”.



Igualmente, que garantice que el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional apliquen una política efectiva en contra de la violencia y “asegurarse que toda restricción impuesta al derecho de reunión y a la libertad de expresión sea demostrablemente necesaria y proporcionada para cumplir alguno de los objetivos legítimos consagrados expresamente en el derecho internacional de los derechos humanos”.



“En particular, las autoridades deben abstenerse de utilizar la legislación penal y administrativa para inhibir la participación en manifestaciones y acallar por otros medios las críticas contra las autoridades”, dice el informe.



Amnistía Internacional además recomendó implementar un programa de reparación, que no solo sea la indemnización monetaria sino también la prestación de servicios jurídicos, sociales y sanitarios, incluidos los de salud sexual, reproductiva y mental para una recuperación completa.



A esto se suma que las autoridades se abstengan a “emitir juicios basados en estereotipos de género sobre las denuncias de violencia basada en género cometidas contra personas manifestantes y reconocer el mandato de las autoridades judiciales sobre estos hechos”.



Y cumplir con las recomendaciones que ya dio sobre este tema la CIDH y con las órdenes de la Corte Suprema de Justicia sobre el Esmad.

