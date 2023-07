El juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la captura del coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, quien está condenado a 40 años de prisión por el delito de desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985.



La decisión también cobija a los militares Antonio Rubay Jiménez Gómez, Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardin Causayá Peña.



Toma del Palacio de Justicia, 1985 Foto: Felipe Caicedo / Archivo EL TIEMPO

No se puede pretender la suspensión de unas ordenes de captura que aún no se han librado, de manera que, una vez expedidas, podrán los sentenciados acogerse a la JEP: juzgado FACEBOOK

En un auto de tres páginas, el Juzgado negó la petición que había hecho la defensa del uniformado Luis Fernando Nieto Velandia de no expedir la orden de captura por haberse sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



La decisión dice que si bien desde el 17 de marzo de 2023 Nieto realizó la solicitud de sometimiento para ser acogido por la JEP y, para el 11 de mayo suscribió el acta de sometimiento No. 306512, "ello que no implica la suspensión de la orden de captura, por cuanto a la fecha no ha suscrito acta de compromiso, es decir, no ha sido formalmente aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz".



"Por lo tanto, no ha recibido beneficios como la libertad transitoria, condicionada y

anticipada (LTCA), la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento (RSMA),

entre otras, en los términos del artículo 52 de las Leyes 1820 de 2016 y 1957 de 2019, así como del artículo 8 del Decreto Ley 706 de 2017", dice la decisión.



Según el Juzgado, "no se puede pretender la suspensión de unas órdenes de captura que aún no se han librado, de manera que, una vez expedidas, podrán los sentenciados que se quieran acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz solicitar a la JEP que suspenda las órdenes de captura, que se deben librar en cumplimiento de la sentencia condenatoria".

En el caso de Rubiano y Jiménez se indicó que hasta el momento "no se evidenció suscripción de acta de sometimiento; así como tampoco información relacionada con trámites en los que figuren los nombres anteriormente referidos".



Por tanto, el juzgado ordenó la captura de todos los uniformados.

¿Por qué está condenado Sánchez Rubiano?

Víctimas de la toma Palacio de Justicia Foto: Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

El pasado 16 marzo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión contra el coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, el entonces capitán Óscar William Vásquez Rodríguez y tres exintegrantes del B-2 del Ejército Nacional como coautores de la desaparición forzada de varios sobrevivientes de los hechos de toma, por parte del M-19, y retoma, por parte de la Fuerza Pública, del Palacio de Justicia.



Los militares fueron condenados por las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández e Irma Franco Pineda, administrador y mesero de la cafetería del Palacio de Justicia, y señalada guerrillera, respectivamente.



"La desaparición forzada de los que fueron catalogados como insurgentes o colaboradores de estos, como aconteció con Irma Franco Pineda, Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán, se gestó desde el momento mismo en que los mandos superiores de la autoridad castrense dispusieron la retención de los sospechosos, de inmediato sustraídos del conocimiento público o de sus familiares, pues no se les registró como ingresados y después de abandonar la Casa del Florero, bajo la férula de disposición y dominio de las Fuerzas Militares, jamás retornaron ni se supo su suerte”, dice ese fallo.

