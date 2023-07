Desde Medellín, en un evento de conmemoración por el primer año desde la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, su expresidente, hizo un vehemente llamado al Eln de cara a terminar los enfrentamientos armados.



(Lea también: Eln suspendió paro armado en Chocó y Defensoría le pidió frenarlo definitivamente).



De Roux le envió un mensaje a los integrantes de la guerrilla en el sentido de que se den cuenta del sufrimiento de las comunidades y cuestionó los últimos hechos violentos que ha perpetrado la guerrilla.

“¿Acaso no dicen los armados que son los representantes del pueblo? Este pueblo está gritando ‘ya no más guerra’. Sobre todo pediría, por favor, no hagan sufrir más al pueblo con paros armados y cosas parecidas, este pueblo ya ha sufrido demasiado”, sostuvo durante el encuentro.



Sobre el paro armado que la guerrilla decretó en el sur de Chocó desde el 4 de julio, la Defensoría del Pueblo ha señalado que ha afectado a cerca de 9.000 personas, pertenecientes a 52 comunidades, que se han visto confinadas por la violencia.



(Le puede interesar: Las razones de la crisis de orden público y seguridad en todo el país).

Facebook Twitter Linkedin

Combates entre el Ejército y el Eln, en Nariño. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, el organismo de derechos humanos advirtió que si bien el grupo armado suspendió, pero no levantó, este paro, las ayudas humanitarias que requieren las comunidades ni siquiera les han podido llegar.

La paz hay que hacerla pronto, que pongan una fecha y que comprendan que cada día de guerra es contra el pueblo colombiano: De Roux FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, el padre De Roux hizo un llamado a acelerar la firma de un acuerdo de paz que permita salir de forma negociada al conflicto con la guerrilla.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué le espera a Óscar Iván Zuluaga, quien no aceptó cargos por caso Odebrecht?).



“La paz hay que hacerla pronto, que pongan una fecha y que comprendan que cada día de guerra es contra el pueblo colombiano, no contra el Estado ni contra el sistema, esos son solo adjetivos ideológicos”, insistió el expresidente de la Comisión de la Verdad.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: