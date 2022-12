Este lunes concluyó el primer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Eln y un tema que ha causado discusión no escapó de las preguntas para las delegaciones: la liberación de jóvenes procesados por acciones durante las protestas para que sean gestores de paz.



En una rueda de prensa en Venezuela periodistas le preguntaron al jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, por su opinión al respecto y él respondió que no le parece una mala idea.



"Agradezco mucho las ideas que nos estás dando de que muchos de estos gestores de Primera Línea apoyen este proceso, realmente necesitamos mucha participación", comentó.

No obstante, en esta misma rueda de prensa el comisionado de paz, Danilo Rueda, aclaró que en este primer ciclo de diálogos no se acordó nada sobre la Primera Línea o sus integrantes.



El debate por las liberaciones de jóvenes capturados en las protestas se reavivó este lunes, cuando se conoció un decreto presidencial que crea una comisión para que defina los lineamientos sobre quiénes pueden ser gestores de paz y haga recomendaciones al gobierno.



Aunque los Ministerio de Justicia y de Defensa han defendido este decreto, organismos como la Procuraduría han criticado que algunas cosas no están del todo claras y que debería ser el Congreso y no el Presidente el que reglamente la ley para designar gestores de paz.

