Asesinato de líderes: ONU reporta 69 casos verificados este 2023

Carlos Alberto Romero Martínez, un reconocido líder campesino, representante legal y líder de la Asociación de pequeños Agricultores del Magdalena Medio, es el último líder social asesinado en Colombia.



(Lea: Cada día de este año, los colombianos presentaron, en promedio, 2.066 tutelas)



Su homicidio se registró el pasado 16 de diciembre en La Dorada, Caldas, cuando hombres armados lo atacaron a balas en la plaza del mercado del referido municipio.

Tan solo 5 días antes de este crimen, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) ante la violencia que persiste contra los defensores de DD. HH. en el país.



(Le invitamos a leer: Jueza penal militar: la primera mujer en llegar al grado de contralmirante en la Armada)



Las cifras de la Fiscalía dan cuenta que entre enero y noviembre de este año se reportaron 148 homicidios de defensores de derechos humanos (es decir, tres cada semana) y el año pasado fueron 212; mientras que la Defensoría del Pueblo reportó que en el mismo periodo fueron asesinados 163 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos.

👥 Carlos Alberto Romero

📆 Fecha:16/12/23

📍 Lugar: La Dorada, Caldas



➡️Carlos Alberto Romero Martínez era un reconocido líder campesino, representante legal y líder de la Asociación de pequeños Agricultores de Magdalena Medio, organización perteneciente a Somos Tierra. pic.twitter.com/C0HXkw9SkP — INDEPAZ (@Indepaz) December 18, 2023

Sin embargo, el 21 de diciembre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reportó que entre el 1.º de enero y el 30 de noviembre de 2023 tuvo conocimiento de 214 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De esta cifra, la entidad ha verificado 69 casos, 47 casos están en proceso de verificación y 98 casos son no concluyentes.



(Además: ¿Qué tan probable es que Jhonier Leal recupere su libertad?)



El organismo indica que los casos verificados son aquellos en los que se ha comprobado el carácter de defensor de la persona, de acuerdo con la definición de la ONU sobre defensores de derechos humanos.



De la cifra entregada por la entidad, el número da cuenta de una leve disminución de los casos verificados respecto al mismo periodo de 2022, cuando la oficina documentó 236 alegaciones de homicidios de personas defensoras. Se verificaron 89 casos, 31 quedaron en proceso de verificación y 116 casos no fueron concluyentes.



De los casos verificados en los últimos 11 meses, la ONU señala que, al menos, 8 fueron mujeres; de ellas, dos eran afrodescendientes, una era indígena y tres eran campesinas y dos pertenecían a otros grupos.



De los casos confirmados, 60 eran hombres, 19 de ellos indígenas, 9 afrodescendientes, 19 campesinos y 13 dos pertenecían a otros grupos. Además, se documentó una víctima con identidad de género no binario.

Facebook Twitter Linkedin

La foto muestra una marcha en favor de los líderes sociales en Colombia. Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

La entidad destacó que los departamentos que más casos registraron fueron Cauca, en donde hubo 15 homicidios; en Nariño y Valle del Cauca se registraron 8 casos en cada uno; en Norte de Santander y Arauca, 5 casos en cada departamento, y en Caquetá, 4 casos. Mientras que los departamentos de Atlántico, Putumayo, Magdalena, Cesar, Córdoba, Huila, Antioquia y Guaviare registraron 2 casos.



El reporte habla de la actividad de defensa a la que se dedicaban las víctimas: el 22 por ciento hacían parte de JAC; el 14 por ciento eran líderes campesinos; el 12 por ciento, líderes políticos; y 10 por ciento eran defensores de derechos indígenas y derechos de la tierra y territorios.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justcia: