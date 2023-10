Tras una visita de 10 días a Colombia, Fabián Salvioli, relator de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, destacó avances en el país e hizo varias recomendaciones.



En cuanto al tiempo que ha tomado la investigación de los delitos cometidos en el conflicto, teniendo en cuenta que Colombia ha pasado por investigaciones en la justicia ordinaria, en Justicia y Paz, y ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el relator señaló que los casos han ido marchando a paso lento.

Creo que se han hecho avances, pero la lentitud es evidente, incluso en el marco de la justicia ordinaria ha habido retrasos significativos FACEBOOK

“Creo que se han hecho avances, pero la lentitud es evidente, incluso en el marco de la justicia ordinaria ha habido retrasos significativos, esto ha generado problemas. En Justicia y Paz hay avances claros, hay 90 sentencias, pero estamos lejos de la implementación de las mismas; y en la JEP estamos comenzando a transitar el camino”, le dijo a EL TIEMPO en entrevista.



Salvioli subrayó que, en términos generales, las investigaciones sobre crímenes en el conflicto llevan tiempo, pero dijo que esto no puede ser óbice para no dar todos los pasos para una correcta investigación: “La impunidad no es aceptable, es imprescindible dar pasos para abordar estos crímenes cómo se debe. Los estados tienen obligación jurídica de enjuiciarlos y condenarlos”.



Fabián Salvioli concluyó su visita con una rueda de prensa. Foto: Santiago Vargas Delgado

El relator de Naciones Unidas también dijo que si bien la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc está en marcha, es necesario avanzar más en reforma agraria, en implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en la búsqueda de personas desaparecidos, y en tomar medidas frente al asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y reincorporados de las antiguas Farc.



Desde la firma del acuerdo de paz hasta abril de 2021 se registraron más de 290 asesinatos de ex-Farc, según la UIA. Foto: Joaquín Sarmiento. AFP

Por otra parte, sobre los acercamientos que hoy adelanta el Gobierno con distintos grupos armados, en medio de su estrategia de paz total, comentó: “Toda iniciativa que se lleve adelante en búsqueda de paz debe contar con la plena participación de las víctimas, desde las discusiones, diseño e implementación”.



Y añadió: "Esto requiere que todos los actores políticos tengan prudencia y actúen con sentido de responsabilidad, la paz no solo se declama, se hace todos los días.



Finalmente, Salvioli hizo una recomendación principal al Estado de “avanzar en las garantías de no repetición, hay que esforzarse porque la falta de presencial del Estado en territorios en los cuales hubo desmovilizaciones ha implicado recrudecimiento de la violencia y nuevas víctimas, es muy difícil que no se repitan violaciones de derechos humanos de esta manera, y lo que no puede pasar es que dentro de 25 años estemos en lo mismo”.



Tras su visita al país, el relator elaborará un informe más completo, pero antes de irse, resaltó la buena disposición de todas las entidades del Estado, y su “más amplia solidaridad para con todas las víctimas del conflicto y sus familias, uno habiendo estado aquí todavía siente con fuerza su dolor”.



