Tras los primeros anuncios de la mesa de negociación de paz del Gobierno con la guerrilla del Eln, que incluye el compromiso de adelantar acciones humanitarias, EL TIEMPO habló con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que habla sobre la forma como se ha reconfigurado el conflicto en el país y hace un llamado a los actores armados a parar las hostilidades contra la población civil.



Hacemos un llamado al ELN y a todos los grupos que quieran participar de un diálogo constructivo para la paz, a dejar al margen de sus acciones a la población civil. FACEBOOK

Se anunciaron los primeros pasos en la mesa de negociación con el Eln, ¿cómo ve la situación actual de orden público?



Desde la Defensoría Del Pueblo hemos visto que, a partir de la reconfiguración del conflicto armado, y las luchas por el territorio, se han recrudecido los ataques a la población civil en el pacífico colombiano, especialmente en Chocó así como en la frontera con Venezuela, especialmente en la zona de Arauca. Estas confrontaciones están generando desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como reclutamiento y en todo caso victimización de nuestra población de una forma sumamente grave.



¿Qué llamado hacen?



Hacemos un llamado al ELN y a todos los grupos que quieran participar de un diálogo constructivo para la paz, a dejar al margen de sus acciones a la población civil. Es indispensable parar de inmediato con los ataques a las comunidades, generar la tranquilidad para que no haya más desplazamiento forzado y sobre todo parar el reclutamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta clase de acciones representan graves dificultades a la hora de adelantar un proceso de paz.

¿Cuáles cree que son las medidas más urgentes y en qué zonas?



En los últimos dos años desde la Defensoría hemos emitido 58 alertas tempranas, que muestran una reconfiguración del conflicto armado, la cual se traduce en confrontaciones entre entre disidencias de las FARC, ELN y AGC ('clan del Golfo), principalmente, sobre los territorios en los que existen cultivos de uso ilícito, transformación de narcóticos, minería ilegal e intereses por la rutas de salida y comercialización de estos bienes.



A esa reconfiguración del conflicto, se le suma la presencia de nuevos grupos con mayor capacidad de daño y de delincuencia organizada. Además, se ha acrecentado la presencia directa o indirecta de organizaciones criminales transnacionales, tanto mexicanas como venezolanas.



¿Qué implica esto?



Una gravísima situación para las comunidades que habitan las zonas en contienda. Particularmente el desplazamiento y confinamiento de comunidades en todo el pacífico colombiano, en la zona del Magdalena Medio y en Arauca. A ello se suman las luchas que existen entre distintas facciones residuales de las Farc



Esta situación implica la necesidad de que el Gobierno Nacional exija a estos grupos el cese inmediato de hostilidades, especialmente de acciones bélicas que afectan a la comunidad, como una condición de entrada a los diálogos dirigidos a la desmovilización e integración a la vida civil de los miembros de estos grupos.



Al mismo tiempo, se hace indispensable que la presencia del Estado, de la fuerza pública y la institucionalidad en general se maximice especialmente en las zonas que mayores riesgos están presentando. A ello van dirigidas las recomendaciones de nuestras alertas tempranas y seguiremos insistiendo día a día en que así sea.



Reiteramos nuevamente el llamado a los grupos armados ilegales para que continúen en el camino de mostrar gestos de paz y concretar un cese al fuego unilateral FACEBOOK

Se habla de 'paz total', pero la guerra entre los grupos armados sigue, ¿es hora de gestos humanitarios de todos los grupos ilegales?



Es una buena oportunidad para decir con claridad que aún la guerra tiene una reglas consignadas en el Derecho Internacional Humanitario que obligan a todas las partes de un conflicto armado, y básicamente se traducen en que se debe respetar y proteger a la población civil. Los actos de combate no pueden estar dirigidos a hacerle daño a quienes no participan directamente de las hostilidades, eso significa que la gente no tiene porque sufrir los fragores de la guerra. Cualquier acción armada debe distinguir y proteger a los no combatientes.



En ese sentido, no solamente se requiere de actos humanitarios en este momento en el que van a participar de un proceso de paz, sino que siempre, en todo momento, se debe respetar la vida, la integridad y los derechos de quienes no hacen parte de la guerra.



¿Qué pasos se deben tomar?



Reiteramos nuevamente el llamado a los grupos armados ilegales para que continúen en el camino de mostrar gestos de paz y acciones que demuestren su voluntad de no continuar con las confrontaciones armadas y de concretar un cese al fuego unilateral para no se siga poniendo en riesgo a las comunidades indígenas, campesinas y población civil, especialmente de las zonas más alejadas del país.



Nuestro país requiere muestras de paz como la liberación de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales, para que puedan avanzar los diálogos para la terminación del conflicto armado que viene proponiendo el Gobierno Nacional.



Seguiremos disponiendo de todos nuestros canales humanitarios y nuestra capacidad institucional para facilitar desde los territorios las liberaciones y el retorno seguro de las personas que se encuentran en poder de grupos armados ilegales, para que puedan volver a estar con sus familias lo más pronto posible.



