Lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Ese fue el objetivo que se les fijó a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) en el punto 1.2 del acuerdo final de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la hoy desaparecida guerrilla de las Farc.



Estas iniciativas empezaron a ser aplicadas en los 170 municipios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Y a pesar de que desde 2017 el Estado ha invertido más de 11,5 billones de pesos en 3.106 proyectos en las regiones Pdet, un reciente informe del Departamento Nacional de Estadística (Dane) muestra que aún hay mucho camino por recorrer.



Según los datos del Dane, en 2020 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional para el total nacional fue del 18,1 por ciento, mientras que en los municipios Pdet fue del 32,9 por ciento, casi el doble.



Esta información es producto del análisis del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), una medición que analiza cinco dimensiones de los encuestados: las condiciones educativas, las condiciones de la niñez y la juventud, el trabajo, la salud y las condiciones de la vivienda y los servicios públicos. En total, se miden 15 indicadores, y una familia es considerada multidimensionalmente pobre cuando está privada de cinco o más de estos.

Obras de los programas de enfoque territorial. Foto: Archivo Particular

Una de las principales conclusiones de los datos recopilados por el Dane, que cubren los años 2018, 2019 y 2020, es que la pandemia tuvo un duro impacto en el IPM.



Para 2018, el agregado de los municipios Pdet (que tiene en cuenta los datos tanto de zonas rurales como de cabeceras municipales) marcaba que el 34,7 por ciento de los 6’431.897 habitantes de las regiones Pdet eran multidimensionalmente pobres, es decir, 2’231.868 personas en esta situación. Para 2019, el IPM bajó al 30,6 por ciento, lo que significaría, según la estimación, que más de 260.000 residentes de municipios Pdet dejaron de estar en situación de pobreza multidimensional.



Según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, los descensos en factores como el analfabetismo y el bajo logro educativo “han sido claves en la reducción bienal de la incidencia de pobreza multidimensional en los municipios Pdet. También el acceso a fuente de agua mejorada ha incrementado la calidad de vida de los hogares de municipios Pdet en la dimensión de condiciones de vivienda”.



Pese a que entre 2018 y 2019 hubo una caída de 4, 1 puntos porcentuales en el IPM, en 2020 volvió a subir en estas regiones, alcanzando el 32,9 por ciento (casi 2’117.000 personas).



Este aumento se puede explicar, en parte, por variables como la inasistencia escolar, que se disparó por cuenta de las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19. Mientras que en 2018 hubo un 6 por ciento de inasistencia en los hogares encuestados, y en 2019, un 4,7 por ciento, en 2020 este indicador subió hasta el 29, 6 por ciento.



“El retroceso parcial entre 2019 y 2020 se debe a que fue necesario evaluar la asistencia escolar a partir de una aproximación que validara las condiciones de infraestructura (tecnológica y de otras dimensiones) de los hogares donde residían niñas, niños y adolescentes en hogares de los municipios Pdet para poder asegurar el goce del servicio de educación a partir de los modelos flexibles que diseñó el Ministerio de Educación, en coordinación con las secretarías de Educación”, explicó Oviedo.

Para el director del Dane es clave tener en cuenta que la importante ruralidad de los municipios Pdet los expone a mayores brechas de acceso a internet, lo cual “restringe la capacidad de acceso a clases virtuales, cuando ese fue uno de los modelos de continuidad, por ejemplo”.

Las dificultades

Para Felipe Zamara, investigador del área de empresas y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los retos para combatir la pobreza multidimensional en los municipios Pdet –que son los más golpeados por la guerra y el abandono estatal– están ligados a dinámicas propias de las economías de esas regiones, que muchas veces están marcadas por la ilegalidad o la informalidad.



“En estos municipios, las economías ilegales y sus actores están conectados con los mercados, y ese panorama contrasta o representa una competencia desleal a la economía formal.

Los miembros de los Grupos Motor se encargan de hacer el puente para la construcción de confianza entre el Estado y las comunidades con Pdet. Foto: AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

Además, hay problemas de conectividad evidentes, deficiencia de infraestructura (sobre todo de vías terciarias), hay presencia de cultivos de uso ilícito, los productos tienen bajo valor agregado y los emprendimientos enfrentan problemas para obtener registros sanitarios si quieren comercializar sus productos en grandes superficies”.



A esto se suma que en varios de los 170 municipios Pdet persiste la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control, incluso desafiando a los gobiernos locales, o que dificultan la llegada de las entidades encargadas de ejecutar las obras.



En parte por todos estos desafíos, estos programas fueron diseñados para desarrollarse durante 15 años, por lo que no todos sus resultados e impactos podrán verse en el corto plazo.

Según datos del Gobierno, los Pdet “son la planeación más gran de e incluyente del mundo, pues en ella participan más de 200.000 personas”.



De hecho, ya hay 16 planes de acción, con 32.808 iniciativas en estas 170 poblaciones, que están en 19 departamentos. Para el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, los proyectos formulados hasta ahora muestran “unas cifras que son históricas, de más de 15 billones en inversiones” y este año se trabajará para focalizar más recursos.



“Necesitamos que para el país sea claro que eliminar la pobreza en estas regiones tiene un efecto positivo en la medida que se evitan las condiciones de violencia que no se quedan en estas regiones, sino que van a todo el país”.



Para el director del área de dinámicas del conflicto de la FIP, Jorge Mantilla, “los Pdet muestran avances que son importantes pero insuficientes todavía. Si bien hay avances en términos de obras, que es lo que más suena en cuanto a estabilización en el Gobierno, es necesario implementar más acciones en materia de salud, educación, participación y otros factores en los que los avances han sido mucho menores”.



Según el experto, aún hay preguntas sobre en qué medida las obras entregadas generan reducciones en términos de violencia, aumentos en la reconciliación y otras aristas claves para garantizar la meta de transformar estos territorios de forma integral y cerrar brechas con las ciudades.

‘Retraso no es, en mi visión, lo que está sucediendo’

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, habló con EL TIEMPO sobre la implementación de los PDET.

Emilio Archila (centro), consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Foto: Ricardo Ajiaco

El Índice de Pobreza Multidimensional a nivel nacional en 2020 fue del 18 %, en los municipios Pdet está casi al doble, ¿por qué la reducción no es tan significativa pese a las inversiones?

​

El criterio de pobreza multidimensional es uno de los muchos elementos que se tuvieron en cuenta para establecer los 170 municipios que fueron los más afectados por la violencia y son los más afectados por la pobreza. Por eso al iniciarse este período la diferencia tan gigantesca que existía entre el resto del país y estos municipios.



Entre 2019 y 2020 aumentó el índice en estos municipios...



Se puede ver en las cifras que la tendencia entre 2018 y 2020 es a la baja en la pobreza multidimensional, a pesar de las dificultades que no solamente en estas regiones se dieron sino en todo el país, derivadas de los efectos de la pandemia.



Según la ART, hay 3.106 proyectos en municipios Pdet, con inversión de $ 11,5 billones. ¿Cuántos ya fueron entregados?

​

Hay algunos proyectos que ya se han materializado, otros que están en proceso de ejecución, otros que están en proceso de contratación, así que los once billones de pesos están en curso.



¿Dónde hay rezagos en la implementación de los Pdet y por qué?

​

En todas las 16 subregiones se acudió a las comunidades, se obtuvieron las iniciativas, se diseñó la hoja de ruta, los departamentos y los municipios adoptaron el Pdet, en todas las regiones tenemos los proyectos formulados, en todas las regiones se ha multiplicado la inversión que se había hecho en el pasado, así que hablar de retraso no es, en mi visión, lo que está sucediendo.



¿Qué meta tienen trazada para el 2022?



Necesitamos seguir trabajando de manera articulada, que todas las fuentes de financiación se sigan concentrando en la implementación de las necesidades de las comunidades, necesitamos que para el país sea claro que eliminar la pobreza en estas regiones no solamente tiene efectos sobre los 6,7 millones de habitantes, sino que tiene un efecto positivo, pues se evitan las condiciones de violencia que no se quedan en estas regiones sino que van a todo el país.



