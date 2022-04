Tras la conmemoración, el lunes, del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, quedó en evidencia una diferencia en las cifras de víctimas de artefactos explosivos.



(Puede leer: Artefactos explosivos dejan cinco víctimas cada dos días)



Mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 218 víctimas en el primer trimestre del año (38,8 por ciento más que en el mismo lapso de 2021), de las cuales 44 fueron afectadas por minas antipersonales, el Gobierno contabilizó 31 personas afectadas por minas entre enero y marzo (una reducción del 26 por ciento frente a ese periodo del año pasado).

EL TIEMPO consultó sobre esta inconsistencia al consejero presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena Sánchez.

Facebook Twitter Linkedin

El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena Sánchez. Foto: Consejería para los Derechos Humanos

¿Cómo se explica esa diferencia en la cifra?

Da pena desmentir al CICR, pero es responsabilidad del Gobierno hablar con cifras claras y, sobre todo, responderles a los colombianos. No son ciertas esas cifras, se equivoca el CICR, debería rectificar. Aunque para el Gobierno colombiano estos temas tan dolorosos, no se puede resumir en una mera estadística, tenemos que decir, para claridad de la comunidad nacional e internacional, que las cifras del CICR no son correctas.



(Le puede interesar: En el primer trimestre hubo 18 víctimas de artefactos explosivos por semana)



El CICR habla de que cada dos días en Colombia hay una víctima de artefacto explosivo. Falso, entre el 1.º de enero y el 31 de marzo de 2022, se presentaron en Colombia 31 desafortunadas víctimas por esta aberración de los delincuentes narcotraficantes. El CICR habla de 44 víctimas de minas en ese lapso, y la diferencia está en que para ellos son víctimas incluso los canallas que instalan las minas.

Se equivoca el CICR en hablar de aumento en los casos de víctimas de mina antipersona FACEBOOK

TWITTER

¿Los criterios del Gobierno son distintos a los usados por el CICR?

Nosotros identificamos como víctimas a las personas que están certificadas por el personero de municipio, mientras que el CICR asume como víctimas todas las personas que se han visto afectadas por un artefacto explosivo, esto incluye a los delincuentes que las instalan.



Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el sistema de información responde solo a minas antipersonal y artefactos sin explosionar porque el sistema se rige de acuerdo con la convención contra las minas y esta convención solo regula estos dos artefactos. Parece que este punto no es conocido por el CICR o al menos no tenido en cuenta, porque toma las afectaciones producidas en general por todos los artefactos explosivos.



(Le puede interesar: Viaje a las montañas donde las minas antipersonales están desapareciendo)

El organismo internacional advierte un aumento en la victimización por minas. ¿Reconoce el Gobierno Nacional ese incremento?

Se equivoca el CICR en hablar de aumento en los casos de víctimas de mina antipersonal, es importante que el CICR recuerde que en este tema Colombia se rige por parámetros internacionales y son estos los que nos permiten decir con contundencia, sin llegar a decir que le hemos puesto fin a este flagelo, que comparado año tras año, la tendencia es a la disminución. El Gobierno Nacional informó sobre la liberación de 11 municipios, que hoy ya son considerados libres de estos horrendos artefactos. Tenemos una reducción del 26 por ciento frente al año pasado: en el 2022 tenemos 31 víctimas y en el 2021, 42.

Antes, la mayoría de víctimas eran de la Fuerza Pública; ahora son civiles. ¿Cómo explicarlo?

En el ejercicio constitucional de garantizar el control total del territorio y de perseguir a estos desalmados delincuentes, nuestra Fuerza Pública, aquellos que le ponen el pecho y la cara para defender a todos los colombianos, también han sido víctimas de esta práctica que va en contra del Derecho Internacional Humanitario, a estos héroes de la patria, que han caído prestando el servicio, también hay que visibilizarlos, honrarlos y reconocerles su labor, solidarizarnos con sus familias y el sufrimiento que esta situación trae.



En cuanto a su pregunta, lo que esta práctica demuestra es el empecinamiento de estos bandidos con toda la población colombiana. Solamente en dos accidentes se vieron afectadas 12 personas. Para este gobierno, cada víctima nos duele, civiles, niños y Fuerza Pública, trabajamos todos lo días con dedicación para que este flagelo desaparezca.

Facebook Twitter Linkedin

En Colombia, más de 12.000 personas han resultado víctimas de las minas antipersonales. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

¿En qué estado se encuentran las 31 víctimas?

Lo primero que hay que decir sobre este aspecto es que los únicos responsables de esas atrocidades son los desalmados de las organizaciones criminales que están en la profundidades del territorios de nuestro país, que se esconden cobardemente. Son ellos y solamente ellos los únicos responsables de esta calamidad que desafortunadamente aun se vive en las veredas del territorio nacional.



(Más notas: Minas antipersonal en árboles: la brutal práctica para asesinar a militares)



En aras de dar claridad sobre los datos erróneos que circulan por ahí, tenemos que decir que las cifras que maneja el Gobierno son las siguientes: 31 víctimas, de las cuales 30 son heridos, un fallecido, dentro de las víctimas tenemos 6 menores de edad. Son 26 civiles y 5 de la Fuerza Pública.

¿Qué medidas se han tomado desde el Gobierno para revertir la situación?

Las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado desde el día uno, frente a los casos de siembra de minas son, primero, ntensificar el trabajo en el territorio en aras de identificar, operar y liberar. No es de gratis que este Gobierno tenga la cifra mas alta en el tema de desminado humanitario, comparado con los últimos Gobiernos.



Otro ejercicio de manera efectiva ha sido la educación en el riesgo de minas, que nos ha permitido llegar a muchos territorios del país, para capacitar al los habitantes de esas zona alejadas en los diferentes mecanismos para evitar ser víctimas de estas trampas mortales.



Las medidas han sido muy efectivas , y nos indican que si bien no se ha solucionado el problema en su totalidad, vamos por buen camino y lo decimos por las siguientes cifras: Colombia hoy tienes 870 municipios libre de sospecha de minas, de estos 186 han sido liberados en este Gobierno. Nos exigimos a nosotros mismos, nuestra meta era 180 municipios al finalizar el cuatrenio, hoy ya hemos superado la meta y estamos seguros que vamos a llegar a los 200 municipios libres de estas horribles máquinas de la muerte en el país.



Pero además de eso, tenemos 15 municipios que están en la etapa de cualificación de la información, esto es la verificación en términos de seguridad, para entrar a desminar.



(Puede ser de su interés: Así fue la entrega de Puracé, Cauca, como municipio libre de minas)



Desde el 2010 al 2022 el país ha realizado 33 mil actividades de prevención, de ella 26.763 han sido en este Gobierno y en esta se incluye 9 lenguas nativas. Del 2010 al 2022 estas actividades han beneficiado a 668.014 personas, solamente en este Gobierno de ese total hemos beneficiado a 415.577, en las cuales se cuenta poblaciones indígenas y negras.

justicia@eltiempo.com