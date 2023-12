Migración irregular desde África en Colombia se multiplicó por nueve en seis años

Desde mediados de este año, los viajeros que llegan a Bogotá procedentes de varias ciudades europeas, especialmente de Ankara y Estambul (Turquía), empezaron a encontrarse con numerosos grupos de pasajeros africanos. Mujeres, niñas, niños y hombres, la mayoría de ellos sin hablar más que unas pocas palabras en español, empezaron a hacerse habituales para los viajeros, empleados del muelle internacional y agentes de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado.



Centenares de ellos, posiblemente miles, pasaron de largo en conexión aérea rumbo a Centroamérica, sin que el país le prestara mayor atención a esa inusual oleada de visitantes provenientes de naciones como El Congo, Eritrea, Ghana, Guinea o Somalia.

Y así fue hasta esta semana, cuando los casos de una niña de 8 años y de un joven de 13, ambos nacidos en Guinea y que fueron abandonados a su suerte en el aeropuerto de Bogotá, les recordaron a los colombianos que el drama de los migrantes irregulares llegados de todo el mundo y que hacen escala rumbo al ‘sueño americano’ tiene un escenario clave en el aeropuerto más grande del país.



Los africanos no representan, para nada, la población más numerosa entre los extranjeros que ponen literalmente sus vidas y las de sus hijos en manos de ‘coyotes’ y otras mafias de aeropuertos y pasos fronterizos.



Menor abandonado en el Aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

Tan solo este año, según cifras de Migración Panamá, por el peligroso Tapón del Darién han pasado al menos 320.000 venezolanos procedentes de Colombia y en camino hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Mientras tanto, los africanos que han hecho la misma ruta son unos 10.000: 32 veces menos. Pero esos 10.000, sumados a otros 1.620 que registra Migración Colombia (y que intentaron el paso a Centroamérica por rutas diferentes a la frontera con Panamá), representan nueve veces la cantidad de africanos en migración irregular detectados hace apenas seis años.



En 2018, según las cifras oficiales colombianas, fueron 1.388. Desde entonces, esa estadística no ha parado de crecer. Los datos demuestran que el relajamiento normativo establecido por Colombia con respecto a la visa de tránsito para los nacionales de varios países africanos, que se oficializó poco después del primer viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a ese continente, no disparó la migración irregular procedente del otro lado del Atlántico sur.

Migrantes en El Dorado. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Pero lo que sí parece un hecho es que la eliminación de esa visa –así pasó en el Ecuador de Rafael Correa hace tres lustros– abrió inadvertidamente una nueva ruta para los que mueven ese tráfico. Una ruta que empezó a colapsar en noviembre pasado, cuando El Salvador impuso el cobro –sin aviso y supuestamente por presiones de Washington–, de una tarifa de 1.100 dólares para los viajeros africanos, incluso si estaban en tránsito (una de las rutas aéreas termina en Managua).



En mayo de este año, la Cancillería modificó la Resolución 5488 del 22 de julio de 2022. El cambio se hizo puntualmente en el artículo 8, que establece la lista de países a los que se les exige visa tipo V, de tránsito.



La resolución del 2022 la imponía para 41 países, pero con el cambio se pasó a 27. De las 14 naciones a las que se les eliminó el pedido de la visa, 9 son africanas: Argelia, Cabo Verde, Libia, República Centroafricana, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda y Guinea.



Según el vicecanciller Francisco Coy, el cambio se empezó a discutir desde octubre de 2022 y la idea era solucionar la congestión que se estaba registrando en el consulado de Colombia en Cuba con la solicitud de esas visas de tránsito. Coy, quien fue tajante en negar que el viaje de la vicepresidenta tuviera que ver con la decisión de la Cancillería, agregó que desde el año pasado el área que revisa estos visados sugirió analizar a qué nacionalidades que no registraban un alto flujo de viajeros se les podía aplicar la exención.



“Esto no se hace al azar, se hace mirando los registros; las nacionalidades que se eximieron fueron las que no tenían registros de migración numerosa ni problemática. En esa lista estaba Guinea, que no era una nacionalidad problemática en ese momento”, manifestó en diálogo con este diario.

Vicecanciller Francisco Coy con la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

Las nacionalidades que se eximieron fueron las que no tenían registros de migración numerosa ni problemática.

Pese a esto, autoridades enteradas del tema le dijeron a EL TIEMPO que las redes de tráfico de migrantes identificaron qué países africanos tienen esa flexibilización y se han aprovechado de dicha situación para ofrecer ‘paquetes’ que incluyen el tránsito por Bogotá.



Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, cuestiona la medida: “Si uno se sienta a hacer un estudio juicioso de la migración africana, que no es nueva, que lleva décadas, se dará cuenta de que si se levantan las visas se puede incentivar un flujo importante de migrantes (…) Este es un fenómeno que tarde o temprano iba a venir. Una vez los coyotes se dieran cuenta de esto nos íbamos a convertir en un destino atractivo”, puntualiza.

Pagar para entrar

Aeropuerto El Dorado. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Las nuevas normas en El Salvador les cerraron el paso a centenares de africanos que no tenían cómo pagar y que tuvieron que devolverse a su último puerto de embarque: El Dorado. Muchos de ellos son los que quedan hacinados en un sector del aeropuerto.

Y no solo llegan a Colombia por vía aérea desde Europa.



Adom, de 21 años, llegó a Bogotá procedente de Brasil en septiembre. En un reporte de las autoridades se lee que fue atendido por un leve desmayo, al parecer como resultado del cambio de altura y del estrés. Venía de Senegal. "Y aunque necesitó ayuda médica, hasta el final intentó eludir cualquier contacto, no solo por el idioma, sino porque era claro que no quería decir mucho", le dijo a EL TIEMPO un funcionario del aeropuerto. Entre lo poco que contó fue que iba a Centroamérica a reunirse con dos hermanos que lo estaban esperando para tratar de cruzar la frontera hacia EE. UU.



Siempre repitiendo que todos sus papeles “estaban en regla”, afirmó que tenían un trabajo fijo y –recuerda la fuente– “que les iban a pagar 30 dólares la hora, dinero que ni con una semana de trabajo lograban en su país”.



Investigaciones de la Dijín de la Policía contra las redes de ‘coyotes’ señalan que los migrantes llegados del otro lado del océano pagan entre 1.500 y 3.500 dólares –depende del ‘ojo’ con el que el traficante evalúe a su víctima– por cruzar el territorio nacional y llegar hasta Panamá.



El viaje desde Europa por vía aérea haciendo escala en Bogotá y ‘saltando’ directamente a Centroamérica, sin el peligroso trecho por la selva chocoana, está entre 4.500 y 7.500 dólares. Hay paquetes más económicos en los que no hay vuelo directo a Centroamérica, sino a San Andrés (para hacer el paso en lancha hacia Nicaragua), o hacia Medellín y Apartadó, para empezar allí el recorrido terrestre rumbo al Darién.



Un migrante va con su bebé por la selva del Darién, cerca de Bajo Chiquito, primer puerto fronterizo con Panamá. Foto: AFP

Además de los venezolanos –de los que más de 2,5 millones decidieron establecerse en el país–, por Colombia están pasando hacia EE. UU. ecuatorianos (21.151 el año pasado y 46.300 este año); haitianos (que en 2022 fueron 25.395 y este año, 42.263) y muchos ciudadanos chinos. Su presencia se incrementó en más del 1.000 por ciento, al pasar de 1.665 en 2022 a 19.987 este año.



Además de los riesgos a los que se exponen esas personas, para el país el tráfico de migrantes representa un desafío de seguridad nacional: el ‘clan del Golfo’, como en otros momentos lo hicieron los ‘paras’ y el frente 57 de las Farc, manda sobre el paso final en la frontera con Panamá. Ese paso le puede estar dejando, según varias fuentes, entre 50 y 150 dólares por cabeza a la banda criminal más poderosa del país. Y si este año pasaron por allí más de 500.000 personas, la renta criminal para el ‘clan’ puede estar representando entre 25 y 75 millones de dólares.

¿Qué pasa en África?

La migración desde Senegal, Mauritania y Angola puede estar relacionada con la crisis de seguridad alimentaria ocasionada principalmente por sequías.

TWITTER

Laura Ome, analista de contextos humanitarios de Médicos Sin Fronteras, dice que las nacionalidades de origen más frecuente entre los africanos migrantes son Senegal, Angola y Camerún. Guinea y Mauritania también están en esa lista.



“La migración desde Senegal, Mauritania y Angola puede estar relacionada con la crisis de seguridad alimentaria ocasionada principalmente por sequías y desastres naturales recurrentes, y está exacerbada por factores como el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como por la subida global de precios de alimentos”, señala.



Aunque son miles los africanos que tratan de llegar al ‘sueño americano’, miles han muerto en el intento. El Proyecto Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones, registra al menos 14.216 migrantes africanos muertos o desaparecidos en todo el mundo desde el 2014, la mayoría en su camino hacia Europa. Pero la ruta por América no es menos compleja. El Darién, dice Médicos sin Fronteras, representa un desafío arduo y muchas veces mortal debido a la topografía accidentada, la falta de infraestructura, la presencia de grupos armados, la delincuencia organizada y las duras condiciones climáticas.



Cualquier ruta que les pueda evitar riesgos es llamativa para los migrantes y por ello, el tránsito que ofrece Bogotá y que esquiva los peligros del Darién ha incrementado el interés de quienes buscan llegar al norte.



Alicia Liliana Méndrez y Aura Saavedra

Redacciones Justicia y Política

EL TIEMPO

