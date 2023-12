'Política es llegar a acuerdos y las mujeres somos rebuenas para eso'

Fue la primera mujer presidenta de Chile, en el 2006, y repitió mandato en el 2014. También fue la primera directora global de ONU Mujeres y hasta el año pasado fue la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



La médica y política Michelle Bachelet, de paso por Colombia, habló con EL TIEMPO sobre los grandes desafíos que aún enfrentan los Estados para llegar a la equidad de género, así como disminuir la violencia contra las mujeres y niñas que sigue dejando millones de víctimas a nivel mundial.

Bachelet fue alta comisionada de la ONU desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto del 2022. Foto: AFP

¿Cómo califica el avance que ha habido para los derechos de las mujeres en la última década?

Yo diría que, por supuesto, ha habido avances. En términos de la incorporación al trabajo aún cuando todavía existe demasiado trabajo informal, y la gran mayoría de las personas con trabajo informal son mujeres, que no tienen acceso a un conjunto de beneficios sociales. También ha aumentando su participación en puestos de poder, en lugares de decisiones (gobierno, parlamento, gobernadoras, alcaldías), pero falta.



ONU Mujeres calcula que, para lograr tener igualdad de leyes antidiscriminatorias, se necesitan como 40 años. Pero, para llegar a igualdad total son como 286 años, o sea que ninguno de nosotros lo va a ver, ni nuestros hijos ni nuestras nietas.

¿El sistema patriarcal en general nos sigue poniendo las trabas?

Sin duda. Yo decía: ha habido algunos avances, pero también ha habido retroceso. Durante la pandemia hubo muchos retrocesos. En América Latina en general, las mujeres tenían una incorporación al trabajo bueno, pero tuvieron que quedarse en la casa con los niños y muchas de ellas no han vuelto a trabajar. Eso sin contar la cantidad de víctimas de violencia intrafamiliar que, en la región, fue enorme, porque estaban ahí, recluidas con los perpetradores de la violencia.

Y en política, ¿cómo vamos?

Hay algunos países en los que se ha avanzado más, pero se ha avanzado gracias a medidas específicas, que en algunos países le llaman “discriminación positiva” –y de hecho no les gusta esa palabra porque suena feo– y la nombran “acción afirmativa”. Esto es pensar en mecanismo para que las mujeres puedan ser electas sin trucos ni trampas que las dejen fuera. Entiendo que en Colombia ustedes tienen una cuota del 30 por ciento, ¿no?

Sí, la cuota de género...

Facebook Twitter Linkedin

Michelle Bachelet. Foto: Néstor Gómez/ El Tiempo

Pero una de las cosas que nosotros veíamos, cuando yo trabajaba en ONU Mujeres, es que ponen a las mujeres al final de la lista del partido. Lo mejor es el mecanismo cebra: uno y uno. Ideal si partiera de una mujer y un hombre. En Chile logramos que las elecciones fueran paritarias, y en el primer proceso se eligieron más mujeres que hombres y las mujeres tuvieron que darles su cupo a ellos y nadie reclamó.



En el último proceso, de este año, se eligieron más hombres y ellos tuvieron que darle su cupo a las mujeres para que hubiera paridad. Pues, el reclamo de los de los hombres fue increíble. Las mujeres no reclamaron, entendieron que esa era la regla del juego. De eso se trata la paridad.

En Colombia ocurrió lo mismo con la terna para elegir al nuevo Fiscal General. El Presidente decidió que la terna sería de mujeres y algunos hombres protestaron

Recuerdo, cuando vine a Colombia en 2014, me entrevisté con la Corte Suprema de Justicia y en las paredes solo veía cuadros de magistrados. No había una sola mujer.

Más allá del patriarcado, ¿las mujeres necesitan más herramientas para acceder a esos cargos?

Necesitamos mujeres que sean modelos (no de ropa) sino role model, como le dicen en inglés. Porque así les mostramos a las niñas que ellas pueden tener una esperanza de ser lo que quieran, si se les dan las oportunidades y se les apoya.



Una de las áreas que es súper importante –y creo que tenemos muy poco avance en la región y en el mundo– es el STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Es decir, las mujeres solamente quedan constreñidas a ciertos espacios de estudio, de educación, a ciertos trabajos que son muchas veces menos remunerados. Por eso debemos estimular mucho más la educación para que las niñas también se atrevan en esos otros ámbitos.

Pero, los partidos dicen que no saben cómo preparar a las mujeres para meterlas en el mundo de la política

Facebook Twitter Linkedin

Michelle Bachelet planea regresar a Chile tras dejar el cargo en la ONU. Foto:

Las mujeres son seres políticos. Tienen opinión. Algunas pueden no interesarse en la política, pero son personas con opinión, ¿no es eso suficiente?



Las mujeres tienen opinión, pueden ser parte de la solución, además, no sólo parte de los problemas. Pero efectivamente los partidos funcionan con lógicas de grupo y les cuesta mucho. En Chile lo logramos resolver, de alguna manera, a través de la ley de corrección del sistema electoral que incluyó el tema de las cuotas de género y subió increíblemente la cantidad de senadoras y diputadas, además de los incentivos y desincentivos.



Es decir, el partido que lleva más mujeres, pero que son electas, recibe un incentivo económico para gastos en campaña. Y obligamos, a que ciertos fondos, fueran destinados a capacitar a las mujeres. Esas son herramientas efectivas.

Los partidos políticos en América Latina también señalan que no hay mujeres con perfil de mandatarias

Claro, lo que pasa es que, por un lado, puedes tener en algunos países menos mujeres con doctorado que hombres con doctorado, pero la verdad es que tener un doctorado no te hace ser ni un buen presidente ni un buen ministro ni un buen alcalde. Tú tienes que tener información, claro, pero también tienes que tener capacidad de organización y de gestión; y entender que la democracia no es elegir a alguien, sino que es mejorarle la vida a las personas.



¿De qué sirve un académico súper connotado que nunca ha gestionado nada en su vida? Y yo conozco muchas experiencias de ese tipo. La política es llegar a acuerdos. Es lograr poner a gente en conjunto, mirar qué piensa y qué le pasa a uno y a otros, y buscar. Y yo creo que las mujeres somos rebuenas para eso.

Facebook Twitter Linkedin

La expresidenta chilena, Michelle Bachelet. Foto: Efe

Precisamente, hemos avanzado en algunos aspectos, pero otros siguen siendo un reto. Por ejemplo, ¿qué le dice el nombre Javier Milei?

Lo vi cuando estaba en campaña, en la televisión. Vi que uno de los primeros ministerios que iba a sacar era el Ministerio de la Mujer y otros más. Yo no habría votado por él como candidato –por cierto–. Lo que él representa es muy diferente a lo que yo creo, en términos del tipo de sociedad que hay que construir, las libertades en las que yo creo son fundamentales.



Espero que, con todo el equipo humano que está ingresando, logre tener un buen gobierno, pues la Argentina es un país vecino al cual yo quiero mucho. Mi abuela era argentina también. Ojalá que le vaya bien.

Muchos sectores califican a Milei como el ingreso de la extrema derecha en América Latina

Facebook Twitter Linkedin

Juramento de Javier Milei Foto: EFE

Para mí, lo que me dice esencialmente, a nivel de la región y a nivel del mundo, es el avance de la ultra derecha en nuestros países, donde incluso la gente dice que prefiere un modelo más autoritario que democrático, si el modelo autoritario tiene buenos resultados.



Ahora, yo lo que creo es que uno tiene que asegurarse que la democracia tenga buenos resultados. Que le mejore la vida a las personas. La democracia tiene que ser relevante y eficiente, porque si no, efectivamente alguien podría preguntarse ¿por qué importa que no sea democrático?



Y yo lo estoy viendo en muchos países en Europa. Vemos que, lamentablemente, en la región también han surgido fenómenos de este tipo con apoyo popular. En mi país también.

¿Qué le preocupa?

Por un lado, que una persona de ultraderecha puede ser elegida democráticamente, pero sus valores no son muy democráticos. La manera cómo enfrenta los temas de derechos humanos, cómo se enfrenta el tema de la seguridad. Puede ser tremendamente autoritaria.



De repente –estoy hablando de la región en general–, cuando tú sientes que la justicia no te está dando la respuesta que tú quieres como gobernante, cierras la justicia o cierras el Parlamento. Esas no son las maneras democráticas de resolver el tema. A mí me preocupa fuertemente. Unas encuestas en Chile, señalan que el 70 por ciento de los chilenos no había nacido para el golpe de Estado, pero hay jóvenes –no son el 70 por ciento, son menos del 50 por ciento–, que de un año a otro dicen que Pinochet ha sido el mejor gobernante en la historia de Chile.



Entonces, la verdad es que uno dice: aquí estamos teniendo retroceso.

¿Tiene que ver con no preservar la memoria?

Tiene que ver con el punto de vista de cómo la gente joven conoce la historia, la memoria, los derechos humanos y las violaciones que se hicieron; incluso, me han dicho que hay alcaldes de extrema derecha que no dejan que los profesores pasen esa parte de la historia de Chile: 17 años de dictadura.



Esos chicos obviamente recibirán algo en su casa, pero muchos de ellos no leen el diario, no ven la tele, ven programas de otro tipo.

Lo vemos en la región, se ha permitido desdibujar la importancia de la memoria para la no repetición, pero no es algo exclusivo de América Latina

Facebook Twitter Linkedin

Jineth Bedoya realizo esta entrevista a la ex presidente Michelle Bachelet, primera encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género. Foto: Néstor Gómez/ El Tiempo

Claro, no lo es. De hecho, en África no hemos visto crecimiento de ultraderecha tan fuerte pero sí golpes de estado. Por lo menos, en 10 o 12 países, en el último año y el anterior, han ocurrido golpes de Estado. Países que tenían presidentes electos democráticamente y que la gente salía a aplaudir en la calle.



De hecho, yo estuve en Burkina Faso, y sentí un clima raro y le pregunté a Naciones Unidas ¿aquí no hay riesgo de un golpe? Todos me decían, no, de ninguna manera. Tres semanas después llegó el golpe de estado.



Ahora están enojados, están contra los militares, pero bueno, quiero decirte que cuando la democracia no resuelve los problemas de la gente, pueden pasar cosas trágicas. Por eso, no hay que hacer las promesas que uno sabe que no va a cumplir.

¿Hay una crisis en nuestra región en ese sentido?

Yo creo que hay un problema con la política en la región. Es la falta de confianza en el sistema político, en las instituciones en general y esa falta de confianza hace que a veces elijan gente que no es la más calificada, pero que aparece en la tele, que tiene otro tipo de figuración, pero que no es una persona competente y calificada para eso.

Yo he insistido en que es muy diferente hacer activismo a administrar el poder, ¿lo ve así?

Facebook Twitter Linkedin

Michelle Bachelet. Foto: EFE

Sin duda. Es muy distinto porque al hacer activismo tú juegas con otras reglas o no tienes reglas porque las creas tú misma dentro de la ley. En cambio, gobernar implica respetar un montón de procesos y sentar a todo el mundo a la mesa, a los que piensan como tú y los que no piensan como tú. Los activistas tienden a juntarse solo entre los que piensan igual.



Cuando estaba en ONU Mujeres, yo repetía: “no puede ser que en todas las reuniones estemos con los convencidos, ¿a quién estamos convenciendo?”.



En derechos humanos pasaba lo mismo. Yo les llamaba y les decía, “ustedes que son organizaciones de mujeres, hablen también de lo que le pasa a la diversidad sexual, de lo que pasa a distintos grupos que no tienen sus derechos plenamente asegurados”, si no, somos los mismos hablándonos a nosotros mismos.

Y no puedo terminar esta conversación sin pedirle un mensaje para las mujeres

Hay mujeres orgullosas, fuertes y haciendo un trabajo increíble. Pero así como hay ejemplos maravillosos, hay gente que la está pasando muy mal. Creo que las mujeres tenemos que tener algo que en el lenguaje feminista le llaman “sororidad”. Ser más solidarias.



Cuando el presidente Lagos me nombró como Ministra de Salud, nombró a cinco mujeres. Éramos cinco en el gabinete. Lo que nosotras hacíamos cada vez que alguna estaba pasándola mal, era llamarnos, juntarnos para tener esta solidaridad, sabiendo que ser mujer y ministra, en un país que había tenido muy pocas ministras, necesitaba apoyo mutuo. Creo que el antónimo de amor no es odio, sino que indiferencia. No podemos permitirnos ni normalizar cosas ni dejar que no nos importen las cosas que siempre tienen que importar.