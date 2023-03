Carlos Antonio Murillo es el subdirector de Servicios Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual participa junto a otras entidades de la identificación de personas desaparecidas.



En diálogo con EL TIEMPO, este funcionario habla del arduo proceso que realizan los expertos para conseguir el perfil genético de un cadáver, del trabajo de la entidad pese a los limitados recursos, y de las dificultades para identificar personas enterradas en fosas de cementerios del país.



¿Cómo trabaja Medicina Legal la búsqueda de desaparecidos?

Hay varios aspectos. El primero es qué se hace para la búsqueda, porque la identificación es una cosa aparte. El siguiente es el tema de la identificación de cadáveres en condición de no identificables, su identificación puede estar relacionada a una desaparición forzada. Y hay un tercer aspecto y es ya lo puntual que tiene que ver con el nuevo sistema de verdad, justicia reparación y no repetición, es decir, con los procesos que se inician a partir del proceso de paz. Se crean dos instituciones nuevas, la UBPD y la JEP.



Háblenos punto por punto...

Con otras entidades como la Fiscalía, Defensoría y la Procuraduría en 2007 vimos la necesidad de unificar los reportes de desaparecidos y se creó el Sistema de Información de Cadáveres y Personas Desaparecidas en Colombia. Por otro lado, tiene el reporte de todos los cadáveres que llegan a Medicina Legal. El objetivo es cruzar información para hacer el cotejo entre desaparecidos y los cadáveres.



A partir de este sistema el Instituto empieza a alimentar el banco de perfiles genéticos de personas desaparecidas, que contiene la información genética de todos los cadáveres en condición de no identificados, y de los familiares de personas desaparecidas.



Este banco realiza cruces permanentes para determinar si los desaparecidos están en nuestro universo de cadáveres. Nosotros, adicionalmente, realizamos jornadas interinstitucionales para recolectar el material biológico de las familias, que se llaman jornadas de atención a víctimas, con el objetivo de alimentar el Sistema.

¿Y qué detalles de un cuerpo les sirven?

Esa información ante mortem es muy importante: características como las prendas, cicatrices, tatuajes, color de ojos, entre otros. Eso nos permite cotejar. Este banco también es alimentado por la Fiscalía y la Policía, que tienen laboratorios de genética.

Estudio de génetica. Foto: Istock

En ese proceso de búsqueda de desaparecidos hay un componente muy importante, que es el estudio de los cadáveres en condición de no identificados. En Colombia la identificación se realiza a través de las huellas dactilares, que corresponde a cerca del 99 por ciento de los cadáveres que están frescos -no los esqueletizados-, porque afortunadamente tenemos un repositorio de las huellas de todos los colombianos a partir de los siete años, y a los cadáveres les tomamos huella y logramos ese cruce en cuestión de minutos, sin importar dónde está.



Adicionalmente, a los que no se logran por huella les hacemos identificación por carta dental y la genética, que es el cotejo de la información biológica que nos transmiten nuestros padres. Aclaro que toda la gente cree que la genética identifica, y eso no es cierto, lo único que establece son relaciones de parentesco entre dos personas, y a eso tiene que sumársele otros aspectos forenses para establecer si esa persona a la que se le tomó la muestra sí es quien se cree que es.



¿Y en cadáveres esqueletizados?



Son cadáveres que nos llegan porque nos los aporta la Fiscalía, la UBPD, la JEP o el CICR. Estos se recuperan en fosas legales o ilegales, se hacen exhumaciones para extraer los cuerpos de la tierra. Normalmente han perdido los tejidos blandos y ya no hay forma de identificarlo por huellas.

¿En las fosas han registrado algo particular?

Claro, estos cuerpos que se recuperan de fosas en cementerios o clandestinas generan una gran complejidad para la identificación. No es fácil en ninguna parte del mundo identificarlos, y no es por falta de experticia, es por las características de los cuerpos. Primero, perdieron todos sus tejidos para cotejar, segundo es que estos cuerpos normalmente se encuentran mezclados. Requieren de estudios de antropología para tratar de individualizar.



Los huesos también nos pueden dar el perfil genético, lo que sucede es que en Colombia los terrenos son muy ácidos, y se degrada el ADN, se va perdiendo. Esto genera un reto importante para los laboratorios de genética y de antropología, y es reconstruir ese perfil. Entonces no es lo mismo.

Jornada para recuperar cuerpos Foto: UBPD

¿El trabajo de ustedes tras el Acuerdo ha tenido incremento en los casos?

Hemos tenido dos periodos de grandes búsquedas de desaparecidos, uno el de Justicia y Paz, a partir del proceso que adelantó la Fiscalía con los paramilitares, en el que se realizaron intervenciones en muchos cementerios, y recibimos de forma masiva cadáveres esqueletizados. Cuando los recibimos así generan unos tiempos largos de estudio, recibimos 40, 50 u 80 cadáveres.

Somos 1.200 funcionarios, y cuando viene el volumen de casos la ley preveía que se fortaleciera el Instituto, desafortunadamente no ha sido como lo queríamos. No hemos tenido suficiente apoyo. FACEBOOK

Y la segunda gran oleada de estudios forenses para buscar desaparecidos es con las nuevas instituciones como la JEP y la UBPD. En este marco hemos recibido cerca de 600 cadáveres esqueletizados por parte de ellos, y que generó al Instituto un reto grande para dar respuesta a eso.



Somos 1.200 funcionarios, y cuando viene el volumen de casos la ley preveía que se fortaleciera el Instituto, desafortunadamente no ha sido como lo queríamos. No hemos tenido suficiente apoyo para esa respuesta, pero el Instituto asumiendo eso ha creado unos grupos de trabajo exclusivos para las nuevas necesidades.



¿Cuál grupo?

Lo creamos con expertos en medicina, genética, antropología, odontología y otros técnicos, que se llama Grupo de Apoyo al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Con este grupo sacamos del servicio a los mejores forenses para dar respuesta, quizás no como lo quisiera la gente, pero sí hemos dado respuesta. Con la JEP identificamos 11 cuerpos en Dabeiba.



Con la UBPD hemos realizado procesos importantes, trabajamos algunos cementerios en los que por problemas de administración no ha sido fácil abordarlos. Antes de 2010, los cementerios no tenían un control para la disposición de cadáveres no identificados.

¿Cómo así?

Cuando realizamos una necropsia y no se logra la identificación de un cuerpo, no tenemos suficientes espacios para tenerlos en Medicina Legal, y lo que hacíamos era enterrarlos en cementerios públicos porque la ley lo prevé así, desafortunadamente la mayoría de cementerios no tenían una administración clara, y no se respetaba el sitio donde uno dejaba los cuerpos, han sido movidos. Eso ha generado que a pesar de haber identificado muchos cadáveres, ahora no los encontramos y se ha tenido que intervenir cementerios.

¿Cree entonces que han dado una buena respuesta pese a las críticas?

En términos generales creo que ante esta nueva necesidad hemos dado una buena respuesta, fortalecido el banco de perfiles genéticos, logrado unir a las diferentes instituciones y tenemos la esperanza de que a partir de las nuevas tecnologías empecemos a encontrar a los desaparecidos.



¿Hay algunas características entre la búsqueda de Justicia y Paz y la de la UBPD?



No, realmente las dinámicas de violencia, a pesar de que son diferentes, en los estudios forenses no nos alteran mucho, no hay mucha diferencia. Quizás lo que cambie son las zonas geográficas de donde vienen los cadáveres, los contextos. Porque una de las grandes críticas es que algunas entidades hablan de 25.000 personas no identificadas, pero hay que dejar claro que esas personas no se han podido identificar no por falta de experticia.



La pregunta es: ¿será que no tenemos los perfiles genéticos de todos los familiares de los que están buscando, o será que a estos cadáveres no identificados nadie los está buscando? Probablemente por ahí está la respuesta.

En sentencias judiciales salen relatos de cómo los grupos mataban a las personas... ¿Ustedes se dan cuenta de cómo las personas murieron?

Claro que sí, ese es un aspecto muy importante del trabajo forense. Algunos países la búsqueda la orientan a la identificación, nosotros no nos limitamos a la identificación, hacemos estudios forenses completos. Tenemos que darle respuesta a la autoridad que está adelantando la investigación, y a las familias que en la entrega digna quieren la verdad.



En el estudio determinamos cuáles fueron las circunstancias de muerte, si encontramos signos de tortura, patrones de lesión, y eso se lo informamos a la autoridad. Hay diversos cadáveres, encontramos cuándo son víctimas de violencia sexual, las inmovilizaciones por ataduras de manos, los desmembramientos, si eso fue antes de morir o después.

El pedido de las víctimas es que llevan mucho esperando, y unos dicen que es culpa de la UBPD, otros de Medicina Legal. ¿Qué dice ante esto?

Nosotros entendemos a las víctimas y organizaciones. De hecho participamos en mesas de desaparecidos, y sabemos las necesidades que tienen ellos de tener información oportuna. Lo que podemos decirles es que el Instituto ha venido realizando el trabajo científico para darles la mejor respuesta, y que a pesar de las limitaciones de recursos pone al servicio de la búsqueda de desaparecidos los mejores forenses. Hacemos todo lo humano para lograr la identificación.

¿Qué otras dificultades hay?

El deterioro de los cuerpos con el paso de los años, que no se han recuperado todos los cuerpos de desaparecidos, tenemos dificultades con los cementerios porque no había una adecuada administración de los cuerpos. Pero tenemos la esperanza de que con la nueva institucionalidad y tecnologías cada vez encontremos más desaparecidos.



En Colombia no se consigue el recurso humano que uno quisiera tener, no hay universidades que gradúen a antropólogos forenses. Nos toca entrenarlos aquí en cinco o seis meses, esto no lo dejamos al azar.



Por último, los muertos no hablan, pero nosotros a través de la experticia forense podemos reconstruir lo que pasó para poderles dar respuestas a familias de cómo murió alguien, si fue torturado o no. Ese es el mayor compromiso de nuestros funcionarios, dar respuestas a la gente. Estamos comprometidos en la búsqueda de los desaparecidos, estamos articulando con las diferentes instituciones para aunar esfuerzos y no repetir procesos. Son muchas instituciones las que buscan, pero todas tenemos un mismo objetivo.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

