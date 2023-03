En el nuevo gobierno, y en medio de la política de ‘paz total’, no han parado los homicidios de líderes, desplazamientos, masacres, reclutamiento de niños, entre otros crímenes. De hecho, hay un aumento al menos en los primeros tres.



Así se concluye del informe sobre la situación de derechos humanos en 2022, que presentó este viernes, Juliette De Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).



#InformeAnual2022 La violencia ejercida por actores armados en zonas rurales y en algunos centros urbanos afecta severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena, afrodescendiente y campesina, y a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Lee más 👉 https://t.co/hjEeERNOOC pic.twitter.com/HfZfewJaqI — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 3, 2023

Este documento señala que los altos niveles de violencia en contra de personas defensoras se mantuvieron durante 2022, pues se recibieron 256 denuncias de homicidios de líderes, de las cuales la ONU verificó que en 116 existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos, y que 140 no fueron concluyentes. En comparación, en 2021 se habían verificado 100 de estos casos, y en 2020, 94.



En los episodios del año pasado, nueve de las víctimas fueron mujeres, incluyendo tres indígenas, una afrodescendiente, una campesina y una mujer trans; 107 eran hombres, incluyendo 23 indígenas, 14 afrodescendientes y 52 campesinos. Los perpetradores de estos delitos, en 73 por ciento de los casos, serían diversos grupos armados no estatales. Y hubo además varias alegaciones de homicidios en contra de integrantes de Juntas de Acción Comunal, pues del total de casos de asesinatos verificados de defensores verificados, el 45 por ciento de ellos eran miembros de las Juntas de Acción Comunal, lo cual significa que de 13 casos en 2021 se pasó a 52 en 2022.



Además, se registraron 682 casos de amenazas y ataques en contra de personas defensoras, 501 en contra de hombres, 163 en contra de mujeres, algunas de las cuales constituirían violencia de género, también hubo 8 amenazas contra personas LGBTIQ+ y 10 en contra de organizaciones.



En cuanto a la situación de masacres, ONU DD.HH. en Colombia recibió reportes de 128 casos, de los cuales fueron verificados 92, dos siguen en proceso de verificación y 34 fueron considerados no concluyentes. En comparación, en 2021 se verificaron 78 masacres y en 2020 habían sido 76.



“En las 92 masacres verificadas se registraron 321 víctimas: 270 hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas. Además 27 víctimas pertenecían a pueblos étnicos: 23 indígenas y 4 afrodescendientes”, señala el informe sobre el año pasado, que advierte que los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Otro elemento de preocupación es que el 27 por ciento de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 28 años, y en los casos verificados, la presunta autoría recae principalmente en organizaciones criminales.

#InformeAnual2022 En Tumaco 3 miembros del pueblo Awá fueron víctimas de una masacre cuando se encontraban en una reunión planeando acciones para oponerse al cultivo de coca en la zona. @ONUHumanRights verificó 92 masacres en 2022. Lee 👇 https://t.co/hjEeERNOOC pic.twitter.com/YHjMQfWelX — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 3, 2023

Se señala también que la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró el año pasado 82.862 personas desplazadas y 102.395 confinadas, en comparación con las 73.974 personas desplazadas y 65.685 confinadas que se registraron en todo 2021. Los departamentos más afectados por los desplazamientos y confinamientos fueron Arauca, Cauca, Chocó y Nariño.



También hubo alertas de violencia basada en género, como esclavitud sexual, uniones tempranas, violaciones, y se recibió información sobre el involucramiento de grupos armados no estatales en el traslado de mujeres a territorios de Chocó y Nariño, lo que indica una posible trata de personas con fines de explotación sexual, incluyendo niñas.



Tampoco escaparon de la violencia los excombatientes de las Farc, pues la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia registró el año pasado el asesinato de 50 excombatientes, lo que llevó a 355 el número total de estos casos desde la firma del acuerdo de paz, en 2016. En el 2021, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia había registrado el asesinato de 54 ex-Farc.

En 2022, la Oficina conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales. De estos, 20 habrían sido asesinados y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual FACEBOOK

Además, los grupos armados ilegales siguieron reclutando menores de edad para la guerra. “En 2022, la Oficina conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales (74 niños, 37 niñas, 4 sin información sobre sexo). De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual”, dice el informe, que en todo caso señala que hay un alto subregistro.



Finalmente, se señala que datos del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional indican que 103 miembros de la Fuerza Pública murieron por acciones de organizaciones criminales y grupos armados no estatales en 2022.

Actuaciones de la Fuerza Pública, también en la mira

La ONU habló del asesinato de 11 personas en Puerto Leguízamo, Putumayo, en medio de un operativo del Ejército. Foto de las labores de investigación en la zona tras el operativo militar, en 2022. Foto: Defensoría del Pueblo

Pero también se llamó la atención a situaciones en las que la Fuerza Pública tendría responsabilidad en vulneraciones de derechos humanos. Según el informe, en 202 se recibieron 71 quejas de privaciones arbitrarias a la vida que habrían presuntamente cometido integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares en 19 departamentos; luego de transmitirlas al Ministerio de Defensa, este respondió que en 41 casos no se cometió una violación al derecho a la vida, pero informó que se tomaron acciones en 30 de los casos, en las cuales podría haberse conculcado el derecho a la vida, incluyendo, en algunos casos, acciones penales y/o disciplinarias.



Entre las situaciones que resalta el informe están los hechos en la vereda de Alto Remanso, de Puerto Leguízamo (Putumayo) en marzo de 2022 en los que 11 personas murieron en medio de una acción del Ejército. También se trajo a colación el asesinato de tres jóvenes en Chochó (Sucre) a manos de la Policía Nacional.



Además, se señala que la oficina de ONU DD. HH recibió quejas de presuntos casos de tortura, tratos crueles y violencia sexual cuando las víctimas se encontraban bajo custodia de la Policía.



“En la estación de Policía de Chambacú, Cartagena (Bolívar), 11 personas que se encontraban detenidas habrían sido víctimas de graves actos de violencia sexual por parte de otros detenidos sin que la policía lo hubiere impedido; estos hechos son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría. La Oficina verificó que, en Bolívar, integrantes de las Fuerzas Armadas habrían perpetrado violencias basadas en género, incluyendo violencia sexual, y uniones forzadas tempranas con niñas y adolescentes, aprovechándose de su situación de alta vulnerabilidad socioeconómica”, dice el documento.

Lento avance en investigación por violencia en el paro

Protesta en Cali durante el paro nacional de 2021. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Otro apartado del informe tiene que ver con procesos judiciales por hechos de violencia en el paro nacional de 2021.



De un lado, la ONU señaló que en el primer semestre del 2022 se documentaron 110 casos de personas detenidas por las protestas de 2021, 85 de ellas procesadas por delitos como concierto para delinquir y terrorismo. La mayoría de las personas imputadas, dice el informe, son jóvenes entre 18 y 28 años, en condiciones de vulnerabilidad, “que habrían participado en las protestas o en los denominados espacios de resistencia en las principales ciudades del país”, y se cuestiona que la utilización de tipos penales como terrorismo y concierto para delinquir “estigmatizan a las personas que participan en las protestas y generan un entorno que no permite el ejercicio pleno y libre del derecho de reunión pacífica”.

En los 28 casos (de los 46 casos) en los que se vincula a la Fuerza Pública, no hay privados de la libertad o no se han dictado condenas FACEBOOK

Pero del otro lado, el informe dice que en contraste con el avance en las investigaciones en contra de manifestantes, hay un lento avance en el procesamiento de los casos de violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública.



“De los 46 casos de muertes en protesta entre abril y julio de 2021 verificados por el ACNUDH, 13 se encuentran en fase de juicio, 29 en indagación, 3 se han archivado y en uno no se obtuvo información. La Fiscalía ha imputado a 10 miembros de la Fuerza Pública, de los cuales cinco son de rango superior. En los 28 casos (de los 46 casos) en los que se vincula a la Fuerza Pública, no hay privados de la libertad o no se han dictado condenas”, sostiene el informe.

Recomendaciones al Estado

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Foto: Mauricio Moreno

Frente a todo lo que se reportó, ONU DD. HH. destaca algunos cambios que ya se comenzaron a aplicar, por ejemplo, el cambio en la política de seguridad hacia el enfoque seguridad humana, pero dicen que es oportuno que esto se complemente con una actuación de la Fuerza Pública orientada primordialmente a la protección de las comunidades en mayor riesgo.



“La adopción de una política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que incluya la afectación del patrimonio de las organizaciones criminales, contribuiría a este objetivo.



Asimismo, "es necesario un compromiso del Estado y la coordinación de acciones preventivas que fortalezcan y hagan eficaz el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, una herramienta preventiva que debe ir de la mano de la política de 'paz total' y el nuevo enfoque de seguridad humana”, añade.



Además, dice que el enfoque de seguridad humana implica cambios profundos en las actuales doctrinas policial y militar. Se saluda también la suspensión de bombardeos en zonas donde se identifique la presencia de menores de edad.



Y frente a una reforma al Esmad, de cara al respeto por la protesta pacífica, el informe sostiene que la misma “debe ser el resultado de un amplio proceso participativo con diversos actores de sociedad civil y debe incluir cambios de fondo como la revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas menos letales, así como el fortalecimiento de los mecanismos internos de control que garanticen el estricto cumplimiento de los estándares internacionales”.



Entre otras recomendaciones al Estado está también que fortalezca la presencia y capacidad de sus autoridades e instituciones civiles en los territorios más afectados por la violencia, incluyendo a las autoridades étnico-territoriales, y a reforzar la articulación de acciones locales, departamentales y nacionales para responder al conflicto y la violencia.

Se exhortó al Estado a que, en los procesos de diálogo y/o negociación con grupos armados no estatales y/o organizaciones criminales, se acuerden medidas inmediatas para desescalar la violencia FACEBOOK

Además, sobre las negociaciones que se adelantan con varios grupos armados se exhortó al Estado “a que, en los procesos de diálogo y/o negociación con grupos armados no estatales y/o organizaciones criminales, se acuerden medidas inmediatas para desescalar la violencia y mitigar sus impactos, y se consideren las normas y estándares internacionales sobre derechos de las víctimas y lucha contra la impunidad”.



Del mismo modo, se hizo un llamado a seguir mejorando la implementación del acuerdo de paz y a incorporar en las políticas públicas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. “También alienta la continuidad de los procesos de reconocimiento de responsabilidades ante la Jurisdicción Especial para la Paz que son vitales para la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad”, se lee.



También se recomendó adoptar e implementar una política nacional para la protección de personas defensoras; y a la Fiscalía se le hizo un llamado para que avance en la investigación de las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos durante el paro de 2021, particularmente los homicidios en el contexto de protestas, lesiones graves, y la violencia de género; y a que “la persecución de hechos violentos durante las protestas observe las normas y estándares de derechos humanos, incluyendo la aplicación e interpretación de tipos penales acorde a los hechos perseguidos”.

